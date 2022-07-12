В абхазском обществе продолжают активно обсуждать проект закона о ратификации соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность России комплекса госдач в Пицунде. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, как они относятся к данному соглашению.

– Как вы относитесь к возможной передаче России комплекса дач в Пицунде?

Анзор Маршан: Я отношусь резко отрицательно. В этом вопросе меня волнует правовой аспект. В соглашении вообще не указано о том, что эта территория относится к национальному историко-культурному заповеднику. И возникает вопрос, можно ли передавать объекты, строения в безвозмездное пользование на такой территории, а также отдавать на такой долгий срок, на 49 лет, землю и также морскую акваторию? Я думаю, что в абхазском законодательстве об этом ничего не говорится. Если это будет сделано, то это будет соглашение, которое ратифицировано в обход Конституции и законов Республики Абхазия. Зачем создавать такую шаткую правовую основу для такого соглашения? И вообще, в чем необходимость этого соглашения, если есть договор от 1995 года, согласно которому этот объект функционирует, и никаких претензий у сторон вроде бы нет. Я думаю, что если наши власти пойдут на такой шаг, то они вызовут большую волну возмущения у населения, так как это будет нарушением законодательства РА.

Абесалом Алексеевич Кварчия: Этот комплекс был передан российской стороне, Управлению службы госбезопасности или службе охраны в 1995 году, передано безвозмездно и бессрочно. Сегодня речь идет об изменении одного слова в этом договоре и его ратификации. Зачем это раздувать, как будто кто-то кому-то продает, как будто сейчас начали? Этот вопрос давно решенный. И решил его первый президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба. И сегодня ревизовать его тогдашнее решение, я считаю, что нам это не к лицу. Это решение было принято тогда, когда нас ловили на границе, с нас брали кровь на анализ СПИД. И Абхазия была заблокирована, поэтому так надо было, дело важное, государственное значение имело это решение для нашего будущего. Вообще, такие серьезные вопросы, которые имеют такой политический контекст, так не решаются, на фейсбучном уровне.

Аслан Золотинскович Тыркба, ветеран Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг., инвалид войны первой группы: Отрицательно, ни в коей мере нельзя отдавать. Как при первом президенте РА Владиславе Ардзинба было, так и пусть будет. Пусть они пользуются, но чтобы отдать в собственность землю Абхазии России, это категорически невозможно, по нашей Конституции невозможно. Как можно распродавать землю? За это тысячами наши ребята головы положили. Мы все покалечены, ради чего тогда все это было сделано? Мы за свободу, за независимость воевали, за свою землю, отвоевали. На благо народа пусть работают, а не на себя, не на карман. Я против, никогда не соглашусь с этим. Кто их выбирал, их сторонники, они тоже против этого. Практически никто не хочет, чтобы эту землю отдавали. Там люди живут, кстати, на этой территории. А что с людьми делать?

Даут Агрба: Отношусь к этому отрицательно. Ратификацию соглашения парламента считаю опасным прецедентом, который может привести в дальнейшем такого рода действиям, по отчуждению других территорий Республики Абхазия. Очень много уже сказано и общественными деятелями, и юристами, и народ высказывается, у всех единое мнение, что это делать в принципе нельзя. Понимаю, что это политическая составляющая, но она никак не перекрывает негативные последствия, которые могут возникнуть в случае принятия данного решения.

Аслан Хагуш: Договор 1995 года у нас есть, по поводу комплекса госдач, он действует до сих пор. Я не вижу никакой необходимости что-то менять, продавать – не продавать, что-то менять, а зачем? Подписали договор, должны мы его исполнять. Это не значит, что мы к России относимся по-другому, отношение к России всего народа одинаковое. Но меняться из-за госдач не должно, не должно быть проблемой сегодня. И пересматривать, я думаю, что не нужно.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия