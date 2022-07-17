Блинкен приветствовал «прямой диалог» между Арменией и Азербайджаном

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал первую двустороннюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси.

У себя на официальной странице в Twitter Блинкен, в частности, отметил, что, встретившись в Тбилиси, Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов «предприняли позитивный шаг», сообщает Радио Азатутюн.

«Прямой диалог – самый надежный путь для разрешения разногласий между Азербайджаном и Арменией», - написал госсекретарь США.

Накануне, 16 июля, в Тбилиси состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. Они обсудили урегулирование отношение по конфликту в Карабахе.

Как заявила по итогам переговоров азербайджанская сторона, Байрамов заявил о необходимости соблюдения договоренностей, достигнутых при посредничестве Москвы – в частности, вывода армянских войск с территории Карабаха.

Кроме того, глава МИД Азербайджана напомнил о важности выяснения судьбы четырех тысяч азербайджанцев, пропавших без вести.

В свою очередь Мирзоян отметил, что политическое урегулирование карабахского вопроса имеет важное значение на пути к достижению мира в регионе, и заявил о важности решения гуманитарных вопросов, в том числе освобождения армянских военнопленных.