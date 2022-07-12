«Opera Viva» теперь и в Пицунде

Второй Международный оперный фестиваль «Opera Viva» состоялся в Абхазии на прошлой неделе. В отличие от 2021 года, в этот раз организаторы решили сделать концертную программу длиной в три дня и провести концерты не только в Сухуме, но и в Пицунде. За последние годы в Абхазии сложилось несколько качественных культурных традиций, которые с удовольствием ждут местные жители и под которые планируют свой приезд в страну туристы. Одна из них – масштабный летний Международный оперный фестиваль «Opera Viva». В отличие от прошлого года, в этот раз фестивальная программа длилась три дня: 5 июля прошел гала-концерт «Вечер оперной музыки» в Абхазском государственном драматическом театре в Сухуме, 6 июля на той же сцене было «Piano Duo», а закрытие фестиваля состоялось 7 июля – в Концертном зале Пицундского храма.

Идея проведения «Opera Viva» принадлежит директору Государственного камерного оркестра Абхазии Елене Хагба, которая была поддержана Министерством культуры страны. Сразу после «Вечера оперной музыки» Елена Хагба рассказала:

«В этом году фестиваль получил более крупный формат, он проходит в течение трех дней. Сегодня мы наблюдали гала-концерт с большим количеством произведений, на этот раз это музыка без границ. То есть это и западноевропейская опера, и русская опера, хоры, а также симфонические номера, и, безусловно, наши замечательные солисты. Я очень горжусь, что участвуют наши оперные певцы, которые ничем не уступают приглашенным солистам. В этот раз, я считаю, что звездой нашего фестиваля был, конечно, молодой тенор из Большого театра России Бехзод Давронов, я думаю, мы все заметили это по реакции публики, хотя публика встречала всех солистов на ура».

Бехзод Давронов – выпускник Государственной консерватории Узбекистана. Солист оперной труппы Большого театра рассказал немного о себе и о том, как попал в Абхазию: «В 2021 году, в октябре, я занял второе место на конкурс «Опералия», его придумал Пласидо Доминго, мне даже посчастливилось с ним спеть. Он дирижировал в Большом театре оперу «Богема», я пел главную роль – Рудольфа, я как раз пел арию и сцену из дуэта здесь сейчас. Елена Хагба вышла на меня, она позвонила и спросила, нет ли у меня свободной даты в это время, чтобы спеть? И я с радостью согласился спеть. Я же первый раз в Абхазии, и было интересно приехать сюда и погулять по набережной. Мне очень понравилось. От концерта сегодняшнего очень хорошее впечатление, люди очень хорошо принимали, очень тепло. И, конечно, когда люди так принимают, всегда радостно и, значит, мы работаем не зря!»

Помимо Бехзода Давронова 5 июля в концерте принимали участие Государственный камерный оркестр Республики Абхазия, Государственная хоровая капелла Абхазии, а также гости фестиваля – Государственный симфонический оркестр Республики Адыгея и Камерный хор Московской государственной консерватории. Среди вокалистов были солисты Абхазской государственной филармонии Нана Черкезия, Алхас Ферзба, Кристина Эшба и Астамур Квициния, а также приглашенная на фестиваль солистка из Армении – Сирануш Гаспарян. Своими впечатлениями после гала-концерта, посвященного оперной музыке, поделилась писатель Надежда Венедиктова:

«Пожалуй, за все время, что я хожу на музыкальные концерты, этот – самый масштабный концерт. И подготовка, и сама программа, и участники из разных стран… складывается впечатление, что наша музыкальная жизнь обрастает мускулами, если перейти на спортивный сленг. То есть, я бы сказала, что постепенно масштаб растет. Может быть, не все было чисто исполнено, но было единение исполнителей и зрителей. Из зрительного зала шла ответная волна, и это создало довольно мощный художественный резонанс. Так что я поздравляю участников концерта с тем, что им удалось пробудить в нас такой ответный отклик». Автор проекта «Opera Viva» Елена Хагба рассказала о втором и третьем дне программы: «Фестиваль продолжается, завтра у нас «Piano Duo», наш любимый фортепианный дуэт – Нинель Бжания и Гулиза Авидзба со своей прекрасной программой. Будут новые произведения, будет кое-что из того, что мы уже слышали, и третий день фестиваля – это закрытие, которое пройдет в Концертном зале Пицундского храма с участием органиста Луки Гаделия, всех солистов и Государственного камерного оркестра уже без хора. Сама идея проведения такого фестиваля была моя, и я просто счастлива, что она была воспринята, и мы внедрили ее. В прошлом году у нас был фестиваль Россини, моей давней мечтой было, чтобы в Абхазии была исполнена музыка именно Россини. В этом году мы поменяли формат, в следующем году, я надеюсь, что мы поставим оперный спектакль, надеюсь с декорациями. Опера вива, вива опера!»