Нефтяная война России и Запада. Второй ближневосточный фронт

С опозданием в месяц, но, как утверждают в Вашингтоне, теперь уже с необходимыми картами на руках, президент США Джо Байден прибыл с долгожданным визитом на Ближний Восток. Одна из ключевых остановок – Саудовская Аравия, куда на саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива собирается политическая и бизнес-элита арабского мира. Все вместе они должны решить несколько важных вопросов – от иранской угрозы, до глобальной энергетической безопасности, которую подорвало российское вторжение в Украину. Последний вопрос крайне важен в первую очередь для почетного гостя саммита – американского президента.

Джо Байдену очень нужно снизить зависимость глобального энергетического рынка от российских поставок. На носу промежуточные выборы в Конгресс и провал миссии по снижению цен на топливо грозит провалом для демократов в день голосования. Поэтому все разногласия с саудовским кронпринцем Мохаммедом бин Салманом и его отношением к правам человека пока могут отойти на второй план.

Глава Белого дома в своей статье для The Washington Post попытался объяснить мотивы компромисса:

«С самого начала моей целью было переориентировать – но не разорвать – отношения со страной, которая была стратегическим партнером на протяжении 80 лет. Сегодня Саудовская Аравия помогла восстановить единство между шестью странами Совета сотрудничества стран Персидского залива, полностью поддержала перемирие в Йемене и теперь работает с нашими экспертами, чтобы помочь стабилизировать рынки нефти с другими производителями ОПЕК. Я знаю, что многие не согласны с моим решением поехать в Саудовскую Аравию. Мои взгляды на права человека известны, основные свободы всегда на повестке дня... Но моя работа как президента состоит в том, чтобы сделать нашу страну сильнее и безопаснее. Мы должны противостоять агрессии России... Для этого мы должны напрямую взаимодействовать со странами, которые могут повлиять на эти результаты. Саудовская Аравия является одной из них».

Энергетическую сферу штормит уже который месяц – не успела отойти на второй план пандемия коронавируса, как российское вторжение в Украину спровоцировало еще более масштабный кризис. Санкции Запада и ответные действия Москвы, которая традиционно задействовала нефтегазовую удавку, создали условия, которые генсек Организации стран-экспортеров нефти Мохаммад Баркиндо назвал «идеальным штормом»:

«Нефтегазовая отрасль находится в осадном положении. Постоянно меняющиеся геополитические события в Европе, продолжающаяся война в Украине, пандемия COVID-19, которая все еще с нами, и инфляционное давление по всему миру объединились в идеальный шторм, который вызывает значительную волатильность и неопределенность на рынке в целом и, что более важно – в сфере энергетики».

Саудовская Аравия обладает вторыми по величине запасами нефти в мире, и США ясно дали понять, чего хотят: чтобы все нефтяные государства Персидского залива увеличили добычу. Принято считать, что чем больше нефти добывается в мире, тем дешевле топливо на заправках. Но реальность несколько сложнее. Даже если саудовцы наводнят мировой рынок нефтью, это не гарантирует, что цены на топливо снизятся. В частности, как отмечают эксперты, которых цитируют американские СМИ, волатильность цен на углеводороды за последние несколько недель не имеет ничего общего с перебоями в поставках. Сбоит сама система международной безопасности. В том числе и энергетической. За ростом цен стоят в первую очередь финансовые спекуляции на фоне неопределенности в будущем мировой энергетики в целом. Так что дело не столько в количестве нефти, сколько в том, чтобы это количество было стабильным и легко прогнозируемым. А также в гарантированности поставок. Миссия Байдена заключается как раз в том, чтобы добиться от членов ОПЕК гарантий того, что если Россия создаст искусственный дефицит, то арабская нефть его компенсирует, не позволив ценам уйти вертикально вверх, а нефтеперерабатывающим заводам простаивать. Такая опасность вполне реальна. Москва заранее дала понять: на санкции Запада она будет отвечать всеми доступными средствами. И одно из этих средств – дестабилизация энергетических рынков, о чем прямым текстом предупредил Владимир Путин:

«Из-за призывов Запада отказаться от российских энергоресурсов мировые рынки по-прежнему лихорадит. Так, в ожидании дефицита стоимость нефти марки Brent в середине июня достигла 130 долларов за баррель. В последние дни цены снизились на 20-30 долларов. Произошло это на фоне прогнозов замедления глобальной экономики и наступления экономических трудностей в Европе. Все это еще раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят. Дальнейшее использование санкционной политики может привести к еще более тяжелым, без преувеличения, даже катастрофическим последствиям на мировом энергетическом рынке».

В Москве, очевидно, рассчитывают на то, что страны ОПЕК не слишком воодушевлены призывами США нарастить добычу. С экономической точки зрения ни Эр-Рияду, ни другим нефтяным монархиям невыгодно увеличение производства нефти. Прибыль за счет высокой цены и так их устраивает, а дополнительные обязательства лишь увеличивают проблемы. Россия при этом настаивает: любая попытка регулировать цены – идея прозвучала на недавнем саммите «Большой семерки», приведет лишь к еще большей дестабилизации:

«Если же G7 попытается реализовать эти свои, вполне себе можно их назвать, авантюрные планы установления некоего потолка цен на нефть, то от этого они могут и возрасти. О чем тоже говорят экономисты. Потому что вот эти планы, они и антирыночные, и авантюрные, и волюнтаристские, конечно же», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дело при этом не только в экономике. Арабские страны Ближнего Востока далеко не так однозначно поддерживают позицию Запада по войне в Украине. Некоторые даже проводят параллель с конфликтом в Йемене и желанием Ирана создать так называемый шиитский пояс, который вплотную приблизит режим аятолл к границам суннитского арабского блока под лидерством Саудовской Аравии и Египта. Такие перспективы Эр-Рияду очень не нравятся. А в Кремле, в свою очередь, не устают напоминать арабским монархам, что Москва, в отличие от Вашингтона, «своих не бросает»:

«Мы находимся в рамках соглашений ОПЕК+ и очень ценим сотрудничество с нашими партнерами, в том числе с такими ведущими партнерами, как Саудовская Аравия. Мы высоко ценим наши интересы, наши отношения и наше сотрудничество с Эр-Риядом. И мы, конечно, надеемся, что, выстраивая отношения с другими мировыми столицами, Эр-Рияд никоим образом не будет настроен против нас», – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эр-Рияд и правда не горит желанием ссориться с Москвой. Но и игнорировать настойчивые просьбы Вашингтона саудовцы не могут. Как никак именно США все годы существования королевства обеспечивали и продолжают обеспечивать неприкосновенность ее нефтяного могущества. Война в Йемене и Сирии, экономическая катастрофа в Ливане показали, что стабильность в регионе – субстанция крайне нестабильная.

В Москве, в свою очередь, очень серьезно относятся к иранской карте в геополитическом противостоянии с Вашингтоном. Настолько, что готовы задействовать самую тяжелую дипломатическую артиллерию. В противовес визиту Джо Байдена в регион в Тегеран засобирался Владимир Путин. А учитывая то, что визит намечен аккурат по окончании саммита в Джидде, российский президент будет исходить из того, какую позицию займут саудовцы и их соседи по Персидскому заливу. И в Эр-Рияде это тоже прекрасно понимают, делая миссию Джо Байдена по стабилизации энергетического рынка трудно прогнозируемой.