«Страна Дельфиния» у берегов Абхазии

Нынешней весной внимание общественности Абхазии было привлечено к массовой гибели дельфинов, которые выбрасывались на берег моря. Эта проблема привлекла внимание и правительства, председатель которого Александр Анкваб в середине мая встретился с ведущими абхазскими экологами – председателем Госкомитета по экологии Савелием Читанава и директором Института экологии Романом Дбаром. Последний делился тогда своими мыслями о ситуации с аудиторией «Эха Кавказа», отмечая, что однозначного ответа у ученых на вопрос о причинах этого печального явления нет, но при этом упоминал, что у многих погибших особей заметны бывают следы от рыболовецких сетей, в которых они перед этим запутывались.

Комментатор на сайте «Эха Кавказа» той публикации сообщил, что подобное явление наблюдается нынче в акватории Одессы, и связал его с идущими там на море боевыми действиями, которые активно воздействуют на эхолокацию и дезориентируют дельфинов. Этой же теме была посвящена и отдельная публикация, размещенная позже на том же сайте и рассказывающая о массовой гибели дельфинов нынче и в других местах черноморского побережья.

Но, во-первых, считает Роман Дбар, до Абхазии от мест боевых действий слишком далеко. Во-вторых, и главное, данное явление наблюдается много лет в самых разных местах планеты то более, то менее активно. Гораздо более важным фактором, который делает дельфинов ослабевшими и ищущими корм в наиболее доступных местах, то есть рыболовецких сетях, является заболевание:

«Это вирус морских млекопитающих. Два года тому назад он был зарегистрирован в Тихом океане. Но Черное море находится просто очень далеко и связано узкими проливами с основными океаническими пространствами, поэтому сюда это добралось только через полтора года. Если бы данное явление носило какой-то локальный характер, то есть было бы сосредоточено в зоне боевых действий… Но оно носит повсеместный характер».

На вопрос, почему произошло такое увеличение случаев гибели дельфинов весной, Дбар ответил:

«У нас весной почему? Потому что в весеннее время у берегов Абхазии самая большая численность дельфинов. К весне здесь скапливаются косяки хамсы, а за ними – хищные рыбы и морские млекопитающие».

Я рассказал Роману Саидовичу о недавно прочитанной по совету друзей повести «Здравствуй, брат мой Бзоу!» русского писателя Евгения Рудашевского – о дружбе с дельфином абхазского юноши из села Лдзаа. (А это родное село Дбара.) В повести описана реальная история, относящаяся к началу восьмидесятых годов прошлого века. А в эпиграфе ее приведены слова Гомера: «Среди всех живых существ, созданных до сего времени, нет никого божественнее дельфинов, ведь они в свое время были людьми и жили вместе с другими смертными в городах, пока по совету Диониса не променяли сушу на море и не приняли образ рыбы».

Дбар же вспомнил другую историю:

«Где-то это было в двухтысячные годы – 2004-2005-й… Несколько лет в Пицундской бухте находился дельфин. Причем на нем и бизнес делали. Возили отдыхающих его кормить. Ну, там условно по триста рублей собирали, рыбу давали и выходили в море. Если дельфин не приплывал, деньги возвращали. У него на плавнике была латинская буква «Р».

Как раз вчера я побывал с гостями из России в объединении пансионатов курорта «Пицунда». Раньше там несколько лет функционировал в бывшем плавательном бассейне небольшой дельфинарий. А сейчас продавщица мороженого по соседству поведала гостям, что дельфинарий… унесло непогодой. Я расхохотался, потому что хорошо помнил из СМИ: его просто перевели в другое место, в Гагру. Роман Дбар рассказал обо всем подробней:

«Там постоянно происходили какие-то инциденты. Дельфины глотали сосновые иголки, которые падали в бассейн с соседних деревьев. И вообще глубина бассейна не соответствовала требованиям. А вот в Гагре, насколько мне известно, совместно с инвесторами спроектировали и построили дельфинарий по всем правилам…

– Это в каком месте?

– В районе кемпинга.

– Ну, и, как знаю, там дельфинов гораздо больше, потому что в Пицунде их было очень мало.

– Да, всего два-три».

Ну, и в конце нашего разговора зашла речь об активно обсуждаемых в последние дни в абхазском сегменте соцсетей фото- и видеокадрах с изображением появившегося в Сухумской бухте дельфина-альбиноса, то есть совершенно белого. Альбинизм встречается у дельфинов примерно так же редко, как и у людей. Дбар говорит:

«Дельфина этого зафиксировали несколько месяцев назад в Крыму. Он перемещался вдоль Южного берега Крыма, потом был замечен в Керчи, в Сочи, Адлере и, наконец, добрался к нам сюда. В принципе, явление сравнительно редкое, но нельзя это назвать чем-то необыкновенным таким. То есть альбинизм в животном мире достаточно распространен. Но обычно до взрослого возраста из альбиносов доживают только крупные хищники – львы, тигры, те же дельфины. Это связано с их сложными отношениями с природной средой. Альбинос – яркий, броский, ему тяжело скрываться».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия