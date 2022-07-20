Джансух Адлейба: «Я сегодня готов жертвовать, если понадобится, и жизнью»

Общественный активист Джансух Адлейба намерен начать сухую голодовку в пятницу, 22 июля, в 12 часов. Такое решение он принял в связи с тем, что власти не реагируют на его требования снизить цены на топливо до показателей прошлого года. 22 июля Адлейба объявит и о новых требованиях.

Предыдущую акцию голодовки Джансух Адлейба объявил 13 июня. Она длилась 17 дней на площади Свободы в Сухуме: он принимал жидкости, за состоянием его здоровья регулярно следили медики. С ним встречались вице-президент Бадри Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, руководитель администрации президента Алхас Квициниа, депутаты парламента и другие.

Рано утром 28 июня с Джансухом Адлейба встретился президент Аслан Бжания. А 29 июня активист принял решение прекратить голодовку, так как президент пообещал, что вопрос снижения цен на топливо будет решен в течение двух недель.

Через две недели, 15 июля, на площади Свободы прошел «Свободный крестьянский сход».

Общественный активист заявил, что он ждал результата от президента, но его нет, поэтому бессрочная акция будет продолжена, но вновь объявлять голодовку он не планирует. Однако накануне в соцсетях было распространено обращение, в котором активист заявил, что через три дня намерен объявить сухую, полную голодовку. Сегодня в интервью «Эху Кавказа» Джансух Адлейба пояснил, почему он изменил свое решение:

«Видя то, что руководство страны не реагирует на данную акцию, наблюдая за всеми процессами, которые происходят в стране, считаю необходимым продолжить данную акцию, так как в отстаивании национальных интересов нашей страны круг требований у меня расширяется. Вчера объявил, что через трое суток будет объявлена сухая голодовка: без еды, без воды, с отказом медицинской помощи».

Сухую голодовку Джансух Адлейба объявит в пятницу, в полдень, тогда же он озвучит и новые требования. На вопрос, почему власти не реагируют на его требования, он ответил:

«Они занимаются своими делами, то есть не реагируют. Чисто по-человечески уважение не проявляют. Никто еще ко мне не подошел, не поинтересовался, что, как, к чему, причины не назвали. Я думаю, что не реагируют только потому, что Джансух пока не голодает. Объявлять буду сухую голодовку, и потом посмотрим, кто и как будет реагировать. Без крайних мер только путем невероятных усилий в нашей стране можно чего-то достичь. И я готов на эти невероятные усилия».

Как сообщает «Апсныпресс», 18 июля в Министерстве экономики состоялось расширенное совещание в режиме видеоконференцсвязи, на котором обсуждался вопрос ценообразования на нефтепродукты. В работе совещания приняли участие представители из Министерства экономического развития, Министерства финансов и Министерства энергетики России. Абхазскую сторону представляли вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр по налогам и сборам Джансух Нанба, председатель парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш, начальник управления казначейства Саид Губаз и представители топливных компаний Абхазии. Джансух Адлейба прокомментировал эту встречу:

«Я видел это шоу, якобы онлайн с кем-то говорят. Кроме картинки мы там ничего не увидели, ничего не поняли, ничего не озвучили. Я это всерьез не воспринимаю. Идет информационная война одурачивания, оболванивания нашего общества. Мы уже через это проходили».

Адлейба мониторит цены на топливо на заправочных станциях страны. Он отметил, что цена на дизель в среднем составляет 65 рублей. На бензин «АИ-95» – 59-60 рублей, «АИ-92» – цена варьируется от 53 рублей до 56 рублей. Активист заявил:

«Это недопустимо, так не должно быть. В течение года они умудрились поднять цены более чем на 30%, более чем на 15 рублей. Россия нам санкции не вводила, мы дружественная страна, стратегический партнер. Если бы что-то такое произошло, мы бы об этом услышали. Пользуюсь экономическими терминами, рассказывая сказки от министра экономики и от премьер-министра, мы такие сказки слушать не хотим и не будем. Мы прекрасно знаем, что идет ограбление собственного народа. Пускай спускают цены! 2-3 рубля – это недостаточно.

– На топливо за тот период, когда вы проводили голодовку, на сколько рублей приблизительно спустили цены?

– На 3 рубля. На «АИ-92» и «АИ-95» где-то на 3 рубля, где-то на 2 рубля, где-то на 1 рубль. «Роснефть» на 1 рубль спустил. Первым спустил «АЗиД», на «Аи-92» – 2,5 рубля, на «АИ-95» – 3 рубля, «Подорожник», «Апсны-Ойл» спустил на «АИ-92» 2 рубля, на «АИ-95» тоже 2 рубля. «Роснефть» спустил на «АИ-92» 1 рубль».

Сухая голодовка – это крайняя мера, цель которой – привлечь внимание власти, общественности к проблеме. Джансух Адлейба настроен решительно. Он напомнил, что веками предки путем невероятных усилий, не жалея своей жизни смогли защитить Абхазию, теперь задача нынешнего поколения сохранить страну:

«Дедушка моих детей при мартовском наступлении в 1993 году зашел в Сухум один из первых и без вести пропал. Мой брат в начале войны в шестнадцатилетнем возрасте отдал жизнь за родину. У нас очень много братьев и сестер, которые отдали свои жизни. Они смогли нас защитить. Я сегодня готов жертвовать и временем, и здоровьем, и, если понадобится, и жизнью. И каждый гражданин нашей страны должен быть готов к этому. Если мы думаем о будущих поколениях, если мы хотим сохраниться как этнос, если мы хотим развиваться, возрождаться, другого пути нет. Отстаивание национальных интересов».

Джансух Адлейба не один на площади Свободы, с ним его друзья. Здесь вновь установили палатки. В течение дня сюда приходят люди, чтобы поддержать акцию. Сбор подписей продолжается, уже собрано более 9800 подписей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия