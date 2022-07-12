Миллион под ружье: Украина готовит контрнаступление

Украина готовит масштабное контрнаступление. Серия ударов по российским тылам в Херсонской области – первые результаты поставок западными странами тяжелого вооружения. Россия в ответ грозит заняться Украиной всерьез. Но западные спецслужбы утверждают: технический и моральный потенциал российской армии крайне невысок.

Украинские военные готовятся освобождать юг страны. Министр обороны Алексей Резников в интервью британскому изданию The Times рассказал о приказе президента Владимира Зеленского проработать соответствующий план. Ради достижения этой цели Украина готова поставить под ружье до миллиона солдат, но для успешного наступления потребуется помощь Запада. Темпы поставок обещанного тяжелого вооружения пока неудовлетворительны. Украинские войска же, по словам министра, доказали свою боеспособность:

«Мы понимаем, что политически это крайне необходимо для нашей страны. Президент поручил главнокомандующему разработать план. Генштаб делает домашнее задание и говорит, что для достижения этой цели нам нужен XYZ. Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах, генералы говорят о том, зачем нам такое вооружение, а потом мы получаем политические решения… Мы люди свободного мира и с настоящим чувством справедливости и свободы. У нас около 700 000 человек в вооруженных силах, а если добавить национальную гвардию, полицию, пограничную службу, то нас будет около миллиона».

При этом Резников утверждает, что уход украинских подразделений из двух ключевых городов Луганской области – Северодонецка и Лисичанска, был тактическим отступлением, необходимым для спасения жизней солдат, а не стратегическим поражением. По его словам, демократический мир объединился, чтобы победить Россию, и эта война, наконец, положит конец империи:

«Мы уверены, что антикремлевская коалиция родилась. Наши партнеры в Лондоне, Вашингтоне и других столицах вкладывают в нас не только деньги, но и ожидания своих людей, что мы должны заставить Кремль проиграть. Мы должны вместе победить в этой войне».

Украинские военные уже проводят ограниченные наступательные операции в Херсонской области. Сообщается, что ВСУ освободили одно из сел. А серия мощных взрывов в Новой Каховке, по данным западных спецслужб, могла привести к гибели высшего офицерского состава и даже генерала российской армии. Местные представители подконтрольной Москве военно-гражданской администрации настаивают, что удару подверглись склады с селитрой, что привело к серьезным разрушениям, есть жертвы и среди мирного населения. Пророссийские чиновники уверяют, что обстрел произведен американской системой залпового огня HIMARS.

Ранее украинские власти призвали жителей Запорожской и Херсонской областей покинуть их любыми путями. Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук предупредила, что в скором времени на этих территориях начнутся серьезные бои. Президент Зеленский, со своей стороны, призывает Запад не тянуть с поставками тяжелого оружия:

«Я хочу поблагодарить Соединенные Штаты Америки за решение предоставить Украине новый пакет оборонной помощи на сумму 400 миллионов долларов. Дополнительные HIMARS и другие виды высокоточного оружия помогут уменьшить количество ударов российских ракет по нашим людям».

На то, что в войне действительно может произойти перелом, указывает целая серия взрывов на военных складах российской армии, находящихся довольно далеко от линии фронта. До недавнего времени они были недостижимой целью для украинской артиллерии. Но около двух десятков уничтоженных складов и поврежденных военных баз в глубоком тылу российских войск могут говорить о том, что тяжелое вооружение, поставляемое Западом, начинает проявлять себя на поле боя.

«Наша артиллерия работает больше. И то, что она работает так активно, меня радует. У нас теперь есть возможность отразить это вторжение», – говорит солдат ВСУ, назвавшийся Дмитро.

Президент России Владимир Путин уже открыто угрожал тотальной войной и Киеву, и его союзникам:

«Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то по большому счету всерьез пока еще ничего и не начинали. При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров, но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договариваться».

Впрочем, если верить Вашингтону, начать всерьез у Москвы не очень получается. По словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, для войны в Украине Россия собирается закупить иранские беспилотники:

«Иранское правительство готовится в ускоренные сроки предоставить России до нескольких сотен беспилотников, включая аппараты, способные нести оружие. Наша информация также указывает на то, что Иран готовится обучить российские силы использованию этих БПЛА».

По словам Салливана, это еще раз подтверждает, что Россия испытывает большие трудности в обеспечении своей армии вооружением. В британской разведке добавляют, что российские военные «истощены морально и физически», многие не покидали зону боевых действий с 24 февраля. Несмотря на заявления российского президента о необходимости ротации подразделений, реальность такова, что у Москвы попросту нет готовых к боям резервов. Более того, по данным некоторых российских СМИ, частная военная компания «Группа Вагнера» открыла набор добровольцев для участия в специальной операции на территории Украины. Согласно информации, в первую очередь требуются люди с военным опытом, желательно, прошедшие Афганистан или Чечню. Вступить в ряды ЧВК «Вагнера» могут люди с паспортом любой страны, кроме Украины, а также государств, входящих в ЕС и НАТО. Минимальный возрастной порог для кандидата без специальной подготовки – 24 года. Максимальный – до 50 лет.

При этом некоторые СМИ, в том числе наши коллеги из проекта «Кавказ Реалии», утверждают, что параллельно идет еще один набор – для отправки на войну в Украине активно вербуют заключенных. В частности, журналисты указывают на такие случаи в республике Адыгея, в Ростове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Согласившимся, вне зависимости от статьи, по которой человек был осужден, обещают полную амнистию и выплату до 200 тысяч рублей. В случае гибели – компенсацию родственникам в размере пяти миллионов рублей. Однако никакие документы не подписываются, все договоренности и обещания – устные.

Украинская разведка уверяет, что в российском Генштабе таким образом планируют набрать до десяти тысяч добровольцев за два месяца. После этого их планируют передислоцировать в Донбасс. Среди основных заданий для таких подразделений, очевидно, будет взятие под контроль дороги Изюм-Славянск-Бахмут, именно там ожидается новое наступление российской армии.