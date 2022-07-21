Ираклий Гарибашвили встретился с делегацией Европарламента

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили встретился с делегацией Комитета по международным отношениям (AFET) Европарламента. Глава грузинского правительства сначала провел встречу тет-а-тет с европарламентарием Дэвидом Макаллистером, после чего переговоры продолжились в расширенном формате.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Ираклий Гарибашвили приветствовал визит европейских депутатов в Грузию и подчеркнул его важность в процессе вступления Грузии в Евросоюз, а также на фоне текущей ситуации в регионе.

«Премьер-министр отметил, что печальным является тот дифференцированный подход, который был применен в отношении Грузии, когда стране не был предоставлен статус кандидата наряду с Молдовой и Украиной, однако правительство Грузии фактически уже начало осуществлять 12 приоритетов, предусмотренных решением Совета Европы от 23 июня. По его словам, инклюзивный процесс и вовлечение всех соответствующих заинтересованных сторон имеют первостепенное значение для реализации приоритетов, определенных Европейской комиссией. Глава правительства отметил, что это общая ответственность, которую все должны разделить внутри страны», - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра.

На встрече речь шла о текущих военных действиях в Украине и ситуации в регионе в целом, которая оказывает влияние на Грузию. «При этом внимание было сосредоточено на вопросах безопасности Черного моря», - говорится в информации пресс-службы премьер-министра.