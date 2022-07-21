Обзор абхазской прессы

Председатель ветеранской организации «Аруаа» Темур Гулия в интервью «Нужной газете» сообщил, что оппозиционные организации приглашались выборочно в администрацию президента на обсуждение вопроса о ратификации соглашения между правительствами Абхазии и России о передаче в собственность России объекта на территории Абхазии и порядке его использования.

Накануне в комментарии «Эху Кавказа» лидер провластной партии «Айтаира» Леонид Лакербая сообщил, что на встречу к президенту были приглашены лидеры оппозиционных партий и движений.

Темур Гулия разъяснил «Нужной газете», что им было выдвинуто условие о приглашении на встречу журналистов всех СМИ. Это условие показалось администрации президента неприемлемым. «Я не желаю участвовать во встречах, смысл которых затем извращается провластными СМИ. У нас уже есть опыт того, как на телевидении работают ножницами», – сказал председатель ветеранской организации.

Он подчеркнул, что на встречу не были приглашены представители общественных организаций «Аиааира», «Аидгылара», депутаты Пицундского районного собрания.

«Эти люди высказывали свою позицию, но их не захотели пригласить. Объяснить, по какой причине проигнорированы общественники, вовлеченные в этот процесс, приглашающая сторона не смогла. Думаю, что задача состояла в том, чтобы разделить всех, кто против отчуждения части территории страны, на тех, кого пригласил и кого проигнорировал Аслан Бжания. Мы не будем создавать демократический фон для тех, кто продавливает неконституционные решения», – сказал Темур Гулия.

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Общественный деятель, блогер Тенгиз Джопуа на своей странице в Facebook написал, что необходимо сформировать координационный совет оппозиционных общественно-политических сил.

«С учетом активно реализуемой руководством страны повестки, содержащей вопросы, прямо и косвенно затрагивающие национальные интересы Республики Абхазия, считаю необходимым в максимально короткие сроки сформировать в стране координационный совет всех оппозиционных общественно-политических сил, общественных объединений и граждан. Исполнительная власть отказывается демонстрировать открытость обществу и желание учитывать интересы народа. Это путь к прямой и жесткой конфронтации между властью и народом. Если конфликт неизбежен, то к нему надо быть готовым», – подчеркнул Тенгиз Джопуа.

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Газета «Независимая Республика» пишет, что пройти абхазо-российскую границу, проехать на своем транспорте, экскурсионном автобусе отнимает время от часа и больше. Несмотря на реконструкцию границы, всей ее удобной инфраструктуры, сделанной как российской, так и абхазской сторонами, КПП «Псоу» «захлебывается», особенно в летний сезон.

«Появилось желание сделать границу «облегченной», непроблемной. «Может быть, вообще убрать», – раздались такие предложения в обществе», – пишет редактор газеты Юрий Кураскуа. Юрист Олег Басария в интервью изданию подчеркнул, что граница нужна.

«Мы – суверенное государство, и, естественно, граница не должна быть размыта. Она должна «чувствоваться», где начинается, где заканчивается, с кем находится рядом. Облегченный переход границы – это широкое понимание. Ею пользуются частные лица, коммерческие группы, и все хотят пройти пункт максимально быстро – по времени, даже с разрешительными документами. Но все зависит от двух сторон – российской и абхазской. С нашей стороны переход происходит без проволочек, без задержек. Когда провозятся коммерческие грузы, тогда появляются сложности с двух сторон. Возникает ряд требований, особые документы. Но это требует закон. Проверка документов и товаров занимает много времени. Сегодня в век компьютерных технологий можно пограничные проверки сократить в разы… В том, что граница будет работать в облегченном варианте, страшного ничего нет. Хотя многие наши граждане говорят, что мы можем превратиться в проходной двор. На самом деле, все зависит от того, как будет работать наша правоохранительная система», – отметил Олег Басария.

По его словам, даже если установить дополнительные кабины с проверяющими, это ничего не даст. Несомненно, должны применяться новые технологии – интернет-системы, электронные ресурсы и т.д.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия