Журналисты, говорите громче

Специальная следственная служба Грузии начала расследование незаконного прослушивания журналистов телеканала «Мтавари». Записи распространил певец Гия Гачечиладзе. Его допрос, впрочем, пока отложен.

«Специальная следственная служба проведет все необходимые процессуальные и следственные действия в короткие сроки», – обещают в ведомстве. Расследование было начато спустя два дня после распространения ведущим и певцом Гией Гачечиладзе в эфире телекомпаний «Маэстро» и «Имеди» аудиозаписи, которая якобы отображает рабочий процесс журналистов оппозиционного СМИ – «Мтавари архи». В частности, на записи слышно, как сотрудники телекомпании обсуждают список условно осужденных людей, освобожденных «Грузинской мечтой» от наказания для их использования в своих политических целях. Сам Гачечиладзе пояснил, что желал показать обществу, как работают оппозиционные СМИ, «выдумывающие сюжеты и шантажирующие респондентов». Однако сработал обратный эффект, и в обществе вновь заговорили о тотальной прослушке журналистов. Представители телекомпании «Мтавари» подлинность записи подтверждают, сегодня некоторые из них, в частности те, чьи голоса слышны в записи, – телеведущий Георгий Габуния, журналист Лаша Квеселадзе и продюсер Эка Сария – вызваны в Следственную службу. Последней непонятно, почему следствие решило начать работу над делом с их допроса:

«Я дам показания, несмотря на то, что у меня нет большой надежды, что это расследование завершится каким-то конкретным итогом. Я не понимаю, как мы можем помочь следствию в установлении людей, записавших этот разговор. Я расскажу все детально, в какой комнате прошел этот разговор, помню и дату – это 3 или 4 ноября 2021 года».

При этом допрос Гии Гачечиладзе – распространителя записи, который и должен объяснить следствию, кто передал ее ему, до сих пор не назначен, жалуются журналисты. А это, в свою очередь, указывает на нежелание следственных органов выявлять виновных, заявляет адвокат телеканала «Мтавари» Дмитрий Садзаглишвили:

«Ни одно подобное расследование не принесло результаты. И это логично, ведь, когда Служба государственной безопасности занимается этой незаконной деятельностью, естественно, остальные следственные органы не будут расследовать преступление, совершенное по заданию властей. Просто допросят служащих телеканала «Мтавари», может быть, распространителя этих незаконных записей, которые были сделаны по заказу властей. На этом все и закончится».

Садзаглишвили неспроста упоминает Службу государственной безопасности. Из записанного обсуждения становится ясно, что информацию СМИ об освобожденных от наказания людях передал бывший замглавы этой службы Сосо Гогашвили. Сегодня он вышел из тени, в распространенной в соцсетях публикации экс-сотрудник СГБ утверждает, что уже несколько месяцев делится с журналистами и неправительственным сектором разного рода шокирующей информацией о незаконной деятельности Службы госбезопасности. Столкнувшись с этим лично, Гогашвили решил покинуть свой пост, утверждает он:

«В ходе октябрьских выборов в органы местного самоуправления 2021 года было дополнительно выявлено и получено множество доказательств того, как фальсифицируются выборы и как отнимают наши голоса… На этих конкретных выборах я столкнулся с грязной системой (из которой я вышел). После долгих раздумий я рискнул и решил покончить с этим навсегда… Я передал во все соответствующие организации все имеющиеся у меня доказательства всей структуры фальсификации выборов».

Гогашвили пишет, что запугать его не удастся, и в скором времени выступит в телеэфире (впрочем, не уточняет какой телекомпании). В то же время часть СМИ и НПО уверены, что обнародование записи было именно попыткой заставить замолчать критиков властей. Причем все указывает на то, что следившие за журналистами больше не ограничиваются просто прослушкой их телефонов, говорит телеведущий Георгий Габуния:

«Были обнародованы записи, сделанные в здании телекомпании «Мтавари». В комнате, расположенной рядом со студией, где собираются журналисты и продюсеры передачи «ПостФактум» и обсуждают передачу. Мы еще раз убедились в том, что в стране не осталось пространства, где за нами не следят или не прослушивают нас. Следят за журналистами, работающими над расследованиями, не где-то на улице, но прямо в их офисах».

Представители власти к этой теме проявляют явное безразличие, отвечать на вопросы журналистов сегодня отказались премьер-министр и некоторые представители правительства. И это еще одно доказательство того, что добиться справедливости представителям «Мтавари архи» не удастся, уверены они. Потому журналисты обратились к неправительственному сектору, омбудсмену Грузии, к международным партнерам и иностранным дипломатам с призывом заинтересоваться этой темой и повлиять на власти Грузии.