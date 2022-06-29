Джансух Адлейба: «Если не выполнят, я уже с ними разговаривать не буду»

Вчера ближе к полуночи общественный активист Джансух Адлейба, семнадцатый день проводивший голодовку на сухумской площади Свободы с требованием снижения в Абхазии розничных цен на горючее, прекратил эту акцию. Перед этим он спросил у собравшихся на площади, завершить ему голодовку или нет. Те сказали, что голодовку надо прекратить. Но требования остаются. Об этом «Эху Кавказа» рассказал сам Адлейба.

Напомним, что в полвосьмого утра 28 июня президент Аслан Бжания встретился на площади Свободы с Джансухом Адлейба, который накануне призвал его через СМИ и соцсети прийти в тот день в шесть часов вечера на площадь, чтобы встретиться с ним и его сторонниками, подобно тому, как это сделали днем в четверг 23 июня вице-президент Бадра Гунба и премьер-министр Александр Анкваб.

Президент сказал, что вплотную занимается вопросом ценообразования на топливо и призвал активиста прекратить голодовку. Он пригласил Джансуха Адлейба в администрацию президента в следующий понедельник с тем, чтобы ознакомить его с документами, имеющими отношение к формированию цен на топливные продукты. Однако Джансух Адлейба ответил, что не может в одиночку принять такое решение. В основном разговор проходил на абхазском языке, но концовка его прозвучала на русском:

«Я сейчас с вами дискутировать не буду. Я вас услышал. Я эту проблему решаю. Это для меня важная задача…

– Важная? Ну, конечно, важная…

– Да, важная, я этим занимаюсь».

Президент решительно протянул Джансуху на прощание руку, и тот пожал ее. Что касается вечера, то Бжания объяснил, что принимает важных гостей и прийти на площадь не сможет.

Тут мнения наблюдателей разделились. Одни высказывали мнение, что президент «переиграл» оппозицию, избежав неизбежного града обвинений и нелицеприятных выражений, подобных тем, которые обрушились пять дней назад на Александра Анкваба, когда на площади собрались сотни протестно настроенных граждан. Другие, наоборот, ставили в пример Анкваба, который «проявил мужество». Третьи рассуждали, что вообще правильней президент поступил бы, если бы приехал к голодающему еще раньше, как сухумский мэр, по собственной инициативе, не дожидаясь «вызова на площадь».

А гости в тот вечер у президента действительно были. Вчера заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач вместе с вице-премьером, министром экономики Абхазии Кристиной Озган посетил ряд объектов, строительство и восстановление которых идет за счет Инвестпрограммы. Они осмотрела, в том числе, полигон бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыпшского района, подстанцию «Алахадзы» и международный аэропорт «Сухум» имени Владислава Ардзинба. А вечером была встреча Вольвача с Асланом Бжания.

На площадь Свободы между тем приехал руководитель администрации президента Алхас Квициниа, который обратился к собравшимся:

«Я хочу, чтобы вы правильно поняли нас. Я пришел, чтобы сказать вам о том, почему президент не смог прийти. К нам приехали гости, прошла одна встреча, будут еще встречи. Когда вы захотите, мы еще придем, и вы тоже приходите. Мы поговорим и, возможно, придем к общему решению. Это больше нас украсит. Сегодня тут собрался наш народ, есть родственники и близкие, друзья, но собранием мы не решим вопрос. Нужно сесть и поговорить. Приходите, я сяду с вами и покажу все документы, которые вас интересуют. Я хочу, чтобы ты, Джансух, мне верил. Ты здесь ради народа, но и я за него. Здесь сегодня стоят и мои родственники. Мы каждый день это обсуждаем, стараемся уменьшить цены на бензин. Этот вопрос волнует нас всех. Я прошу вас решать все мирно».

Алхас Квициниа заявил также, что президент не сможет выйти к протестующим, так как принимает прибывшую из России делегацию, с членами которой абхазская сторона, в том числе, будет обсуждать и вопрос цен на топливо. Он снова попросил активиста прекратить голодовку и на личном приеме в администрации президента обсудить с ним эту острую проблему.

Джансух Адлейба в ответ выразил уверенность в том, что президент может решить вопрос с высокой стоимостью топлива в кратчайшие сроки. Он считает: «Одним волевым решением в течение часа это может решиться. Я убежден». Адлейба еще раз обратился к Аслану Бжания с просьбой выйти к людям на площадь и заявил, что до прибытия президента собравшиеся расходиться не будут и акция продолжится.

Люди продолжали стоять на площади и сидеть на садовых скамейках в прилегающем сквере еще несколько часов. Между тем в соцсетях появились снимки, свидетельствующие, что подходы к комплексу правительственных зданий перекрыты ограждениями, как это было в прошлом декабре.

И вот наконец Адлейба сообщил собравшимся о прекращении голодовки, упомянув, что представители администрации президента пообещали от его имени: вопрос снижения цен на ГСМ будет решен в течение двух недель.

Сегодня во второй половине дня «Эхо Кавказа» связалось с Джансухом Адлейба, и первый наш вопрос был о его самочувствии. Он ответил:

«Ничего, нормально. Отсыпаюсь, отдыхаю, прихожу в себя. Пока слабость, нужен отдых, прихожу в себя».

В ответ на вопрос, собирается ли он воспользоваться приглашением президента прийти к нему в следующий понедельник, Джансух сказал:

«С группой активистов пойдем и выслушаем их. Мы в конце обговорили, что в течение двух недель цены будут спущены до разумных пределов.

– Ну, а насколько это реально, чтобы именно как год назад было? Наверное, сегодня таких цен и нет?

– Ну, с учетом инфляции… я все понимаю, я реалист. Я сказал: сравнять цены с адлерскими ценами на заправках. Это будет реально.

– А если руководство все-таки не выполнит то, что обещает, какие будут дальнейшие действия?

– Если не выполнят, я уже с ними разговаривать не буду, переговоры вести не буду. Буду действовать. И то, что намерен делать, тоже озвучивать не буду. Они меня знают, наше общество знает, у меня есть поддержка. Мое мнение переросло в массовое. Не спустят цены, в очередной раз попытаются нас обмануть, – это против них».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия