Ираклий Гарибашвили встретился с главами МИД Азербайджана и Армении

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сегодня, 16 июля, встретился с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым, сообщает Общественный вещатель Грузии со ссылкой на пресс-службу премьера.

Гарибашвили заявил, что приветствует проведение встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси. Глава правительства выразил надежду на то, что встреча пройдет успешно и будет способствовать позитивной динамике диалога. Министр иностранных дел Азербайджана подчеркнул роль личных усилий премьер-министра Грузии как успешного посредника в вопросе армяно-азербайджанского посредничества.

На встрече обсуждались сотрудничество во взаимовыгодных сферах в рамках инициатив мирного соседства, в том числе по направлению экономики, торговли и культуры. Отмечалось, что данная диалоговая площадка будет способствовать нормализации региональных отношений. Стороны также обсудили существующее стратегическое партнерство между Грузией и Азербайджаном, в том числе в сферах транспорта и энергетики.

В ходе встречи с министром иностранных дел Азербайджанской Республики глава грузинского правительства обсудил ситуацию в регионе и проблемы в этом направлении. Джейхун Байрамов подтвердил премьер-министру твердую поддержку Азербайджаном суверенитета и территориальной целостности Грузии. Гарибашвили подчеркнул, что Грузия также твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджанской Республики. На встрече в аппарате правительства приняли участие заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики Фариз Рзаев и министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.

Сегодня Гарибашвили также провел встречу с министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном. По сообщению пресс-службы премьер-министра Грузии, основным вопросом, обсуждавшимся в ходе беседы, была встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси. Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что важно развивать позитивную динамику диалога в будущем.

На встрече обсуждалась инициатива мирного соседства и подчеркивалась ее роль в содействии нормализации региональных отношений. Также было уделено внимание перспективам сотрудничества между Грузией и Арменией, в том числе в направлении экономических и двусторонних торговых отношений. Стороны обсудили ситуацию на Южном Кавказе. Было отмечено, что важно приложить совместные усилия для решения проблем.

Глава правительства поблагодарил Арарата Мирзояна за твердую поддержку Арменией суверенитета и территориальной целостности Грузии. На встрече присутствовали заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян и министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.