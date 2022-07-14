Дело Астамура Джопуа: адвокаты затягивают процесс?

В Сухумском городском суде рассматривается административно-исковое заявление Астамура Джопуа, осужденного на 20 лет за изнасилование несовершеннолетней, к Министерству внутренних дел Абхазии, которое отказало в применении к нему акта об амнистии. Адвокаты осужденного заявили, что не имеют права представлять его интересы в суде, так как доверенность составлена с нарушением требований, и заявили отвод судье. Председатель Детского фонда Абхазии Асида Ломия считает, что адвокаты намеренно затягивают дело.

Уголовное дело в отношении Астамура Джопуа было возбуждено в 2017 году по заявлению матери потерпевшей девочки. Она сообщила, что Джопуа приехал к ним в дом поздно ночью в состоянии алкогольного опьянения, угрожая оружием, вывел и увез дочку на территорию заброшенной спортивной базы, где совершил изнасилование под угрозой убийства. На тот момент ей еще не исполнилось 14 лет. В 2018 году суд признал Астамура Джопуа виновным и осудил его на 20 лет лишения свободы.

Дело об амнистии в отсутствии амнистируемого

В 2020 году парламент принял акт об амнистии, и Астамур Джопуа стал просить о досрочном освобождении. В октябре 2021 года Сухумский городской суд отказал Джопуа в применении к нему акта об амнистии, но кассационная коллегия Верховного суда отменила это решение и направила дело в суд 1-й инстанции на новое рассмотрение.

И вот Сухумский городской суд приступил к рассмотрению административно-искового заявления осужденного Астамура Джопуа к Министерству внутренних дел Республики Абхазия, так как именно оно отказалось применить к нему акт об амнистии.

Первое заседание суда не состоялось, так как ни осужденный, ни адвокаты на него не явились.

Сегодня судья Мадина Чанба сообщила, что осужденный Астамур Джопуа отказался от участия в судебном процессе, и сотрудники МВД составили доверенность, согласно которой его интересы должны представлять адвокаты Марина Тания и Игорь Скнарин. Соответствующее письмо было подписано Джопуа и заверено сотрудниками изолятора временного содержания МВД РА, где он содержится.

Однако адвокаты Марина Тания и Игорь Скнарин заявили, что доверенность составлена с нарушением административного кодекса Республики Абхазия, поэтому они не имеют права представлять интересы Джопуа в суде.

Что не так с доверенностями адвокатов и ответчиков?

Адвокат Марина Тания пояснила:

«Я говорю о самой доверенности, она составлена с нарушением Административного кодекса Республики Абхазия. Здесь нет ссылки на то, что он был предупрежден о его правах и обязанностях, поэтому я не могу на основании этого документа, якобы имеющего процессуальную силу, ибо он заверен печатью, но он не составлен в соответствии с теми нормами, которые обозначены, представлять его интересы. Естественно, я как адвокат пришла, чтобы не было сомнений, потому что в прошлый раз, ваша честь, вы говорили и озвучили по телевидению, что якобы процесс не состоялся в связи с тем, что адвокаты не пришли. Как же адвокат может прийти, не имея на то полномочий? Это административно-исковое заявление, там должна быть обозначена доверенность и так далее. Нас не поставили в известность о том, что этот человек имеет желание, чтобы мы представляли его интересы. Разве на основании вот этого документа я могу сегодня представлять интересы неважно кого? Я считаю, что нет!»

Судья Мадина Чанба поинтересовалась, почему адвокаты не устранили нарушения ранее:

«То есть где оно сутки было? Вы же вчера его получили? Раз вы предоставили его, оно же как-то у вас оказалось – и письмо, и доверенность? Ко мне оно попало вот сейчас, в ходе судебного заседания 14 июля в 14:15. Почему вы сутки его держали? Вы не ознакомились с ним? У нас до 18.00 рабочий день. Ну, много что бы поменялось, привели бы его в надлежащий вид. Но у меня впечатление, что вы как-то пытаетесь затянуть судебное заседание.

Марина Тания: Это ваше мнение, а наше мнение – мы хотим все на законном основании…

Мадина Чанба: Вы в последующем планируете защищать права осужденного Джопуа?

Марина Тания: Я не знаю, будет ли составлен соответствующий закону документ, которым я должна руководствоваться, все мы, участники, должны руководствоваться? Тогда я доложу вышестоящим, у меня тоже есть свое руководство, у меня есть свой закон об адвокатуре, в соответствии с этим я приму меры».

Представитель стороны ответчика, начальник Управления общественной безопасности МВД Лоу Инал-ипа счел доводы адвокатов формальными и не согласился с тем, что они не могут представлять интересы Джопуа.

Адвокаты Тания и Скнарин заявили, что и доверенности двух представителей МВД – ответчиков по данному делу, также являются недействительными, потому что были подписаны министром внутренних дел Дмитрием Дбаром, а нынешним министром является Вальтер Бутба. Игорь Скнарин сказал, что на этом основании любое решение суда должно быть отменено впоследствии.

Представитель МВД Лоу Инал-ипа с доводами защитников не согласился:

«Ваша честь, я считаю, что защита формально придирается к документу. Доверенность выписывалась в пределах полномочий министром внутренних дел, который на тот момент исполнял обязанности министра. Он в пределах своих полномочий имел право подписывать, эта доверенность имеет юридическую силу, и она нам представила возможность в отношении этого административного дела на весь период его рассмотрения осуществлять наши обязанности в качестве представителя. У меня удостоверение, подписанное министром Аршба, но это же удостоверение на данный момент является законным, и я могу на основании этого удостоверения исполнять свои обязанности. Я считаю, что заявление адвокатов необоснованно».

Судья предложила приступить к рассмотрению дела, но адвокат Марина Тания заявила ходатайство об отводе состава суда на том основании, что судья предвзята, и она ей не доверяет. Такого же мнения был и Игорь Скнарин.

Судья Мадина Чанба объявила заседание закрытым и удалилась для вынесения решения об отводе.

«Адвокаты тянут дело»

Поскольку рассматриваемое дело является резонансным, в зале суда присутствовали представители общественности.

Председатель Детского фонда Республики Абхазия Асида Ломия считает, что амнистия не должна применяться к преступникам, совершившим тяжкие преступления, а адвокаты затягивают рассмотрение дела:

«Мы не знали о том, что, например, в прошлом году осенью было проведено два суда по амнистии по самому грязнейшему и ужаснейшему преступлению, которое было у нас совершено, и человек, который совершил это преступление, сейчас находятся в стенах тюрьмы. Очень многие депутаты говорили, что никогда в жизни человек, совершивший тяжкое преступления, не будет подвергнут этой амнистии. И вдруг мы видим, как эти люди, которые совершили тягчайшие преступления, будучи якобы участниками (войны), резервистами или кем-то еще получили возможность, чтобы срок был уменьшен в два раза, и некоторые из них, может, уже вышли, мы даже не знаем об этом. Но здесь дело касается все-таки очень громкого, резонансного дела, которое всколыхнуло всю Абхазию. Первый суд отклонил амнистию, второй судья – Тванба отклонила амнистию, теперь они подают в Верховный суд, и Верховный суд присылает сюда, чтобы они опять начали рассмотрение этого дела. У нас вопрос к Верховному суду, по пунктам этой амнистии он не должен выйти, но тут вы видите, как адвокат сейчас говорила? Какое здесь административное дело? Здесь рассматривается амнистия для уголовника! Отравить девочке жизнь, девочке не было еще 14 лет, она два месяца не хотела разговаривать, наш психолог с ней работал.

– Асида, а сегодня что произошло?

– А сегодня то, что произошло, – это вопиющий факт, получается, что адвокаты делают все для того, чтобы тянуть это дело, и чтобы однажды, когда они сюда придут, тут никого из нас не было. Почему они говорят, что судья не объективно относится? Судья ничего не сказала еще по самому делу…»

Судья Мадина Чанба в течение суток должна вынести решение, и рассмотрение дела будет продолжено.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия