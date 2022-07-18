В Южной Осетии наблюдается рост заболеваемости COVID-19

За последние две недели в самопровозглашенной республике Южная Осетия наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией по сравнению с июнем. Об этом заявила глава Югоосетпотребнадзора Марина Кочиева.

«В результате проведенных исследований за прошедшие 15 дней было выявлено пять случаев COVID-19. В России и мире, в целом, начинается рост заболеваемости коронавирусом, учитывая период летних отпусков, вероятность инфицирования наших граждан, выезжающих за пределы республики, возрастает во много раз», - цитирует Кочиеву агентство «РЕС».

Она напомнила, что третья волна коронавируса началась в Южной Осетии в январе текущего года, когда уровень выявляемости инфекции доходил до 42 процентов.

«С января отметилась тенденция к спаду заболеваемости: в феврале количество выявленных случаев составило 31 процент, марте — 15 процентов, апреле — 3 процента, и в мае из проведенных лабораторных исследований не было выявлено ни одного случая. А в июне было зарегистрировано два случая заражения коронавирусом», - подчеркнула глава санитарного ведомства.

Кочиева уточнила, что пять человек, которые заболели COVID-19 в июле, лечатся амбулаторно, заболевание у них проходит в легкой форме.

«Симптомы коронавирусной инфекции схожи с симптомами ОРВИ, гриппа. При наличии симптомов респираторной инфекции, надо оставаться дома и лечиться. Не надо забывать о профилактических мерах, которые мы неоднократно доводили до нашего населения. Новый штамм коронавируса переносится в легкой форме, однако это не должно вводить людей в заблуждение. В первую очередь это касается граждан, относящихся к группе риска. Мы все помним, сколько человек стали жертвами COVID-19», - сказала глава санитарного ведомства.