«Витязь в тигровой шкуре» и главный миротворец

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отчитался перед депутатами за работу, проделанную при своей второй каденции, и планах на будущее. Планы оказались амбициозными. Впрочем, оппозицию энтузиазм главы правительства не воодушевил.

Самым важным успехом нового правительства Грузии во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, по словам самого Гарибашвили, является соглашение между Азербайджаном и Арменией. Глава грузинского кабмина, выступая перед парламентом, подчеркнул: война в Нагорном Карабахе создала значительные трудности для всего региона, а Грузии необходимы мир и стабильность в соседних с нею странах. Гарибашвили недвусмысленно дал понять: именно его дипломатический талант позволил враждующим сторонам начать разговор:

«Самым важным успехом нашей политики является недавнее соглашение между Арменией и Азербайджаном, подписанное мною и при поддержке Соединенных Штатов. Это поистине беспрецедентное событие, которое подчеркивает нашу особую роль в обеспечении мира в регионе. Я пользуюсь случаем, чтобы еще раз поблагодарить лидеров обеих стран, президента Алиева и премьер-министра Пашиняна. Я заявляю о своей готовности продолжить этот процесс для достижения общего мира и стабильности».

В целом на международном треке, согласно видению премьер-министра, у Грузии все прекрасно. Страна ведет интенсивный диалог с Турцией по целому ряду направлений – от сотрудничества в экономических сферах до единого подхода к вопросам безопасности. Об успехе международной политики правительства Гарибашвили, по его собственным словам, свидетельствует также растущее представительство Грузии в международных организациях. Себе в заслугу премьер поставил и завершение первого этапа реконструкции усадьбы Левиль во Франции – центра грузинской эмиграции времен падения Первой республики.

При этом Гарибашвили считает, что у Грузии под его руководством есть серьезный потенциал не только облагородить прошлое, но и создать достойное будущее. Причем не только для жителей «континентальной» Грузии, но и для тех, кто проживает на оккупированных территориях:

«Сильная Грузия должна быть общим домом для грузин, абхазов, осетин, всех народов, живущих на этой земле, для всех гостей. Этот дом должен быть построен совместными усилиями всех нас, мы должны добиться этого результата. У нас есть для этого талант и потенциал. Мы должны превратить Грузию в страну, к которой наши предки стремились веками».

А для этого, подчеркнул Гарибашвили, нужен политический мир, стабильность в стране и долгосрочное развитие. В случае достижения этих целей премьер гарантирует, что Грузия сможет занять «достойное место в качестве одного из древнейших народов с уникальной культурой и сильного государства».

Пока же, по словам Гарибашвили, его команда очень эффективно работает на международном уровне по части политики непризнания Абхазии и Южной Осетии и обеспечения наказания тем, кто покушается на жизнь и свободу грузинских граждан:

«Мы работаем над тем, чтобы наказать тех, кто посягнул на жизнь наших граждан, освободить незаконно задержанных, в том числе, Зазу Гахеладзе и Ираклия Бебуа. Решение Страсбургского суда по делу «Грузия против России» – яркое доказательство наших усилий. Россия была привлечена к ответственности за массовые нарушения прав человека в отношении этнического грузинского населения. В то же время мы продолжаем политику активного, ориентированного на результат примирения и взаимодействия с абхазскими и осетинскими братьями. Среди них поощрение совместной экономической деятельности по разделительным линиям в рамках мирной инициативы «Шаг к лучшему будущему».

Еще один шаг к лучшему будущему, по мнению премьер-министра, лежит в области обороны и безопасности. Долгосрочным приоритетом на этом направлении, как отметил Ираклий Гарибашвили, является развитие противотанковой и противовоздушной обороны, артиллерии, разведки и инженерных возможностей. Еще один приоритет – развитие военной промышленности:

«В ближайшее время на базе предприятия «Дельта» вместе с израильской компанией мы начнем производить американские винтовки М4. Со следующего года в сотрудничестве с международными партнерами мы планируем производить беспилотные летательные аппараты».

В целом, что касается армии, премьер к 2030 году обещает обеспечить военных квартирами, достойными зарплатами, а также соответствующим вооружением, чтобы через неполные 10 лет грузинская армия стала «современно оснащенной боевой силой, которая сможет адекватно и своевременно реагировать на угрозы».

«Сейчас мы работаем над полной заменой и модернизацией устаревшего советского оборудования. Уже закуплено 500 единиц спецтехники современных производителей, а инфраструктура сил обороны в ближайшее время будет полностью приведена в соответствие со стандартами НАТО».

Впрочем, выступление премьера в оппозиции не оценили. По словам депутата Тако Чарквиани, тому, что Гарибашвили называет стабильностью, больше подходит другое определение – стагнация. И все это на фоне того, что в стране процветает коррупция, в судебной системе – клановое управление, проект железной дороги в турецкий Карс фактически провален, другой амбициозный проект порта Анаклии – полностью разрушен, а бюджет – разграблен.

Впрочем, лидер «Стратегии Агмашенебели» и член «Группы реформ Шарля Мишеля» Георгий Вашадзе нашел в выступлении Ираклия Гарибашвили и «положительные» моменты:

«За время премьерства Гарибашвили мы перевели «Витязя в тигровой шкуре» на хинди. Большое спасибо нашему посольству в Индии и господину Бу Кингеру Азизу Парихару – индийскому поэту, который и перевел поэму. Это поистине славное историческое дело. Этот случай можно рассматривать как показательный за все эти девять лет. Спасибо за это. Все остальное – ложь и цинизм».

На подобные вопросы и комментарии оппозиции премьер отвечать не стал, заверив лишь, что все, что он делает, – на благо Грузии.