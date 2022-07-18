После двух туров выборов главы Консервативной партии Великобритании осталось пятеро претендентов на пост ее лидера, который автоматически станет премьер-министром. По отношению к войне России и Украины все они настроены однозначно.

Все они осуждают российскую агрессию и заявляют о необходимости максимальной поддержки воюющей Украины со стороны Великобритании и стран НАТО.

Нынешняя министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс известна своей жесткой позицией по отношению к Кремлю. Ее называют внешнеполитическим «ястребом». Она поддерживала заявления ушедшего в отставку премьер-министра Бориса Джонсона (после заявления об отставке Джонсон продолжает выполнять обязанности премьер-министра до выбора нового главы партии тори) о необходимости усилить военную помощь Украине. Трасс неоднократно выступала за ужесточение экономических санкций против России, в частности, за арест российских активов в Великобритании. 27 июня на правительственном сайте вышла статья, которую она написала в соавторстве с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. В ней Трасс заявляет: «Мы на стороне Украины более, чем когда-либо» и называет единство украинцев и британцев «анафемой для Владимира Путина».

Министр торговли Пенни Мордонт заявила The Telegraph, что в случае ее избрания премьером возглавит ответную инициативу Запада на «зверскую агрессию» России в Украине. Она напоминает, что ранее была первой женщиной, занявшей пост министра обороны Великобритании, и намерена продолжать заложенную Джонсоном политику отпора российской агрессии. «Война в Украине – это война между такими обществами, как Британия, и авторитарными диктатурами, как у Путина,» – говорит она и обещает и далее ужесточать санкции против России, а также обучать в Великобритании украинских военных и направить британский флот в Черное море, чтобы обеспечить защиту торговых путей из Украины. У себя дома она дала приют беженцам из Украины.

Экс-министр финансов Риши Сунак, которого сейчас считают одним из фаворитов гонки за пост премьер-министра, неоднократно высказывался в поддержку Украины. За время своего пребывания на посту он одобрил выделение финансовой помощи Украине общей суммой в 1,6 миллиарда фунтов.

Глава международного комитета Палаты общин Том Тугендхат в своем твиттере назвал войну в Украине «преступлением против мира, как это называли судьи в Нюрнберге» и призвал украинцев собирать свидетельства о предполагаемых военных преступлениях российских войск для будущего суда. Тугендхат, бывший военный, требует значительно увеличить помощь украинским войскам оружием и экипировкой. Он также считает важными санкции против российских «больших денег» в Великобритании. «Владимир Путин, – сказал Тугендхат в интервью Politics Home, – обкрадывает и убивает российский народ, потом отмывает деньги в третьих странах и на них убивает уже британцев.»

Экс-министр местного самоуправления Кеми Баденох реже других претендентов высказывается о войне, однако она тоже поддерживает санкции против России и продолжение военной помощи Украине.

Ни один из претендентов на пост премьер-министра Великобритании не высказался за смягчение санкций против России или позиции Великобритании в отношении российской агрессии.

Нового лидера Консервативной партии изберут ее члены, после того как депутаты, входящие в парламентскую фракцию консерваторов, определят двух вышедших в «финал» кандидатов. Для этого предусмотрены несколько туров, после каждого из которых кандидат, получивший наименьшее число голосов, выбывает. По итогам последнего из состоявшихся туров лидером был Риши Сунак, за ним расположились Мордонт и Трасс. Новый лидер должен определиться в сентябре.