Какой город самый древний в Абхазии?

В субботу 9 июля в городе и районном центре Очамчыра широко отмечали 2 522-летие его основания. Конечно, такая дата возникновения здесь древнегреческого полиса Гюэноса – 500-й год до нашей эры – столь же условна, сколь и дата основания в 484 году до нашей эры древнегреческого полиса Диоскуриада на месте современного Сухума, столицы Республики Абхазия. Но археологи сходятся в том, что Гюэнос выходцы из малоазийского Милета основали действительно раньше, чем Диоскуриаду.

Это поселение существовало немало веков в том месте, где в 1935 году был построен Очамчырский морской порт. Кстати, в прошлом году археологи обнаружили там один из очень немногих существовавших на планете свинцовых гробов.

Президент Абхазии Аслан Бжания, сам родившийся и выросший в одном из сел Очамчырского района Тамыше, поздравил горожан текстом, в котором, в частности, говорится:

«Очамчыра – город с историей, уходящей вглубь веков, с сильными духом людьми. Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. жители города мужественно и бесстрашно защищали Родину. Жители Очамчыры с честью и достоинством прошли через многие испытания. Я хотел бы вас поблагодарить за вашу гражданскую ответственность, заботу о городе. Своим ежедневным трудом вы строите его настоящее и будущее. Перед государством стоит задача по развитию экономического потенциала Очамчыры. Уверен, совместными усилиями у нас все получится».

Празднование Дня города в Очамчыре началось с возложения цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии ее защитникам. К этому дню город был украшен праздничными баннерами. На набережной организовали ярмарку, где мастера представляли свою продукцию.

Привлекла внимание продукция девушек из Очамыры, которые шьют из двунитки сумки-шопперы с абхазской тематикой и надписями, на обратной стороне каждого из них указано – «Made in Ochamchira». Посетители ярмарки с интересом знакомились и с тем, что привезли на нее жители разных сел района. Так, жители села Члоу представили предметы старинного абхазского быта – седла, ружья, ножи, кинжалы, посуду, музыкальные инструменты. Стенд под названием «Великие члоусцы» представлял 84-летний житель села Владимир Логуа. Мадина Ашуба из села Кутол привезла сладкую продукцию своего цеха, которая пользуется спросом по всей Абхазии, – аджинджух, пастилу из инжира, акалмышь.

Для молодежи организовали спортивные состязания. Это были перетягивание каната, шахматы, стрельба из лука. Проводились мастер-классы по рисунку, игры и викторины. Самых маленьких в парке развлекали аниматоры. Катер Министерства по чрезвычайным ситуациям бесплатно катал по морю всех желающих.

Праздничный вечер в Очамчыре закончился концертом с участием артистов из Адыгеи. В честь праздника глава администрации района Беслан Бигвава вручил сертификат на сумму 50 тысяч рублей семье родившейся накануне Дня города новой жительницы Очамчыры Нары Хаджимба. Выпускников школ района поздравили с получением аттестата зрелости, для них и других гостей после концерта была организована дискотека. А завершился День города фейерверком.

И еще. Несмотря на многовековую историю Очамчыры, у нее раньше не было герба, по крайней мере, ничего о таковом не известно. И вот сейчас официально утвержден герб города. На нем изображены Евстафий Апсильский, ветка самшита, легендарная гора Ерцаху, прибытие колонистов из древнегреческого Милета и 27 звезд, которые обозначают 27 административных единиц района. Автором герба выступил Бадра Делба, ему помогали Беслан Бигвава, Дмитрий Кобахия и Тимур Пачулия, графическим дизайнером стала Арина Чкадуа.

Тут, как мы видим, снова присутствовали не только сам город, но и его окрестности, села, которые современными очамчырцами воспринимаются как нечто неотъемлемое от него.

Но откуда же появилась эта цифра – 2 522 года со дня основания, которую отмечали нынче жители города? Из всех публикаций в СМИ о праздновании это невозможно было понять. И для меня свет тут пролил уроженец Очамчыры Борис Накопия. Но сперва он поделился впечатлениями о своей поездке позавчера в Очамчыру из Сухума:

«Я поразился: такое количество народу в Очамчыре давно не видел. Вместе с городскими было и много приехавших из сел, очень много было отдыхающих-россиян. Те даже, которые отдыхали в Тамышском комплексе туристском, приехали, чтобы увидеть, как Очамчыра празднует День города. И очень много интересного увидели, понравилось им».

Что касается даты, то она возникла так. «Эхо Кавказа» не раз рассказывало, как еще в последние годы существования СССР возникла идея отметить 2 500-летие Сухума, причем хотели это сделать до конца двадцатого века, хотели сделать это с размахом, но настали тяжелые времена, и в итоге «дотянули» до 2016-го. А вот очамчырцы, не мудрствуя лукаво, оттолкнулись от круглой даты и отпраздновали 2 500-летие своего городка в 2 000-м. Накопия рассказывает:

«Отметили эту дату в 2 000 году. Весь город был в транспарантах с надписью «Очамчыра – 2 500». Эту же дату очень широко отметили тогда и живущие в Москве выходцы из города, с приглашением общественных деятелей России.

– Но, потом, насколько я знаю, после той круглой даты, следующие уже не отмечались, и вот сейчас, спустя 22 года, решено это делать ежегодно, отмечать День города, как я понял, во вторую субботу июля. А в Сухуме в первую субботу июля. Ну, и справедливо, что Очамчыра по этим условным датам основания города оказалась старше Сухума. То, что она древнее, единодушно утверждают археологи.

– Да, Георгий Шамба, Сергей Шамба…

– И вот недавно там снова были раскопки, Аркадий Джопуа проводил».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия