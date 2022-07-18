Зеленский начал генеральную чистку

Президент Владимир Зеленский отстранил от должностей главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и генерального прокурора Ирину Венедиктову. По словам главы государства, это связано с большим числом уголовных дел по обвинению в государственной измене и сотрудничестве с российской армией, возбужденных против сотрудников украинских правоохранительных органов.

Отстранены, но пока не уволены – в офисе президента Украины уточнили статус главы Службы безопасности Ивана Баканова и генерального прокурора Ирины Венедиктовой. В традиционном вечернем обращении к согражданам президент Владимир Зеленский объявил о массовом предательстве среди сотрудников обоих ведомств и ответственности Баканова и Венедиктовой. Глава государства, в частности, заявил:

«По состоянию на сегодняшний день зарегистрировано 651 уголовное производство относительно государственной измены и коллаборационистской деятельности среди работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В 198 уголовных производствах соответствующим лицам сообщено о подозрении. В частности, более 60 работников органов прокураты и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства. Такой массив преступлений против основ национальной безопасности государства и связи, зафиксированные между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России, порождают очень серьезные вопросы к соответствующим руководителям. Каждый из таких вопросов получит надлежащий ответ. Сегодня я принял решение об отстранении от должностей генерального прокурора и главы Службы безопасности Украины».

Замглавы офиса президента Андрей Смирнов уточнил, что окончательное решение будет принято по итогам служебной проверки. По его словам, «это связано с тем, что президент достаточно долго ждал более конкретных и, возможно, радикальных результатов от руководителей этих органов по очищению от коллаборантов и государственных изменников».

Подобный шаг Зеленского хоть и ожидаемый, но по-своему радикальный – Баканов является другом детства президента, они вместе работали в студии «Квартал 95». Главой СБУ он был назначен в августе 2019 года, после прихода Зеленского к власти. Во время предвыборной кампании тот возглавлял избирательный штаб.

Примечательно, что еще в июне американское издание Politico писало: Баканов может лишиться своего кресла. Причиной тогда назывались серии неудач на фронтах, и главное – потеря Херсона. Правда, президент в тот раз заступился за своего протеже. Комментируя слухи, Зеленский тогда подчеркнул: «Если бы я хотел его уволить, то уже уволил бы». Впрочем, наличие серьезных проблем в возглавляемом Бакановым ведомстве Зеленский не отрицал. Сомнительные действия региональных руководителей СБУ в начале российского вторжения бросили тень на всю службу:

«Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями. Но постепенно они все наказание получат. Поэтому больше не генералы экс-начальник главного управления внутренней безопасности СБУ Наумов Андрей Олегович и экс-начальник УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович».

Так, глава Херсонского областного совета Александр Самойленко утверждал, что помощник начальника Херсонского управления СБУ выдал России сеть минных полей и координировал действия российской авиации в области. Что же касается Баканова, то его обвиняли в неспособности осуществлять правильную кадровую политику ввиду отсутствия опыта работы в правоохранительных органах.

Херсон был первым и на сегодняшний день единственным крупным украинским городом, захваченным российскими войсками. Он был оккупирован российской армией 3 марта, спустя всего неделю с начала наступления, объявленного Владимиром Путиным. Многие в Киеве утверждали и продолжают утверждать, что падение Херсона во многом обусловлено тем, что именно сотрудники СБУ не взорвали Антоновский мост через Днепр, что позволило российским войскам прорваться в город до того, как там могла быть организована эффективная оборона.

СБУ – одна из крупнейших спецслужб в мире. Обладая 30 тысячами сотрудников, она более чем в семь раз превышает британскую MI5 и практически равна по количеству агентов американской ФБР – там работает порядка 35 тысяч человек. Причем деятельность СБУ выходит за рамки аналогичных спецслужб западных стран. А в обязанности вверенной до последнего времени Баканову службы входит также борьба с экономическими преступлениями и коррупцией. И вот в том, что касается столь обширного мандата, уже давно в самом Киеве звучат обвинения в злоупотреблении властью и коррупции внутри самого ведомства. Не говоря уже о многократных заявлениях и доказанных фактах проникновения в СБУ российских шпионов. А все попытки реформировать службу за период президентства Зеленского по факту захлебнулись.

Сейчас, отмечают наблюдатели, президенту крайне необходимо доверие со стороны как населения, так и политических кругов. Поэтому, несмотря на давнюю дружбу с Бакановым, он не может больше закрывать глаза на деструктивные процессы в столь важном, особенно во время войны, ведомстве. Издание Politico, в частности, приводит заявление неназванного источника из близкого окружения президента:

«Мы крайне недовольны его работой и работаем над тем, чтобы избавиться от него. Нас не устраивают его управленческие, знаете ли, навыки, потому что теперь нам нужны… навыки антикризисного управления, которых, как мы думаем, у него нет».

Что касается генпрокурора, то Ирина Венедиктова возглавила этот орган в марте 2020 года. До этого она была членом парламента от партии «Слуга народа» и временно возглавляла Государственное бюро расследований. На этой должности она запомнилась несколькими скандалами, в том числе из-за назначения после конкурса своим заместителем Александра Бабикова – бывшего адвоката экс-президента Виктора Януковича. Уже в бытность ее генпрокурором пятому президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене.

Именно Венедиктова анонсировала создание международной коалиции по расследованию преступлений российской армии в Украине и постоянно озвучивала обвинения против россиян в совершении военных преступлений. На данный момент в Украине зарегистрировано 22 тысячи нарушений законов ведения войны и идентифицировано 127 подозреваемых.

Судя по заявлению офиса президента, ее отстранение от должности связано не столько с ее личной профессиональной деятельностью, сколько из-за неспособности Венедиктовой провести чистку в рядах Генпрокуратуры от агентов Кремля.