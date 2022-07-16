СГБ Грузии: Задержание Сосо Гогашвили было неизбежным

В СГБ подтвердили грузинской службе Радио Свобода информацию о задержании бывшего заместителя главы их ведомства Сосо Гогашвили. Информация о его задержании не была подтвержlена до сих пор.

«На основании постановления судьи была проведена оперативно-розыскная деятельность по текущему уголовному делу, а не по новому делу. В результате обыска его арест стал неизбежным», - сообщили Радио Свобода в СГБ.

Видеоматериал, на котором видно, как сотрудники правоохранительных органов в масках входят в дом Гогашвили, сняла его супруга. На видеозаписи видно, что сотрудники правоохранительных органов в масках арестовывают Гогашвили в первые секунды при входе в здание.

Обыски проводились не только в доме Сосо Гогашвили, но и у его сына. В ходе обысков были изъяты электронные устройства, в том числе ноутбук, из дома его сына.

«Обыск по этому адресу был проведен на основании решения судьи с целью обнаружения и изъятия незаконных предметов. В частности, электроприборов, ноутбуков и т. д.», - сообщил сотрудник следственной службы Гайоз Дидия.