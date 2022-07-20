Делегация Европарламента: говорим «Грузия», подразумеваем «поляризация»

Тбилиси принимает европарламентскую делегацию. Двухдневный визит начался во дворце президента Грузии Саломе Зурабишвили. В программе визита – встречи европарламентариев с представителями исполнительной власти, оппозиции и неправительственного сектора. Сегодня же завершил свою четырехлетнюю миссию в Грузии посол Евросоюза Карл Харцель, но проводы официальный Тбилиси устроил дипломату далеко не теплые.

Поляризация – это то слово, которое почти всегда всплывает в разговорах, касающихся Грузии. Об этом по завершении встречи с президентом Зурабишвили заявил председатель европарламентского комитета по международным отношениям Дэвид Макалистер:

«Мы с госпожой президентом обсудили то, насколько важным является вопрос объединения всех политических сил, [как важно] отложить все различия и конструктивно действовать для достижения одной цели, которая заключается в предоставлении Грузии статуса кандидата на членство в Европейский союз. К сожалению, когда мы говорим о Грузии, часто появляется одно слово, и это – «поляризация». Это процесс, политический дискурс, который характеризуется очень жесткой риторикой и отсутствием желания политических сторон работать совместно для цели, к которой стремится страна».

«Этот визит проходит в очень важный для нас момент», – сказала в свою очередь Саломе Зурабишвили, добавив, что таких исторических моментов у страны было немного. И он, по ее мнению, может оказаться решающим для европейского будущего Грузии:

«Мы должны понимать, и это, вероятно, самое главное для страны, что европейская перспектива, которую нам предоставили Европарламент и Европейский совет, крайне важна. Иногда мы забываем об этом и не видим, что это уже сделанный шаг и отступления назад не будет. И он требует от нас быть достойными этой перспективы».

По словам президента, работа над выполнением 12 рекомендаций, разработанных Европарламентом для Грузии, должна начаться в Брюсселе:

«… я все еще жду, что отсюда туда поедут представители власти, чтобы прояснить с комиссией некоторые детали и то, как должна быть выполнена часть этих пунктов (…) Главные рычаги у большинства, будь это в парламенте или в правительстве. В их руках достижение [статуса] кандидата. Также для этого нужна конструктивная оппозиция, которая не станет оппонировать по всем [вопросам]».

Для достижения цели, сказала Саломе Зурабишвили, необходимо выйти из режима противостояния – причем не только внутри страны. Президент укорила представителей правящей силы, назвав их заявления, сделанные в адрес европейских депутатов, «своего рода пинг-понгом». Совсем не обязательно, сказала она, каждый раз делать какие-то ответные заявления, и диалог, по ее мнению, следует вести в другой форме.

Впрочем, чуть меньше чем через час после этого брифинга представители правящей силы вновь сделали заявления, которые впоследствии вызвали шквал критики. Оценивая работу посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, завершающего четырехлетнюю дипломатическую миссию в стране, председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что он сыграл лишь отрицательную роль в отношениях между Евросоюзом и Грузией.

«Все это время мы избегали делать комментарии в отношении него, пока он был действующим послом Евросоюза, по разным причинам, в том числе и потому, что у нас была подана заявка в ЕС. Но сегодня, когда он завершил свою миссию, можно смело сказать, что, к сожалению, Карл Харцель играл только негативную роль в отношениях Грузии и Евросоюза. Это очень печальное явление. Мы очень надеемся, что следующий посол будет действовать по-другому», – сказал председатель правящей партии Кобахидзе.

Среди тех, кого возмутила подобная оценка, – Народный защитник Нино Ломджария. Она считает заявление абсолютно неприемлемым как с политической, так и с человеческой точки зрения. При этом после, по ее словам, у Грузии были очень хорошие шансы продвинуться на пути евроинтеграции, но использовать их страна не смогла.

Омбудсмен также сегодня встретилась с представителями европарламентской делегации. В ходе этой встречи она поделилась с ними своими соображениями по поводу выполнения Грузией 12 рекомендаций. Как сказала Ломджария после встречи, по ее мнению, необходимо внести больше ясности в то, насколько точно выполняются эти пункты властью и оппозицией. Также омбудсмен полагает, что необходимо больше информировать общество о встречах такого рода.

«Я говорила и о [Нике] Гварамия, ввиду того, что в их резолюции было упомянуто это дело. Я еще раз объяснила, какой была позиция Народного защитника по поводу приговора Гварамия и обвинений. Отметила, что обращалась к президенту Грузии, и, что важно, чтобы они и в будущем затрагивали этот вопрос, потому что я полагаю, что приговор, вынесенный Гварамия, – один из самых несправедливых и необоснованных (…) Они интересовались и состоянием здоровья [Михаила] Саакашвили. Я передала им информацию, которой обладаю на этот момент (…) Эта больница и эта среда, по заявлению наших врачей, не соответствуют лечению, необходимому Саакашвили. Он нуждается в медицинской помощи другого типа».

Делегация европарламентариев до конца дня также провела встречи с представителями третьего сектора, исполнительной власти и оппозиции.