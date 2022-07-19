Высокие цены крепкого лари

Несмотря на улучшение макроэкономических показателей и укрепление курса лари, инфляция в Грузии по-прежнему остается на уровне 13 процентов. Специалисты называют основной причиной роста цен дорожающие топливо и пшеница, а также логистические проблемы.

По данным Грузстата, по сравнению с маем июньская годовая инфляция снизилась с 13,3% до 12,8%, однако рост цен на продовольствие, даже с учетом сезонных факторов, продолжается, причем рост цен на многие товары обошел уровень инфляции:

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали почти на 22 процента, транспорт – на 20, ЖКХ – вода, электричество, газ – на 14%.

Примечательно, что грузинский лари, обесценивание которого в прошлые годы называлось специалистами главным фактором инфляции, в последние месяцы показывает устойчивый рост в отношение доллара и евро – более 30 пунктов.

Отар Надарая, главный экономист «ТВС банка», прогнозирует, что укрепление лари будет иметь долгосрочный эффект, что вкупе со снижением мировых цен на сырьевые товары дает основания надеяться, что инфляция в ближайшие месяцы снизится:

«Исходя из динамики внешних поступлений, а это инвестиции, экспорт и перечисления из-за рубежа, по итогам года мы получим 10%-ный рост ВВП. На этом фоне укрепление лари тоже внушает оптимизм, и, согласно нашим расчетам, тенденция сохранится и в будущем году. Возникает вопрос, почему тогда такой рост цен? Это связано с нарушением логистики поставок, подорожанием топлива и пшеницы. Хотя должен сказать, что в отношении топлива и пшеницы на мировых рынках наметилась положительная динамика. С учетом перечисленного, мы надеемся на улучшение прогноза по инфляции. В частности, представляется, что с нынешних 12,8% к концу года инфляция может снизиться до 7,4%. Исходя из этого, считаю, что в будущем году инфляция может смениться дефляцией».

Представители бизнеса говорят, что рост цен на международные перевозки поднял стоимость импортируемой продукции на 10-15 процентов. Саломе Кутателадзе, учредитель компании Wishlist, настроена пессимистично:

«Если до начала боевых действий в Украине транспортировка одного контейнера из Турции до нашей таможни обходилась в 2400 долларов, то сейчас эта цифра достигает 3500 долларов. Разумеется, в этих условиях подорожание розницы неизбежно, однако именно укрепление лари позволило нам существенно не поднимать цены. В логистических компаниях уверяют, что цены на перевозку еще возрастут, поэтому оптимизма мало – при сохранении тенденции цены вырастут к октябрю».

Власти проблему признают. Ираклий Ковзанадзе, председатель бюджетно-финансового комитета парламента, считает высокую инфляцию одним из главных вызовов для страны.

«Сегодня инфляция на 400% выше целевого уровня. И это серьезная проблема. Как известно, Нацбанк повысил ставку рефинансирования и ведет жесткую денежно-кредитную политику, а с другой стороны, у нас дефицит бюджета в 9,3%, что оказывает дополнительное давление на лари. Мы ведем консультации с МВФ, они настоятельно требуют еще сокращения дефицита в 2023 году. Поэтому снижение дефицита бюджета и повышение ставки рефинансирования и далее будет иметь значение. Это два основных показателя, которые необходимо держать в узде, чтобы не дать разгоняться инфляции», – подытожил Ираклий Ковзанадзе.

Что касается ситуации в соседних странах, то годовой уровень инфляции в Турции в июне 2022 года составил рекордные 78,6%. Кроме того, темпы роста цен увеличиваются и в России, в частности, уровень инфляции в июне был определен на уровне 15,9%. Что касается Армении, то там июньский уровень инфляции составил 10,3%.