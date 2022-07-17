Никол Пашинян: Армения всегда придавала большое значение развитию отношений с Грузией

Армения всегда придавала большое значение развитию отношений с Грузией, - об этом говорится в поздравительном письме премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ираклию Гарибашвили по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Грузией и Арменией, сообщает Общественный вещатель со ссылкой на армянские СМИ,

По словам премьер-министра Армении, хотя 30 лет всего лишь мгновение для многовековой истории армянского и грузинского народов, но в новейшей истории двух стран с момента восстановления независимости этот период характеризуется как важнейший период установления и упорядочения добрососедских межгосударственных отношений, богатый значительными достижениями и успехами.

Пашинян пишет, что традиционно дружественные отношения между двумя братскими народами, основанные на богатом культурно-историческом наследии и идентичной системе ценностей, продолжают укрепляться благодаря последовательной работе и тесному сотрудничеству, что создает предпосылки для дальнейшего взаимодействия и государственного строительства.

«Армения всегда придавала большое значение последовательному развитию и укреплению отношений с соседней и дружественной Грузией, и интенсивность встреч на высоком уровне между двумя странами подтверждает нашу твердую приверженность дальнейшему расширению существующего взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах», - говорится в поздравлении премьер-министра Армении.

Также глава правительства Армении выразил уверенность, что обоюдное стремление к развитию армяно-грузинских отношений и надежному диалогу на официальном уровне сохранится и в дальнейшем на благо обеих стран.