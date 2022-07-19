Отставки и назначения в Южной Осетии

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев произвел ряд отставок и назначений.

Указом югоосетинского лидера назначен новый глава администрации Ахалгорского (Ленингорского) района республики.

"В соответствии с пунктом 9 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия назначить Гагиева Илариона Руслановича Главой Администрации Ленингорского района Республики Южная Осетия", - говорится в указе, передает агентство "РЕС".

Об Илларионе Гагиеве известно, что он пытался выставить свою кандидатуру на парламентских выборах 2019 года в качестве самовыдвиженца, однако ЦИК сначала зарегистрировал, а затем, без решения суда, убрал его имя из списка кандидатов, так как «выявил» гражданство Грузии.

Позднее Верховный суд подтвердил правомочность этого отказа. Однако суд рассмотрел только процедуру отмены регистрации, не разбираясь в его причинах. Как отметил в интервью "Эху Кавказа" сам Илларион Гагиев, в суде не представили ни одного доказательства наличия у него гражданства Грузии.

Указом президента также в отставку отправлен начальник госохраны Андрей Захарченко. О том, кто займет его место, не сообщается.

Кроме того, во вторник Алан Гаглоев назначил главным редактором национальной газеты «Хурзарин» Ирину Дамбегову. Она займет место отправленного в отставку Юрия Габараева.

От занимаемой должности директора Гостелерадиокомпании «Ир»освобожден Георгий Келехсаев. Временное исполнение его обязанностей возложено на заместителя директора Алана Бестаева.