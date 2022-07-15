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Грузинский клуб «Сабуртало» вышел во второй раунд Лиги конференций
Грузинский футбольный клуб «Сабуртало» (Тбилиси) вышел во второй квалификационный этап Лиги конференций.
Первый матч завершился победой «Партизана» со счетом 1:0, в ответном поединке клуб «Сабуртало» выиграл с аналогичным счетом 1:0. Игра перешла в дополнительное время, а затем в серию пенальти, в которой «Сабуртало» победил со счетом 5:4.
Еще два грузинских клуба не смогли выйти во второй квалификационный раунд Лиги конференций. Горийская «Дила» уступила финскому клубу «КуПС» (0:2 по сумме двух матчей), Тбилисское «Динамо» выиграло на выезде у эстонского клуба «Пайде» 2:1, но в серии пенальти сильнее оказалась эстонская команда.
Ранее батумское «Динамо» не смогло выйти во второй квалификационный раунд Лиги Чемпионов, проиграв «Словану» со счетом 1-2. Победный гол футболист братиславского клуба забил на последней минуте дополнительного времени.
Теперь батумское «Динамо» выступит в Лиге конференций. Соперником батумцев будет польский клуб «Лех».
«Сабуртало» во втором раунде Лиги конференций сыграет с румынским клубом «ФКСБ» (до 2017 года – «Стяуа»).
Матчи второго этапа пройдут 21 и 28 июля.
Другие новости дня
В Польше нашли два массовых захоронения времен Второй мировой
В Польше обнаружены два массовых захоронения времен Второй мировой войны. В них могут находиться останки не менее восьми тысяч человек. Об этом сообщает Институт национальной памяти Польши.
Глава организации Кароль Навроцкий заявил, что захоронения обнаружили в лесу недалеко от бывшего концлагеря "Дзялдово". Специалисты нашли в братских могилах более 17 тонн пепла. По их мнению, в ближайших лесах могут находиться и другие массовые захоронения.
Концлагерь "Дзядлово" был построен в 1939 году. Нацисты за время оккупации могли убить в нём до 30 тысяч человек. Весной 1944 года, чтобы скрыть следы массовых убийств людей, нацисты выкопали и сожгли останки погибших. Это осложняет поиск захоронений.
- В конце июня суд в Германии приговорил к пяти годам тюрьмы 101-летнего бывшего охранника концлагеря Заксенхаузен Йозефа Шюца. Он не признал вину и заявил, что не знал о массовых убийствах.
Генпрокуратура РФ признала работу Bellingcat и The Insider нежелательной
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность на территории России расследовательского проекта Bellingcat и издания The Insider. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Также Генпрокуратура признала нежелательным Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы (CEELI Institute), зарегистрированный в Чехии.
По утверждению Генпрокуратуры , их работа "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".
Ведомство направило информацию о принятом решении в министерство юстиции России для внесения этих организаций в перечень нежелательных. Сейчас в нём значатся 56 организаций.
Bellingcat — независимая международная команда расследователей и гражданских журналистов, которая выпускает расследования на основе открытых данных и социальных сетей. The Insider — интернет-издание, специализирующееся на журналистских расследованиях. Оба проекта уже признаны "иностранными агентами".
Bellingcat иThe Insider были авторами расследований про покушение на оппозиционера Алексея Навального, про убийство политика Бориса Немцова, отравление Скрипалей и писателя Дмитрия Быкова.
Сейчас оба издания активно освещают войну в Украине.
Ранее нежелательными в России признали издания "Проект" и "Важные истории", которые также занимались расследованиями и рассказывали про коррупцию высокопоставленных чиновников и тайных родственников Владимира Путина.
Основанный в 1999 году со штаб-квартирой в Праге Институт правовой инициативы Центральной и Восточной Европы — независимая некоммерческая неправительственная организация. На сайте CEELI Institute указано, что миссия организации заключается в "продвижении верховенства закона в мире для защиты основных прав и свобод личности".
- Признание организации нежелательной означает, что любая её деятельность на территории России подпадает под запрет, а сотрудничество с ней может привести к возбуждению уголовного дела и наказанию в виде лишения свободы.
Канада расширила санкции против России за вторжение в Украину
Власти Канады ввели новые санкции против российских нефтегазовой и химической отраслей, расширив введенные ранее ограничения в связи с вторжением России в Украину.
Новые санкции будут применяться к наземному и трубопроводному транспорту, производству металлов, транспортных средств, компьютеров, электронного, электрического и машинного оборудования, говорится на сайте МИД Канады.
В частности, канадским гражданам и компаниям запрещается предоставлять российской стороне услуги, связанные с производством металлических изделий, компьютерной техники, транспорта и другого оборудования. У канадских компаний есть 60 дней для завершения существующих контрактов.
Из-за ранее введенных Канадой санкций возникли сложности в обслуживании газопровода "Северный поток". "Газпром" объяснили резкое сокращение поставок газа в Европу в июне решением канадских властей не возвращать в Россию находившиеся в Канаде на ремонте газовые турбины германской фирмы Siemens. Позже после просьб со стороны Берлина Оттава решила вернуть турбину .
Киев призывал Оттаву не возвращать турбины, обвиняя Россию в "шантаже" Германии. Украина выступает за полный отказ стран ЕС от поставок российского газа.
Посольство США в Украине призвало американцев покинуть страну
Посольство США в Украине опубликовало заявление, в котором призвало американских граждан, проживающих в стране, немедленно ее покинуть.
Тем же, кто не последует рекомендации, просят избегать массовых скоплений людей и публичных мероприятий, так как «они могут стать военными целями для России». Это первое подобное заявление посольства США за последние три месяца.
С начала вооруженного вторжения российской армии на территорию Украины посольство США в Киеве, как и десятки посольств других стран, останавливали свою работу по соображениям безопасности. Большинство сотрудников дипмиссий были вывезены за пределы Украины.
В середине мая американское посольство возобновило свою работу.
Дональд Трамп сообщил о смерти своей первой жены Иваны
Первая жена экс-президента США Дональда Трампа – Ивана Трамп – умерла в возрасте 73 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на запись Трампа на платформе Truth Social. О причинах смерти не сообщается.
Ивана Трамп родилась 20 февраля 1949 года в Чехословакии. Ее брак с Дональдом Трампом продлился с 1977 по 1992 годы. В браке пары родились трое детей - Дональд Трамп-младший, Иванка Трамп и Эрик Трамп.
Ивана Трамп была инструктором по лыжам и дизайнером одежды, руководила строительным бизнесом, работала моделью, написала несколько книг.
Минфин США разрешил сделки с Россией по удобрениям и продовольствию
Минфин США разрешил сделки с Россией по удобрениям, продовольствию, семенам, лекарствами и медоборудованию. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.
США исключили из санкционного списка удобрения и лекарства и ряд других товаров первой необходимости еще 24 февраля, в день вторжения российской армии на территорию Украины.
Месяц спустя американский Минфин уточнил, что операции с товарами из списка будут запрещены, если к транзакциям будут иметь отношение российский Центробанк, Фонд национального благосостояния, российский Минфин или любой из внесенных в санкционные списки банков.
Кроме того, США вывели из-под санкций бывшую «дочку» «Газпрома» - германскую Gazprom Germania, а также казахстанскую «дочку» Альфа-банка. С Gazprom Germania, которая взята под долгосрочное управление бундесвера, разрешено проведение сделок до 16 декабря.
В Грузии начато следствие по факту возможной прослушки журналистов «Мтавари»
Специальная следственная служба Грузии начала расследование по факту возможного незаконного прослушивания журналистов оппозиционного телеканала «Мтавари».
Дело расследуют по части 1 статьи 158 УК Грузии – «самовольная запись или прослушивание частных переговоров». Это преступление наказывается штрафом или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Специальная следственная служба проведет все необходимые процессуальные и следственные действия в короткие сроки», - подчеркнули в ведомстве.
Ведущий и певец Гия Гачечиладзе, известный под псевдонимом «Уцноби», 13 июля в эфире телеканалов «Маэстро» и «Имеди» представил запись, которая, согласно его объяснениям, отражает рабочий процесс коллектива «Мтавари».
На записи можно распознать голоса Георгия Габуния, продюсера Эки Сария, журналистов Георгия Гвишиани и Лаши Квеселадзе. Все они уже подтвердили подлинность записи, указав при этом на признаки монтажа.
США и Израиль подписали «Иерусалимскую декларацию»
Президент США Джо Байден и премьер-министр Израиля Яир Лапид подписали в четверг в Иерусалиме декларацию о стратегическом партнерстве между двумя странами.
В документе, который получил название «Иерусалимская декларация», подчеркивается готовность США поддерживать безопасность Израиля. Кроме того, США и Израиль обязались совместно противодействовать Ирану в его стремлении разработать ядерное оружие.
В декларации также сказано, что США будут сотрудничать с другими партнерами для противостояния иранской агрессии.
В документе подчеркивается приверженность обеих стран к демократии и верховенству права и призыв к «тиккун олам». Это понятие в иудаизме, означающее процесс восстановления мира, потерявшего гармонию.
Кроме того, США и Израиль подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины и заявили о важности продолжения гуманитарной помощи стране.
Президент Италии не принял отставку премьера Марио Драги
Президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку премьер-министра Марио Драги.
Незадолго до этого итальянский премьер заявил о намерении покинуть пост. Поводом Драги назвал отказ «Движения пяти звезд» – одной из партий правящей коалиции – принять участие в голосовании в сенате о доверии правительству. Этим они формально обозначили выход из парламентского большинства.
По словам Драги, больше нет той части национального единства, которая поддерживала правительство с момента создания. Удерживать коалицию ультиматумами не имеет смысла, подчеркнул премьер.
Ранее в четверг в итальянском сенате – верхней палате парламента – состоялось голосование, на котором парламентарии подтвердили доверие правительству во главе с Драги. «За» вотум доверия проголосовали 172 сенатора, 39 выступили против. «Движение пяти звезд» в голосовании не участвовало.
Драги возглавил кабинет министров Италии в феврале прошлого года.
Суд вынес приговор задержанным по делу об убийстве россиянки в Тбилиси
Тбилисский городской суд признал виновными трех задержанных по делу об убийстве россиянки Анастасии Шаталовой, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Шаталова была застрелена 18 октября 2021 года в столичном районе Сабуртало, где 27-летняя женщина снимала квартиру. Она скончалась на месте от нескольких огнестрельных ранений. Задержаны три человека - Бека Латария, Бидзина Хасия и Леван Раджаев.
Латария и Хасия суд приговорил к 17 годам тюрьмы – это максимальное наказание за убийство, совершенное группой лиц. При этом к сроку Латария добавились еще 3 года условных, которые он отбывал в момент совершения преступления. Раджаев признан виновным в оказании сопротивления полиции с применением насилия и незаконном приобретении-хранении наркотиков. Его приговорили к 4 годам тюрьмы. Никто из задержанных не признают свою вину. После оглашения приговора Латария оскорбил судью, в зале поднялся шум.
Шаталова стала известна общественности в Грузии более года назад, когда дала интервью нескольким СМИ и рассказывала о конфликте с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе, с которым долгое время сожительствовала и родила от него ребенка. Позже она выиграла суд по опеке над ребенком, а в отношении Беридзе был выписан ограничительный ордер. После убийства Шаталовой совет по опеке принял решение отдать ребенка отцу, что стало неприемлемым для семьи Шаталовой.
СМИ высказывали предположение, что Беридзе нанял киллеров, чтобы ликвидировать Шаталову. На сегодняшнем процессе обвинения в адрес бывшего чиновника прозвучали и со стороны подсудимых. По словам прокурора Левана Вепхвадзе, расследование по указанному факту выделено в отдельное производство.
Согласно данным расследования МВД, 18 октября 2021 года Латария и Хасия подъехали к корпусу, в котором проживала Шаталова с целью ее убийства. Латария подождал, пока женщина подойдет к дому, и нанес ей множество тяжелых огнестрельных ранений из незаконно приобретенного оружия. От полученных ран Шаталова скончалась на месте, после чего убийца скрылся с места происшествия вместе с Хасия на машине.
В тот же день, 18 октября, Хасия, который укрывался в квартире третьего задержанного - Левана Раджаева, напал на полицейских, пришедших для обыска, и сорвал чеку с гранаты. В это время за него заступился Раджаев. Пока он мешал полицейским задерживать Хасия, тот прыгнул с балкона и бросил приведенную в боевое состояниегранату в полицейских, находящихся на улице возле дома. Граната упала на гараж, но не взорвалась.
Президент Шри-Ланки подал в отставку дистанционно из Сингапура
Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку после приземления в Сингапуре. Туда он прибыл с Мальдивских островов. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Раджапакса отправил письмо об отставке спикеру парламента по электронной почте.
Правительство Сингапура заявило, что бывший президент Шри-Ланки находится с «частным визитом» и не подавал прошение о предоставлении убежища.
В должности президента Раджапакса пользовался иммунитетом от ареста, который он использовал, чтобы покинуть Шри-Ланку. Он ушел в отставку только после того, как оказался за пределами страны, чтобы избежать возможности быть задержанным.
Протесты на Шри-Ланке продолжаются с начала года. Из-за них в отставку уже ушел предыдущий глава правительства, старший брат президента.
В апреле года Шри-Ланка столкнулась с тяжелым экономическим кризисом. В стране наблюдается нехватка иностранной валюты, возникшая вследствие дефицита туристов на фоне пандемии коронавируса. Шри-Ланка лишилась возможности оплачивать закупки топлива.
Готабая Раджапакса говорил, что просил президента России Владимира Путина помочь с кредитами для закупки энергоресурсов.
13 июля стало известно, что Раджапакса на фоне протестов бежал из страны на Мальдивы.
В Южной Осетии наградили Сергея Шойгу государственным орденом
Министра обороны России Сергея Шойгу наградили высшей наградой самопровозглашенной республики Южная Осетия – орденом «Уацамонга». Об этом югоосетинский президент Алан Гаглоев заявил на брифинге на территории 4-й российской базы в Цхинвали.
По его словам, состоялся телемост с российской стороной, посвященный Дню миротворца.
«Участники телемоста вспомнили о событиях 30-летней давности, когда на землю Южной Осетии пришел миротворческий контингент, чтобы не допустить больше войны. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу тогда руководил миротворческой операцией. За вклад в миротворческую операцию в Южной Осетии мы присудили ему награду «Уацамонга». Мы благодарны ему за помощь, которую он и сегодня продолжает оказывать республике», — сказал Гаглоев.
Югоосетинская делегация передаст орден российскому министру при посещении Москвы, отметил он.
МВД РФ объявило в розыск участницу Pussy Riot. Она сожгла чучело Путина в Тбилиси
МВД РФ объявило в розыск участницу группы Pussy Riot Анну Кузьминых. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на разыскную базу данных. В ней не указывается, по какой именно статье ищется подозреваемый.
Ранее телеграм-канал "Осторожно, новости", без указания источника, сообщил, что Кузьминых стала подозреваемой по делу о надругательстве над российским флагом из-за сожжения чучела Владимира Путина с триколором в Тбилиси. 24 мая у неё родственников прошёл обыск по этому делу.
Акция прошла в конце марта. Кузьминых в интервью "Эху Кавказа" говорила, что флаг был сожжён почти случайно: организаторы акции не планировали этого делать, триколор принёс кто-то из зрителей. "Я себя довольно плохо чувствовала и не всё отслеживала, что происходит", – сказала она.
В МИД Грузии пояснили, почему не поддержали Киев в Международном суде ООН
В Министерстве иностранных дел Грузии пояснили, почему не поддержали Киев в Международном суде ООН.
Как сообщалось ранее, более 40 стран мира выразили поддержку Украине, обратившейся в суд с иском против России. Грузии в списке не оказалось.
В Тбилиси утверждают, что, присоединившись к заявлению, страна могла выступить в правовом процессе третьей стороной, взяв на себя соответствующие обязательства. Грузинское ведомство указывает на текст заявления: «стороны, подписавшие настоящую декларацию и являющиеся участниками Конвенции о геноциде, намерены вмешаться в это разбирательство».
«Исходя из того, что сама Грузия внесла иски против России в различные международные суды, взятие на себя предварительных обязательств такого типа может оказать влияние на процессы, которые ведет Грузия», – сказано в заявлении.
В МИД Грузии говорят, что присоединились к заявлению в поддержку Украины в Международном суде ООН в мае текущего года. Кроме того, Грузия присоединилась к призывам о расследовании предполагаемых военных преступлений в Украине Международным уголовным судом (ICC).
Новый скандал с прослушками журналистов в Грузии – НПО требуют начать расследование
«Коалиция для адвокатирования СМИ», которая объединяет до 20 грузинских НПО, требует незамедлительно начать расследование по факту возможного незаконного прослушивания разговоров журналистов оппозиционного телеканала «Мтавари».
Ведущий и певец Гия Гачечиладзе, известный под псевдонимом «Уцноби», 13 июля в эфире телеканалов «Маэстро» и «Имеди» представил запись, которая, согласно его объяснениям, отражает рабочий процесс коллектива «Мтавари».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», на записи можно распознать голоса Георгия Габуния, продюсера Эки Сария, журналистов Георгия Гвишиани и Лаши Квеселадзе. Все они уже подтвердили подлинность записи.
«Коалиция для адвокатирования СМИ» считает, что Специальной следственной службе следует немедленно начать расследование по статье 158 УК (нарушение тайны частной коммуникации)», – говорится в заявлении коалиции.
По мнению правозащитников, тот факт, что запись обнародована на проправительственных телеканалах, «усиливает подозрение», что она сделана Службой государственной безопасности (СГБ) Грузии.
Они напоминают, что в последнее время у общественности неоднократно «возникали обоснованные подозрения» по поводу незаконного прослушивания журналистов государством, однако ни один такой случай не был расследован должным образом.
В августе 2021 года в СМИ попали до 58 тысяч файлов, содержащих информацию о личной жизни журналистов, представителей религиозных организаций, политиков, гражданских активистов, дипломатов.
Десятки лиц подтвердили подлинность информации, содержащейся в файлах. СМИ утверждают, что незаконной прослушкой занимались грузинские спецслужбы.
ЕС и Азербайджан подпишут газовый меморандум – СМИ
ЕС готовится подписать с Азербайджаном соглашение об импорте газа, чтобы уменьшить зависимость от России после прекращения поставок российского газа в Европу, сообщает EUobserver. Брюссель рассчитывает получать не менее 20 млрд кубометров газа ежегодно к 2027 году.
Стратегическое партнерство между ЕС и Азербайджаном предусматривает поставку каспийского природного газа в Евросоюз и, возможно, в страны Западных Балкан – для увеличения диверсификации, говорится в проекте соглашения, с которым ознакомилось издание.
Это повлечет за собой «значительные инвестиции в расширение сети трубопроводов Южного газового коридора (набор трубопроводов от Каспийского моря через Турцию в юго-восточную Европу)», сказано в документах сделки, однако ее сумма не приводится.
Представители ЕС отказались сообщить, когда могут подписать меморандум, но еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон посетит Баку в конце этого месяца, а представители обеих сторон проведут переговоры в Брюсселе в следующий вторник, 19 июля.
Как пишет «Коммерсантъ», в меморандуме также предусматривается развитие электрических взаимосвязей между ЕС и Азербайджаном, в том числе через Черное море и через Нахичеванскую Автономную Республику. Сделка с Азербайджаном не имеет обязательной юридической силы, но может простимулировать инвестиции ЕС и развитие двусторонних отношений. За счет чего Баку будет увеличивать добычу топлива, в Брюсселе не пояснили.
Компания Илона Маска получила авторизацию в Грузии
Starlink Georgia, принадлежащая компании Илона Маска SpaceX, получила авторизацию в Грузии. Об этом сообщили в Национальной комиссии по коммуникациям.
Ранее стало известно, что Starlink планирует запустить спутниковый интернет-сервис в самых отдаленных регионах Грузии. Компания внесла заявку в комиссию на получение авторизации 8 июля текущего года.
SpaceX вышел на контакт с Грузией около года назад. Американская компания обсудила все юридические вопросы с национальным регулятором. В этом месяце SpaceX направила в Грузию своего представителя для изучения особенностей рынка.
Starlink – проект глобальной спутниковой системы связи. Его разработала американская компания SpaceX, основанная в 2002 году Илоном Маском. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов. С мая 2019 года SpaceX вывела на орбиту более 2 тысяч спутников.
InterNations: Мексика – лучшая страна для экспатов
Международная сетевая организация InterNations провела масштабный опрос экспатов в разных странах мира и составила рейтинг лучших направлений для миграции. Лучшей признана Мексика, Россия – на 17 месте.
Респонденты оценивали нынешнюю страну своего проживания по параметрам из пяти категорий: качество, комфорт и стоимость жизни, лёгкость адаптации и карьерные возможности. Также экспатов спросили, насколько они в общем довольны своим проживанием в стране.
Выяснилось, что больше всех довольны своей миграцией те, кто переехал в Мексику и Индонезию – 91%, по сравнению с 71% всех экспатов. Эти страны заняли первое и второе место соответственно. Мексика привлекает мигрантов своей дружелюбной атмосферой, возможностями для отдыха и низкими ценами, при этом проигрывает в безопасности жизни и цифровизации услуг.
Россия в рейтинге занимает 17 место. Больше всего экспаты ценят в ней возможности для отдыха и путешествий, карьерные перспективы, дружелюбие местных жителей, а также относительно невысокую стоимость проживания. При этом мигранты скорее недовольны российским климатом, состоянием окружающей среды, уровнем безопасности и сложностью русского языка.
По данным InterNations, средний возраст опрошенных экспатов – 46 лет, более 80% из них получили высшее образование, 80% не имеют детей. Более трети мигрантов переехали из-за работы, четверть – в поисках лучшей жизни, около 2% – по политическим и религиозным причинам, а также из соображений безопасности. Большинство, 35%, не собирается возвращаться в свою страну, ещё 21% – уехали на долгий срок.
- Опрос проводился с 1 по 28 февраля 2022 года, в нём приняли участие почти 12 тысяч экспатов 177 национальностей, проживающих в 181 стране. В итоговый рейтинг вошли 52 страны – с достаточно большой выборкой для исследования.
Российская администрация Запорожской области Украины анонсировала референдум о присоединении к России
Представитель российских властей оккупированной части Запорожской области Украины анонсировал референдум о присоединении региона к России. Он состоится в начале осени. Об этом сообщило государственное агентство ТАСС.
Большая часть Запорожья, кроме одноимённой столицы региона, находится под контролем России. Региональные референдумы о присоединении территорий к другой стране не предусмотрены украинским законодательством. Киев уже неоднократно заявлял, что не рассматривает возможность признать переход украинской территории в Россию.
В 2014 году Россия аннексировала территорию Крыма и Севастополя по результату проведённого там голосования. Оно не было признано украинскими властями и проводилось, когда полуостров контролировался российскими военными.
В начале вторжения в 2022 году Кремль заявлял, что не планирует новых аннексий. Однако позже представители российских властей на оккупированных территориях стали анонсировать возможное присоединение к России. Об этом же стали говорить высокопоставленные российские чиновники.
Президент Молдовы: «Не собираюсь продавать часть страны за дешевый газ»
Президент Молдовы Майя Санду сказала, что Молдове нужно готовиться к режиму экономии энергоресурсов этой зимой и объяснила ситуацию тем, что «не собирается продавать часть страны» ради более дешевого газа из России.
Как сообщает «Европейская правда», ее заявления в эфире на Moldova 1 приводит Newsmaker.
Санду сказала, что Молдова подписала контакт с российским «Газпромом» на тех условиях, на которых это тогда можно было сделать, учитывая политизированную позицию Москвы.
«Я не собираюсь продавать часть страны только для того, чтобы у нас полгода был более дешевый газ. Наша страна независима, и мы должны придерживаться этого. Да, тяжело всем. И не в последнюю очередь из-за того, что мы за это время не искали альтернативы, не инвестировали в энергетические проекты – потому что тогда не были в этом заинтересованы», – отметила президент.
Она упрекнула оппозиционные партии за критику невыгодного контракта, заметив, что сами они не подписали долгосрочный договор с «Газпромом», когда были у власти и «служили Москве, а не своим гражданам».
«Они не могли и для нас это невозможно. Потому что нет рыночных условий. Цена не рыночная, а спекулятивная. Создаются такие обстоятельства, чтобы цены на газ становились заоблачными», – сказала Санду.
Она отметила, что сейчас весь мир готовится к сложной зиме и Молдове также следует к этому готовиться и утеплять дома. По ее словам, правительство разрабатывает систему поддержки граждан в этой связи и обсуждает с ЕС финансовую поддержку.
Путин подписал новый закон об иностранных агентах
Президент России Владимир Путин подписал новый закон, регулирующий статус так называемых иностранных агентов в России. Теперь для получения этого статуса не обязательно получать финансирование от иностранцев — достаточно "находиться под иностранным влиянием". Новые правила вступят в силу с 1 декабря.
Людям и организациям со статусом иностранных агентов запретят преподавать в государственных школах и вузах, вести просветительскую деятельность среди несовершеннолетних и получать госфинансирование для осуществления творческой деятельности. Им будет закрыт доступ к государственной тайне. Им запретят выдвигать кандидатуры в состав Общественных наблюдательных комиссий и становиться членами избирательных комиссий. Им нельзя будет организовывать публичные мероприятия.
Четыре существующих реестра иностранных агентов будут объединены в один. Однако закон предусматривает создание нового реестра — лиц, аффилированных с иноагентами. К таким лицам будут относить учредителей, членов, участников, руководителей или работников организации, которая получила статус иноагента или получавших деньги от агентов. Для аффилированных лиц будет создан отдельный реестр.
Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать агентом любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии такой деятельности в законе не определены, что позволяет властям включать в список почти кого угодно. В середине июня ЕСПЧ признал закон об агентах нарушающим права человека и присудил каждой из 73 НКО, которые обратились в ЕСПЧ девять лет назад, компенсацию. Россия не будет её выплачивать.
СМИ: на границе Турции и Армении начались работы по разминированию
По данным турецкой газеты GazeteKars, на границе Турции и Армении начались работы по разминированию.
«Разминирование проводит израильская компания», - пишет издание, отмечая, что работы начались 20 дней назад в районе турецкого Карса.
11 июля состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ереван и Анкара распространили идентичное сообщение, в котором говорилось, что Пашинян и Эрдоган поздравили друг друга по случаю праздников Курбан Байрам и Вардавар, подчеркнули важность процесса нормализации армяно-турецких отношений, что будет способствовать укреплению мира и стабильности в регионе.
Лидеры двух стран выразили надежду на то, что договоренности, достигнутые в ходе состоявшейся 1 июля встречи специальных представителей двух стран, будут скоро воплощены в жизнь. В ходе последней встречи в Вене 1 июля спецпредставители Армении и Турции договорились о возможности пересечения армяно-турецкой сухопутной границы для граждан третьих стран и осуществления прямых грузовых авиаперевозок между Арменией и Турцией.
Кобахидзе об Иванишвили: Как можно контролировать государство, не появляясь на людях?
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе вновь заявил, что миллиардер Бидзина Иванишвили не является неформальным правителем Грузии.
«Как, в какой форме может быть этот человек [Бидзина Иванишвили] включен в политические процессы? И как он может, не появляясь на людях, контролировать все государство, как утверждают некоторые… Тогда они должны признать, что этому человеку помогают какие-то сверхъестественные силы.
Например, возьмем управление телевидением. Как вы себе представляете, чтобы менеджер телекомпании по утрам не приходил на работу и так контролировал телекомпанию. Даже одной корпорацией трудно управлять, если не ходить на работу каждый день или хотя бы раз в неделю.
И это когда мы говорим о нескольких сотнях человек, а представьте себе четырехмиллионную страну, где ты совсем не показываешься на людях и контролируешь ситуацию в этом государстве через звонки кому-то раз в месяц — я даже не знаю, как они это себе представляют», – сказал Кобахидзе.
В интервью телекомпании «Имеди» политик прокомментировал вероятность введения западных санкций в отношении Иванишвили.
«Если такое теоретически произойдет, тогда выходит, что от этого человека кто-то действительно просит что-то конкретное. Что от него могут хотеть, я сегодня говорить не буду. Но общественность приблизительно поймет, о чем идет речь.
Исходя из этого, я думаю, что это [назначение санкций] будет абсолютно контрпродуктивно. Единственное, что может произойти, будут расшифрованы определенные намерения, которые станут для общественности уже до конца ясными», – сказал Кобахидзе.
Ранее грузинские власти заявляли, что страну и экс-премьера Иванишвили пытаются «вовлечь в войну».
Посол США в Грузии Келли Дегнан говорит, что «коварный нарратив» о том, что Запад хочет вовлечь страну в российско-украинскую войну взят из «руководства по дезинформации ФСБ России».
В Шотландии обнаружен неизвестный автопортрет Ван Гога
В Шотландии обнаружили картину, которая "совершенно определенно" является ранее неизвестным автопортретом Винсента Ван Гога. Она скрывалась за другим полотном французского художника "Портретом крестьянки в белом чепце", которое хранится в Национальной галерее Шотландии.
Невероятная находка была сделана случайно. Накануне открытия выставки, посвященной импрессионистам, в Королевской шотландской академии в Эдинбурге кураторы решили сделать рентгеновский снимок работы Ван Гога 1885 года. На обратной стороне полотна, замазанной несколькими слоями клея и закрытой картоном, обнаружился рисунок, который почти наверняка является автопортретом самого художника. Ван Гог часто вынужден был экономить и использовать свои холсты с обеих сторон.
По всей вероятности, изображение было заклеено при подготовке картины к выставке, состоявшейся в начале XX века, отмечает Би-би-си.
На рентгеновском снимке видно изображение сидящего бородатого мужчины в шляпе и небрежно повязанном шейном платке. Отчетливо видно его левое ухо: Ван Гог отрезал его мастихином в порыве гнева тремя годами позже после написания "Портрета крестьянки в белом чепце". После чего был объявлен сумасшедшим.
Пока посетители выставки в Эдинбурге смогут увидеть этот набросок как рентгеновский снимок с помощью специального приспособления.
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