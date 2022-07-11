Зима близко. Россия начала газовую блокаду Европы

Европа на пороге энергетического кризиса – Москва сократила поставки газа в Европу до исторического минимума. Главная газовая артерия – трубопровод «Северный поток», идущий по дну Балтийского моря в Германию, закрыт. Как утверждают в «Газпроме», пока на 10-дневную профилактику. Однако в ЕС всерьез опасаются, что это начало полноценной энергетической войны.

Предупредительный выстрел в голову – так в Европе расценивают прекращение поставок газа по трубопроводу «Северный поток». Москва утверждает, что виной всему профилактические работы и газа не будет 10 дней. Это в «Газпроме» называют следствием западных санкций, которые не позволяют вовремя проводить все необходимые ремонтные работы. Но в европейских столицах уверены: это политический шантаж, а значит, ЕС следует готовиться к худшему. Об этом, в частности, заявил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр:

«Давайте готовиться к полному отключению российского газа – это наиболее вероятный сценарий. Это требует от нас ускорения достижения энергетической независимости, ускорения пополнения наших запасов, быстрого строительства плавучего завода по производству СПГ. Нам пора перестать тратить два или три года на то, что другие страны делают за шесть месяцев. Я предпочитаю, чтобы отныне мы быстро принимали решения об энергетической независимости. Разработка биогаза, сдержанность в потреблении энергии, развитие новых секторов, ускорение программ строительства новых ядерных реакторов в ближайшие годы – вот путь к независимости».

До украинского кризиса «Газпром» поставлял в Европу до 500 млн кубометров газа в сутки. В мае этого года прокачка упала в два раза – до 250 млн кубов. В начале июля поток сократился до 140 млн. В ближайшие же 10 дней Европа получит всего 75 млн кубометров голубого топлива в сутки. Это исторический минимум.

Президент России Владимир Путин не скрывает, что это ответ Москвы на санкционную политику Запада и что Россия готова открыть энергетический фронт:

«Мы знаем, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, однако результат таких действий ожидаем – это рост цен на газ на оптовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств. Все это еще раз показывает, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят. Дальнейшее использование санкционной политики может привести к еще более тяжелым, без преувеличения, даже катастрофическим последствиям на мировом энергетическом рынке».

Эксперты заверяют: без принятия немедленных чрезвычайных мер ЕС не сможет оградить своих граждан и одну из крупнейших экономик мира от масштабного кризиса. Причем действовать необходимо сообща. По одиночке европейским странам вряд ли удастся решить эту проблему. В Брюсселе обещают представить план борьбы с кризисом уже к концу недели. Подробности пока не известны, но среди главных пунктов – солидарность в деле распределения имеющихся запасов и текущих поставок, чтобы все члены ЕС были равны перед лицом кризиса. Богатые страны должны будут помочь бедным. И всем столицам придется сообща договориться о сферах, на которых придется экономить.

Впрочем, в Германии, не дожидаясь Брюсселя, уже заявили о нормировании горячей воды и экономии электроэнергии. Причем политические силы, аффилированные с Кремлем, используют ситуацию для раскачивания ситуации. Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель считает, что Европа не должна «получать пулю, предназначенную США»:

«Когда мы смотрим на украинский конфликт, мы должны понимать, что европейцы и украинцы живут на одном континенте и являются прямыми соседями, а США находятся по другую сторону Атлантики, у них совершенно другая геополитическая ситуация. Поэтому Европе глупо получать пулю за США. Мы сталкиваемся с высокой инфляцией и последствиями отключения российского природного газа. Наши санкции против России наносят ущерб нам самим. Что еще хуже, расплачиваются не политики, а обычные люди, которым придется терпеть холод, экономить горячую воду или экономить на отоплении. Это неразумно, что подчеркивает необоснованность политики Германии. Она не заботится о своем общественном или промышленном секторе».

С началом вторжения в Украину Кремль выбрал газ главным орудием энергетической войны, поскольку от российского газа Европа полностью отказаться пока не может. Политика отказа от «грязного угля» и непопулярной в той же Германии атомной энергетики привела тому, что ЕС сам усилил свою газовую зависимость.

За последние полтора года цены на голубое топливо увеличились в восемь раз. А единственная на сегодняшний день реальная альтернатива российским трубопроводам – сжиженный природный газ из США и Катара. Но полностью заменить российские энергоносители на СПГ не получится. По оценкам Bloomberg, удвоить импорт СПГ Европа сможет лишь к 2026 году. Да и то, это покроет лишь 40% потребностей ЕС. Единственный выход – сокращение потребления.

Но если страны на юге Европы могут ограничиться минимальными сокращениями, то перед северными государствами стоит печальная перспектива уменьшения потребления аж на 50%. Именно поэтому специалисты считают, что ЕС может спасти лишь коллективный подход к вопросу, когда все 27 стран-членов разделят энергетическое бремя.

При этом многие уверены: возврат Канадой турбины для газопровода «Северный поток» вряд ли повлияет на политику Кремля. Хоть в Москве и заявляли, что одной из причин столь серьезного сокращения поставок является отказ Оттавы возвращать турбину после ремонта, в экспертных кругах отмечают, что наличие или отсутствие механизма не могло так катастрофически сказаться на объемах поставок. А значит, за этим стоит политическое решение. Тем не менее в Еврокомиссии решили перестраховаться и попросили власти Канады вернуть турбину. Агрегат будет передан Германии и уже оттуда доставлен «Газпрому», чтобы Оттава не нарушила собственных санкций. В ЕС считают, что теперь у Москвы не останется предлогов и Кремль будет вынужден показать свое истинное лицо.