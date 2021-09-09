Каштановые леса Абхазии – под атакой. Как и пальмы, самшит…

Вчера Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) по совместной инициативе Европейского союза и ООН в рамках Программы Европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов провела церемонию открытия лаборатории биологии и микологии при Институте экологии Академии наук Абхазии. Работа этой лаборатории будет способствовать борьбе за сохранение каштановых лесов республики.

Да, как это ни прискорбно, после того, как атакам инвазивных, то есть завезенных из других мест планеты, и агрессивных вредителей подверглись пальмы и самшитовые леса Абхазии, приходится говорить об угрозе, нависшей здесь над другой ценной породой дерева – каштаном.

В Абхазии каштан произрастает от берега моря до высоты полтора километра над уровнем моря, но пояс собственно каштановых лесов простирается от 500 до 1000 метров над уровнем моря.

Как рассказала в СМИ заведующая отделом природы Абхазского госмузея Таисия Алания, каштановым лесам Абхазии угрожают вредители, в первую очередь паразитический грибок.

«В природе существуют патогенные (болезнетворные) и непатогенные (гиповирулентные) штаммы гриба-возбудителя. Это установлено многочисленными исследованиями в разных странах. Именно это открытие позволило применить новый подход в возможности сохранения каштановых лесов. Дело в том, что гиповирулентные штаммы крифонектрии способны снижать восприимчивость деревьев к этой болезни и, как следствие, быть устойчивыми к ней. Можно провести некую аналогию с вакцинацией у людей, только это будет вакцинацией деревьев. Подобные исследования и практика уже проводятся в лабораториях Франции, Швейцарии, Турции и других странах, заинтересованных в борьбе с крифонектриевым некрозом и сохранении каштановых лесов».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с директором Института экологии Академии наук Абхазии Романом Дбаром, который рассказал:

«Вчера у нас состоялось открытие лаборатории, хотя она функционирует уже почти два месяца. Уже проведены первые экспериментальные работы на базе Абхазской опытной лесной станции в Очамчыре, где есть коллекция каштанов, зараженных паразитическим грибком Cryphonectria parasitica. Такая удобная площадка у нас существует, на которой можно испытать самые новейшие методы борьбы с этим грибком. Проблема не новая. Она настолько старая, что Европа, по сути, лишилась своих естественных каштановых лесов под воздействием этого грибка».

Мы заговорили о том, почему такая напасть в последнее десятилетие на растительный мир Абхазии? То бабочка – самшитовая огневка, попавшая вместе с посадочным материалом из европейских питомников в соседний с нами Сочи в период подготовки там к Олимпийским играм 2014 года. То также завезенные вредители – пальмовый мотылек и пальмовый долгоносик. То мраморный клоп… Это явление новейшего времени, когда попасть с одного конца света на другой не составляет особого труда, когда перемещаются люди и грузы, а вместе с ними – и насекомые-вредители? Или подобное происходило и в прежние века?

Да, ответил Дбар, происходило, хотя и не с такой интенсивностью, как сейчас. Скажем, когда в прошлом веке в Абхазии стали культивировать различные субтропические культуры, попадали сюда из мест их обычного произрастания и тамошние вредители. И еще. В результате глобального потепления многие вредители в нашем полушарии занимают все более северные территории…

В Абхазии в последние годы распространилась каштановая орехотворка, которая откладывает яйца в почки каштана, в результате чего он перестает плодоносить. Что касается паразитического грибка, который попал в свое время вначале из Азии в Северную Америку, а оттуда уже в Европу, то эта проблема в Абхазии известна еще с тридцатых годов прошлого века. Но сейчас он особенно активно стал наступать. Роман Дбар говорит:

«Все каштановые леса в Абхазии поражены этим грибком. И, если не предпринять каких-то действенных мер, мы можем потерять большую часть наших каштановых лесов».

С 2019 года ФАО в партнерстве с Институтом экологии и Швейцарским федеральным институтом лесов работает над внедрением биологической борьбы против грибка в Абхазии. Образцы зараженной коры каштана были взяты для исследования в Швейцарском лесном институте, на основе которых было выделено два изолята гиповирулентной крифонектрии, способной подавлять патоген. После двух лет интенсивного сотрудничества и изучения передового международного опыта в лечении болезней каштана, в частности, ознакомительной поездки в Турцию, первые биологические методы лечения Cryphonectria parasitica теперь запускаются в Абхазии.

Ну, а какова ситуация с борьбой за сохранение абхазских пальм и самшита? Дбар отметил:

«На этом этапе удалось стабилизировать в какой-то части распространение вредителей, благодаря достаточно активной обработке пальм специальными препаратами. Но я бы не назвал ситуацию благостной, все равно ежегодно погибают пальмы. Главная задача сейчас – сделать эффективной систему этой борьбы, проводить обработку пальм препаратами на профилактической основе, а не дожидаться их заражения… А самшит – это самая драматичная и даже трагичная история, которая могла произойти с лесными насаждениями. Самшит, который насчитывает на Кавказе несколько миллионов лет существования, остался у нас только на небольших участках в Бзыбском ущелье, Рицинском национальном реликтовом парке, где производится регулярная обработка пестицидами вдоль дорог. Но самшитовая огневка не исчезла. Мониторинг этого года с помощью феромоновых ловушек показал, что был достаточно интенсивный лет бабочек. Это означает, что даже молодые всходы, которые появляются сейчас в лесах, оказываются под воздействием этого вредителя».

А естественных врагов в животном мире Абхазии у самшитовой огневки пока нет.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия