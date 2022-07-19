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Экономика

Высокие цены крепкого лари

Несмотря на улучшение макроэкономических показателей и укрепление курса лари, инфляция в Грузии по-прежнему остается на уровне 13 процентов. Специалисты называют основной причиной роста цен дорожающие топливо и пшеница, а также логистические проблемы.

По данным Грузстата, по сравнению с маем июньская годовая инфляция снизилась с 13,3% до 12,8%, однако рост цен на продовольствие, даже с учетом сезонных факторов, продолжается, причем рост цен на многие товары обошел уровень инфляции:

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали почти на 22 процента, транспорт – на 20, ЖКХ – вода, электричество, газ – на 14%.

Примечательно, что грузинский лари, обесценивание которого в прошлые годы называлось специалистами главным фактором инфляции, в последние месяцы показывает устойчивый рост в отношение доллара и евро – более 30 пунктов.

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Высокие цены крепкого лари
by Эхо Кавказа

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Отар Надарая, главный экономист «ТВС банка», прогнозирует, что укрепление лари будет иметь долгосрочный эффект, что вкупе со снижением мировых цен на сырьевые товары дает основания надеяться, что инфляция в ближайшие месяцы снизится:

«Исходя из динамики внешних поступлений, а это инвестиции, экспорт и перечисления из-за рубежа, по итогам года мы получим 10%-ный рост ВВП. На этом фоне укрепление лари тоже внушает оптимизм, и, согласно нашим расчетам, тенденция сохранится и в будущем году. Возникает вопрос, почему тогда такой рост цен? Это связано с нарушением логистики поставок, подорожанием топлива и пшеницы. Хотя должен сказать, что в отношении топлива и пшеницы на мировых рынках наметилась положительная динамика. С учетом перечисленного, мы надеемся на улучшение прогноза по инфляции. В частности, представляется, что с нынешних 12,8% к концу года инфляция может снизиться до 7,4%. Исходя из этого, считаю, что в будущем году инфляция может смениться дефляцией».

Представители бизнеса говорят, что рост цен на международные перевозки поднял стоимость импортируемой продукции на 10-15 процентов. Саломе Кутателадзе, учредитель компании Wishlist, настроена пессимистично:

«Если до начала боевых действий в Украине транспортировка одного контейнера из Турции до нашей таможни обходилась в 2400 долларов, то сейчас эта цифра достигает 3500 долларов. Разумеется, в этих условиях подорожание розницы неизбежно, однако именно укрепление лари позволило нам существенно не поднимать цены. В логистических компаниях уверяют, что цены на перевозку еще возрастут, поэтому оптимизма мало – при сохранении тенденции цены вырастут к октябрю».

Власти проблему признают. Ираклий Ковзанадзе, председатель бюджетно-финансового комитета парламента, считает высокую инфляцию одним из главных вызовов для страны.

«Сегодня инфляция на 400% выше целевого уровня. И это серьезная проблема. Как известно, Нацбанк повысил ставку рефинансирования и ведет жесткую денежно-кредитную политику, а с другой стороны, у нас дефицит бюджета в 9,3%, что оказывает дополнительное давление на лари. Мы ведем консультации с МВФ, они настоятельно требуют еще сокращения дефицита в 2023 году. Поэтому снижение дефицита бюджета и повышение ставки рефинансирования и далее будет иметь значение. Это два основных показателя, которые необходимо держать в узде, чтобы не дать разгоняться инфляции», – подытожил Ираклий Ковзанадзе.

Что касается ситуации в соседних странах, то годовой уровень инфляции в Турции в июне 2022 года составил рекордные 78,6%. Кроме того, темпы роста цен увеличиваются и в России, в частности, уровень инфляции в июне был определен на уровне 15,9%. Что касается Армении, то там июньский уровень инфляции составил 10,3%.

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