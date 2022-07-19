Вредители в Абхазии не сдаются

В последние годы в Абхазии то и дело предметом обсуждения властных структур, общественности и СМИ становилось нашествие различных инвазивных вредителей растений. Инвазивные – это значит завезенные. Так и представляется, что, подобно чужеземным завоевателям в былые века, на флору страны волна за волной накатываются агрессивные, прожорливые насекомые – самшитовая огневка и коричневый мраморный клоп, пальмовый долгоносик и белая американская бабочка….

Разумеется, эти инвазивные процессы имели место и в «былые века», но теперь, когда по всему земному шару значительно интенсифицировалось перемещение людей и грузов, это, соответственно, произошло и с вредителями растений. Кроме того, из-за глобального потепления многие вредители стали распространяться во все более высоких широтах…

Как изначально предупреждали биологи и экологи, «искоренить» вторгшихся в нашу флору инвазивных вредителей уже не удастся, они к нам пришли «навеки поселиться». Дело лишь в том, что надо минимизировать их присутствие в природной среде Абхазии, чтобы они не наносили такой же, если не больший, серьезный урон сельскохозяйственным и другим растениям, как сразу после вторжения. Судить о ситуации с ними лучше всего летом, в период активизации их жизнедеятельности.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с председателем Госкомитета Абхазии по экологии Савелием Читанава, и он рассказал:

«Что касается инвазивных вредителей, то они вошли в нашу экосистему и остаются здесь. Время от времени их численность превышает допустимую, и это наносит вред. А в целом ситуация под контролем соответствующих служб».

Разговор о конкретных видах вредителей мы начали с самшитовой огневки, или самшитового мотылька. Совсем недавно, в 2006 году, эта бабочка попала из исконного места своего обитания – Восточной Азии – в Европу, а в 2012 году была завезена в Сочи при подготовке зимних Олимпийских игр 2014 года вместе с саженцами самшита вечнозеленого. Результатом инвазии стало почти полное уничтожение реликтового колхидского самшита на Кавказе, в том числе в Абхазии. Читанава констатировал:

«Если говорить о самшитовой огневке, то она на сегодняшний день находится только по ущелью реки Бзыбь, поскольку на остальной территории Абхазии самшит уничтожен, нет кормовой базы. Как же ведет себя самшитовая огневка в этом ущелье? Если сравнивать с прошлыми годами, то ситуация здесь складывается следующим образом. Если у нас производилась обработка препаратами самшитовых деревьев 5-6 раз за теплый период года, то в прошлом году мы только три раза обработали. В этом году два раза обработали; очевидно, придется еще один раз. Кратность обработки снизилась, это говорит о том, что проводимые работы дают положительный результат.

– А как быть там, где «кормовая база уничтожена», то есть можно ли восстановить там самшит?

– Во всех лесных самшитовых массивах от Псоу до Ингура молодые всходы самшита есть. Это тоже вселяет надежду и даже уверенность, что самшитовые леса в Абхазии будут восстанавливаться. Но это будет, конечно, длительный процесс».

В Абхазии привыкли гордиться своими самшитовыми лесами, но массовый урон жителям республики, прежде всего ее сельскому хозяйству, нанес коричневый мраморный клоп, в неимоверных количествах расплодившийся несколько лет назад. Причем он ведь почти всеяден, если иметь в виду растения. Читанава говорит:

«Вы помните, какая ситуация была три-четыре года назад. Но положительная динамика очевидна. Благодаря тому, что Минсельхоз проводит необходимые работы всеми хозяйствующими субъектами на местах, в районах, и тому, что делается сельскими жителями по химической борьбе, механическому уничтожению, численность клопа значительно снизилась. Но они все равно остаются. То же самое наблюдается с белой американской бабочкой».

Это, по сравнению с другими названными инвазивными вредителями, – можно сказать, долгожитель в Абхазии. Много лет о нем, наносящем большой вред фруктовым садам, не вспоминали, но нынче это название вновь замелькало в СМИ. По словам Читанава:

«Это ведь до войны, до нашей войны, в восьмидесятые годы она впервые попала сюда и с тех пор никуда не исчезала. Но там тоже ситуация под контролем, хотя порой возникают вспышки… Что касается пальмовых вредителей – долгоносика и мотылька, то здесь тоже могу однозначно сказать о положительной динамике. Когда появились эти вредители, нам пришлось, к сожалению, вырубить в Сухуме восемнадцать пальм. В прошлом и в этом году уже не вырубаем, так как вовремя проводятся плановые обработки».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии