Казенные тайны Анатолия Бибилова

Перед уходом на каникулы депутаты парламента Южной Осетии направили акт аудита Казначейства Российской Федерации в Генеральную прокуратуру республики для проведения доследственной проверки. Это тот самый акт, на который экс-президент Бибилов наложил гриф секретности и отказал депутатам в доступе к документу.

Депутаты парламента Южной Осетии направили акт аудита Казначейства РФ в Генеральную прокуратуру республики «для проведения доследственной проверки и принятия предусмотренных законом мер». Речь идет об акте выездной проверки Министерства финансов РЮО Федеральным казначейством РФ с 11 мая по 2 июля 2021 года.

Акт прислали в республику в августе прошлого года. Вполне понятно, парламентская оппозиция проявила интерес к документу, но все депутатские запросы в министерства, где проводились проверки, и председателю правительства остались без удовлетворения. Парламентариям отказали в доступе к документу на том основании, что президент Бибилов наложил на акт гриф ограниченного пользования.

Парламентарии пытались спорить, указывали, что президент нарушает закон «О статусе депутата», предполагающего доступ депутата и к секретным материалам. Указывали на нормы, по которым гриф ограниченного пользования не может распространяться на документы, содержащие сведения об использовании бюджетных средств и расходовании государственных средств. Не вышло – президент был непреклонен.

Но все тайное со временем становится явным. Пришедший на смену Анатолию Бибилову Алан Гаглоев документ рассекретил и две недели назад раздал депутатам копии акта. Акт проверки охватывает период с 2019-го по первое полугодие 2021 года.

Со слов депутатов, аудиторы проверяли, как органами исполнительной власти соблюдается трудовое законодательство, закон о государственной и гражданской службе, как исполняется штатное расписание. Парламентарии отмечают, что в документе указывается на колоссальные объемы нарушений.

Например, выявлено, что в 2019 году более 2200 чиновников совмещали две и более должностей (при ограничении в полторы ставки). Отмечены случаи, когда чиновник числился одновременно на семи должностях, что до совмещения трех ставок, то это явление вполне заурядное, если не сказать массовое. Говорит депутат парламента Амиран Дьяконов:

«Удивительные вещи у нас происходили при предыдущей власти. Мало того, что акт поверки Казначейства РФ был засекречен, его не показывали ни депутатам парламента, ни руководителям ведомств, которые обязаны были исправить выявленные нарушения, – на него никто не хотел реагировать. Это удивительно, но это так. Фактически не велась работа по устранению претензий со стороны российского Казначейства. Чтобы выйти из этой ситуации, депутатами было приято решение направить акт проверки в Генеральную прокуратуру для проведения доследственной проверки и принятия предусмотренных законом мер».

По результатам проверки Генпрокуратура должна убедить принять процессуальное решение. Это может быть решение о возбуждении уголовного дела или представление об исправлении нарушения закона.

В республике результаты проверки уже ни для кого не секрет, их обсуждают, многие воспользовались случаем заглянуть в копию документа. Среди них и сопредседатель движения «Союз Алания – Россия» Роланд Келехсаев.

Роланд Келехсаев в прошлом возглавлял лесное хозяйство республики, был депутатом, председателем парламентского комитета по внешней политике обороне и безопасности, входил в состав политсовета при президенте, то есть в разные годы занимал заметные в республике должности, поэтому может сравнивать качество прежней бюрократии и нынешней.

По словам Роланда Келехсаева, никогда прежде среди югоосетинского чиновничества не было такой распущенности и рвачества, как при прежней власти:

«Целыми семьями сидят на бюджетных ставках, совмещают по нескольку должностей и получают весьма приличные доходы не только по югоосетинским, но и по российским меркам. В то время как много молодых ребят остаются без работы, не могут завести семью. У нас в республике безработица. Многие вынуждены зарабатывать частным извозом, перебиваются случайными заработками. Молодежь фактически не возвращается после учебы в России, мы их теряем, потому что их места занимают «мертвые души» и совместители. Я против посадок, но я считаю, что людям, которые позволяют себе такое безобразие, не место не то что на руководящих должностях, но и вообще на госслужбе».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия