Госдачи в Пицунде отдадут России даже без правовой экспертизы?

Российская сторона настаивает на передаче ей в собственность комплекса государственных дач в Пицундо-Мюссерском заповеднике площадью 186 гектаров. Этот вопрос обсуждается в Абхазии уже 12 лет, теперь предпринимается очередная попытка его решить, и новый текст соглашения предложен парламенту. Общественная палата, изучив его, рекомендовала депутатам не выносить на рассмотрение парламента без правовой экспертизы и слушаний, но депутаты профильного комитета большинством голосов вынесли вопрос на ближайшую сессию. Дебаты в Народном Собрании прокомментировал «Эху Кавказа» депутат Кан Кварчия.

Вопрос передачи Пицундской государственной дачи снова актуализировался в связи с появлением нового текста Соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования от 19 января 2022 года. Предметом этого соглашения является передача комплекса государственных дач в Гагре, Мюссере и Пицунде, расположенных на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.

Этот вопрос ожесточенно обсуждался в Общественной палате

На этой неделе это соглашение обсуждали на закрытом от прессы расширенном совете Общественной палаты Республики Абхазия. О том, как проходило обсуждение, рассказала секретарь Общественной палаты Гули Кичба:

«Этот вопрос о передаче дачи Пицунда не первый раз обсуждается в Общественной палате. Еще в 2010 году он стоял в повестке дня и очень ожесточенно в Общественной палате этот вопрос обсуждался. Что удивительно, абсолютно во мнении не разошлись члены Общественной палаты, также обеспокоены в том плане, что специальная юридическая экспертиза все-таки не проведена, хотя на этом настаивали члены Общественной палаты и тогда, и сейчас. К нам обратилась группа Гагрского и Пицундского собраний, они обеспокоены тем, что там начались даже за территорией этой госдачи какие-то строительные работы. Они не только к нам обратились, они обратились и в другие гражданские и общественные организации. Мы пригласили министра по приватизации Беслана Сергеевича Кубрава и секретаря Совета безопасности Республики Абхазия Сергея Мироновича Шамба».

Практически единогласно Общественная палата приняла решение, которое она направила депутату от Гагрского района Алхасу Барциц:

«Дважды мы собирались, дважды это обсуждали, и вот 7 июля в Общественной палате состоялось расширенное заседание совета Общественной палаты, на котором обсуждалось обращение Пицундского городского собрания по вопросу соглашения между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта – государственной дачи Пицунда на территории Республики Абхазия и порядке его использования. По итогам расширенного заседания совета Общественной палаты было принято решение рекомендовать комитету по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Народного Собрания – Парламента до рассмотрения указанного вопроса на заседании Народного Собрания – Парламента подготовить экспертное заключение в соответствии с законодательством и с учетом интересов Республики Абхазия. Кстати, оно абсолютно одинаковое, вот сейчас передо мной здесь лежит решение от 2010 года, почти такое же заключение было и тогда сделано, но, как вы видите, никак до логического завершения не доходит дело».

«Абхазия не настолько огромная страна, чтобы 186 га просто так отдать»

Вопрос передачи Пицундской дачи в собственность Российской Федерации сегодня обсуждали и в парламенте на расширенном заседании комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками, в котором участвовали депутаты Пицундского районного собрания. Председателем этого комитета является Алхас Барциц.

Известно, что обсуждение продолжалось более трех часов, в результате было принято решение вынести проект межправительственного соглашения на рассмотрение очередного заседания сессии парламента без проведения правовой экспертизы и слушаний по этому столь резонансному вопросу.

На это заседание журналистов тоже не пустили и провели его в закрытом режиме.

Источник в Народном Собрании проинформировал, что комитет практически в полном составе проголосовал за это решение – Алхас Барциц, Левон Галустян, Алиса Гулария, Ахра Пачулия и Темур Шергелия были «за», один депутат – Галуст Трапизонян отсутствовал.

Мы пытались связаться с каждым из голосовавших, удалось дозвониться к двум – Левон Галустян и Ахра Пачулия отказались комментировать свое решение, телефоны остальных не отзывались.

Результаты обсуждения прокомментировал депутат Кан Кварчия, он присутствовал на заседании комитета, голосовать не мог, но свою позицию обосновал:

«Мы свои доводы доносили и говорили, что нельзя этого делать, власть свое говорила. Комитет голосовал, а мы не имели права. Комитет проголосовал за то, чтобы вынести на сессию.

– Что значит это решение, о чем оно говорит?

– Я так понимаю, что те люди, которые проголосовали за вынесение на сессию, наверное, готовы проголосовать за такое решение. Я так это воспринимаю. Если бы они были с чем-то не согласны, они могли хотя бы воздержаться.

– А какова ваша позиция, Кан, в этом вопросе?

– Моя позиция известна, она не менялась, у них (Российской Федерации) есть право пожизненного пользования, пожалуйста, какие проблемы? Зачем обязательно менять статус объекта? Я считаю, что как был изначально договор этот подписан при Владиславе (Ардзинба), так и должно оставаться. Один из аргументов правительства, что российская сторона, оказывается, не может вложиться и сделать ремонт, потому что статус объекта не определен. Я им сказал: «Какие проблемы, я вам выход скажу». Они говорят: «Какой?» Договоритесь с Российской Федерацией, увеличьте Инвестпрограмму, направьте сумму, которая требуется на ремонт, и отремонтируйте. Потому что эта территория относится к Абхазии, она национализирована еще указом председателя Верховного Совета. Это не аргумент для того, чтобы мы 186 га пусть даже нашему братскому народу должны были отдавать. Абхазия не настолько огромная страна, чтобы 186 га просто так отдать. Это не Россия, которая не имеет ни конца, ни края. Это Абхазия, у которой всего 200 км прибрежной полосы. В этих разговорах и в наших встречах я не могу верить нашей стороне, потому что подписантом там будет Беслан Кубрава. А, как известно, все, что бы ни подписал Беслан Кубрава, выходит боком для нашего народа и для страны в целом. Потому что свежа еще память, и до сих пор весь народ платит за железнодорожный кредит, хотя нас уверяли, что он всех озолотит. Однако мы только и делаем, что проводим реструктуризацию долгов и платим проценты. Почти до 2032 года растянули этот долг, как его будут закрывать и кто будет платить, мне очень интересно».

Замечания юриста

На своей странице в Facebook юрист Саид Гезердава поделился своими замечаниями к проекту Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Абхазия о передаче в собственность Российской Федерации объектов на территории Республики Абхазия и порядке их использования.

Он сообщил, что в тексте отсутствуют упоминания конкретных объектов и размеров земельных участков, но понятно, что помимо сухопутной территории передается и часть внутренних морских вод.

По его мнению, это редкая в современной практике безвозмездная передача недвижимого имущества одного государства в собственность другого государства с распространением на него режима экстерриториальности в целях, не связанных с дипломатическими отношениями. Помимо этого, соглашение вступает в противоречие с законодательством Абхазии.

Так, в комплекс «Мюссера» входит пансионат имени Лакоба, это бывший санаторий КГБ СССР. Но он сдан в аренду сроком на 25 лет, и срок аренды истекает только в январе 2030 года. Арендодателем является Управление государственными дачами, и, в соответствии с договором аренды, он досрочному расторжению не подлежит. Его можно расторгнуть в судебном порядке, по взаимному соглашению сторон, или передать имущественный комплекс, исключив из него данный пансионат.

А государственная дача «Гагра» передана в собственность администрации Краснодарского края в марте 2003 года и не является более собственностью Республики Абхазия.

Однако, в соответствии с законодательством Республики Абхазия, объект, который обладает статусом государственной президентской дачи никогда и ни при каких условиях не может использоваться не по целевому назначению, приватизироваться или отчуждаться в любых формах, следовательно, не может быть приватизирован российской стороной. Если подобная сделка будет заключена, она будет считаться ничтожной, а договор купли-продажи недействительным.

Саид Гезердава отмечает, что в статье 5 проекта соглашения должны быть уточнены возможности капитального строительства на территории объектов, находящихся в Пицундо-Мюссерском биосферном заповеднике, и недопущения причинения ущерба его экосистеме.

Все земли, на которых расположены объекты данного имущественного комплекса, относятся к категории особо ценных. Это предполагает особый порядок землепользования, поэтому в проекте соглашения должны быть конкретизированы возможные масштабы строительных работ и условия, ограничивающие капитальное строительство, а также порядок возмещения ущерба, нанесенного заповеднику.

По мнению юриста, из проекта соглашения следует, что на территории объектов возможно проведение государственных мероприятий органами государственной власти Российской Федерации без уведомления и участия органов власти Республики Абхазия. Это приведет к нарушению территориального верховенства Республики Абхазия. Помимо этого, соглашение предусматривает, что органы власти Республики Абхазия смогут попасть на территорию объектов только с согласия представителя Российской Федерации, что нарушает суверенные права Республики Абхазия и должно быть изменено.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия