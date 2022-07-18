«Наверное, у Сосо Гогашвили проснулась совесть…»

Почему бывший замглавы Службы госбезопасности Сосо Гогашвили заговорил о фальсификации последних выборов спустя более чем полгода? Верят ли в благие намерения экс-госчиновника пользователи социальных сетей? И позволительно ли чиновнику, даже бывшему, делиться информацией о делах государства, которые считает противозаконными? «Эхо Кавказа» спросило об этом в социальных сетях.

– Оправдываете ли вы доносы на незаконные действия властей со стороны чиновников?

Мари: Я считаю, что в условиях этой жестокой системы выявлять противозаконные действия наших бессовестных властей оправданно, причем любыми возможными способами. Неважно, кто поставляет людям информацию, действующий или бывший чиновник или кто-то еще, – чем больше у нас будет данных о злодеяниях наших властей, тем лучше. Благодаря этому мы знаем, что итоги выборов были подделаны и что во главе государства заседает незаконно присвоившее власть правительство, которое при этом практически уничтожило всю страну. Чем раньше будет разрушена эта система, тем лучше.

Михаил: Я считаю, что здесь важно учитывать, как была получена эта информация, если законно, то, да, ее можно распространять, если нет, то смысла в ней нет, поскольку подлинность ее будет сложно установить, ведь в суде не принимают такие доказательства. Отдельная тема – задержание Сосо Гогашвили. Он не был политиком, поэтому не считаю правильным называть это дело политически мотивированным. Вообще, в этой истории осталось много вопросов: как он передавал информацию СМИ, зачем, что требовал взамен? Кстати, у этого бывшего высокопоставленного чиновника очень большое имущество, и в любой нормальной стране этот факт бы стал предметом расследования. Он не был бизнесменом, откуда у госчиновника такое имущество?

Кетеван: Наверное, у этого человека – Сосо Гогашвили проснулась совесть или мысль о том, что он все же грузин и должен сделать что-то полезное для своей страны, понял, что государство тонет в условиях нынешних властей. Вот и решил рассказать о темных делах, которые он творил, будучи служащим СГБ, рассказать, с кем и как их творил. Возможно, впервые он поступил достойно, я оправдываю его поступок – это нужно было сделать, чтобы Грузия выжила.

Ираклий: Когда ты должностное лицо, даже если и бывшее, неприемлемо выносить на общее обозрение работу, которой занимаются в твоем ведомстве, пусть даже это незаконно. Для этого существуют специальные органы, можно обратиться к дипломатам, почему же он побежал на телевидение? Если у тебя есть доказательства того, что кто-то занимается противоправной деятельностью, необходимо иметь доказательства этого, а не просто делать заявления через СМИ. Иначе завтра и другие люди начнут говорить о чем-то незаконном, будут врать. Но мы правдивость их слов не сможем проверить.

Татия: Мне очень жаль, что в Грузии существуют только нынешняя власть и «Национальное движение» – две политические силы, которые готовы пойти на любые незаконные действия, лишь бы получить и сохранить за собой власть. Все эти доносы, хоть и подтверждают то, что «Грузинская мечта» совершает противоправные действия, но оппозицию показывают не в лучшем свете, ведь, как оказалось, у них есть источники в разных структурах, так почему мы узнаем правду только во время задержаний? Они просто придерживают эту информацию до тех пор, пока им не будет выгодно ее распространить. В общем, это их личная борьба, и больше их ничего не интересует. До тех пор, пока будут существовать одни, будут и другие.

Георгий: Сосо Гогашвили сказал о том, что планирует рассказать, как власти фальсифицировали выборы, конечно, ему этого никто бы не простил. Не знаю, насколько благие намерения были у господина Гогашвили, почему он начал говорить на эту тему только сегодня, можно же было заявить об этом тогда, когда это происходило. Ну, а что касается его ареста, вообще, будто все это происходит в какой-то авторитарной стране, например, в России так поступают со своими бывшими чиновниками или людьми, которые протестуют против чего-либо, – это, конечно, катастрофа.