Леонид Лакербая: «Я скажу одну вещь, которая, знаю, не понравится очень многим»

Вчера вечером многие СМИ со ссылкой на официальный сайт президента Абхазии распространили сообщения о состоявшейся встрече Аслана Бжания с лидерами политических партий и ветеранских организаций. В них говорится, что на повестке дня было обсуждение вопроса ратификации «Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования».

Во встрече также приняли участие вице-президент Бадра Гунба, руководитель администрации президента Алхас Квициниа, секретарь Совбеза Сергей Шамба. К обсуждению были приглашены все политические партии и ветеранские организации республики. Участие во встрече приняли председатель ПП «Айтайра», депутат парламента Леонид Лакербая, председатели «Народного фронта» Лаша Сакания, Коммунистической партии Бакур Бебия, ПП «Амцахара» Лесик Цугба, руководитель сухумского отделения «Амцахара», депутат парламента Астамур Герхелия, представитель общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Абааш» Ерцаху Адлейба.

Президент остановился на разнице между соответствующими соглашениями 1995 и 2022 годов по госдаче «Пицунда», подчеркнул, что здания и сооружения передаются в собственность России, земля же как была, так и остается в собственности Абхазии. При этом российская сторона пользуется объектом исключительно для проведения государственных мероприятий с участием лиц, подлежащих государственной охране. Присутствовавшие единогласно поддержали позицию главы государства о необходимости ратификации названного соглашения.

Наблюдатели в Абхазии, может, и не обратили бы такого большого внимания на участие во встрече представителя «Абааш» («Крепость»), если бы вчера же за подписью председателя организации Гарри Бигвава не было опубликовано ее заявление:

«Политически активная общественность нашей страны активно обсуждает вопрос ратификации абхазо-российского соглашения о передаче России государственной дачи «Пицунда», которая со дня создания по настоящее время всегда находилась и находится в ведении специальных служб России. Мы внимательно наблюдаем за этой дискуссией, в которой принимают участие и бывшие, и действующие депутаты парламента Абхазии, члены Общественной палаты, политические и общественные организации республики. К сожалению, эта дискуссия вышла за приемлемые рамки в контексте союзнических отношений с Россией, которая, признав первой независимость Республики Абхазия, взяла на себя бремя по охране наших священных границ на суше и на море, их наиболее уязвимых участков… Международная военно-политическая обстановка вокруг нашей маленькой страны стремительно меняется, угрозы только растут, и мы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, как никто другой пониманием, что значит вести войну с превосходящим по численности и военно-техническому оснащению врагом. Только в наше время на стороне Грузии будут не только украинские нацисты, как в 1992-93 годах, но и все страны НАТО».

И далее в заявлении следует обращение к противникам ратификации:

«Нас возмущает, что на этом фоне в нашей стране оказались те, кто выступает против официального закрепления имущественного комплекса госдачи «Пицунда» за Российской Федерацией в соответствии с абхазским законодательством и нашими особыми отношениями. Нас возмущают политические спекуляции на эту тему и тот факт, что выступающие против ратификации соглашения умышленно вводят в заблуждение наших граждан, распространяя слухи о том, что с объектами госдачи в собственность передается и земля. Это неправда, это безответственная ложь. Мы не являемся сторонниками власти. Но в этом конкретном случае, понимая всю ответственность за возможные последствия, за тот ущерб, который в результате будет нанесен не властям Абхазии, а ее народу, нашим отношениям с Россией, ветеранская организация «Абааш» считает необходимым ратификацию соглашения как можно в короткие сроки».

На это заявление мгновенно отреагировала не так давно созданная организация под названием «Общественный союз ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» («Победа»). Вот два фрагмента из опубликованного ею текста с сохранением всех его стилистических и иных особенностей:

«Серьезное разочарование вызвало заявление ветеранской организации Абааш, некогда позиционировавшей себя оппозиционной. Действительное возмущение вызывает аргументация, подозрительно схожая с позицией Секретаря Совзбеза Республики Абхазия, о нависшей над Абхазией военной угрозе со стороны Грузии и НАТО. Нам так и не удалось проследить взаимосвязь между угрозой потери обороноспособности страны и гражданским объектом госдачи Пицунда, необходимость передачи которой пытаются обосновать наряду с Президентом и Премьер-Министром теперь уже и члены ветеранской организации Абааш.​.. ​ Общеизвестно, что организация Абааш арендует территорию бывшего санатория РВСН, с перспективой его дальнейшего коммерческого использования. Учитывая обеспокоенность и сомнение Ветеранской организации Абааш в способности обеспечения обороноспособности Абхазии, официально предлагаем ветеранской организации Абааш передать арендуемый объект в собственность Министерства Обороны Российской Федерации, компетенцией которого и является обеспечение обороноспособности Республики Абхазия.​ Очень жаль, что Ветеранская организация Абааш не удержалась от соблазна незаконного обогащения за счет отчуждения национального достояния принадлежащего народу Абхазии. Заразный вирус все таки поставил личные интересы выше народных.​ ​Не теряя надежды, обращаемся к отдельным ветеранам Абааш пересмотреть позицию организации и «как можно скорее» отозвать свое заявление».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с упомянутым выше Леонидом Лакербая, который, напомним, был депутатом и первого созыва абхазского парламента, а в середине 90-х годов – первым вице-премьером кабмина, затем – министром иностранных дел Абхазии. Он рассказал:

«Да, действительно вчера президент приглашал руководителей партий и ветеранских организаций – вот такой формат был – на встречу с собой. К сожалению, из оппозиционных никто не пришел. Как было сказано, были какие-то причины у каждого и каждый ​почти говорил, что постарается успеть, однако вот встреча прошла без их участия. Ну, президент изложил хронологию этих событий, изложил свою версию; она, я думаю, известна. Как мы поняли, у него будут встречи в районах Абхазии и встречи еще по мере необходимости, если будет такая необходимость, вот в таком круге (как вчерашний), но более широком. Вот примерно так.

– Привлекло внимание заявление ветеранской организации «Абааш». Но она же считается оппозиционной. Как это можно объяснить?..

– Вот это для меня удивительно было. Но факт, что у нее вот такая позиция».

Продолжая наш разговор с Леонидом Ивановичем, я поинтересовался:

«Вы же в те еще времена (в середине девяностых) были в курсе всех событий: как это происходило. И вообще, каково ваше мнение: нужно ратифицировать это соглашение?

– Я считаю, что нужно. Если есть какие-то вещи, которые требуют доработки, надо их доработать. Если есть сомнения и считают, что надо обратиться в Конституционный суд, надо подумать: может, стоит обратиться и в Конституционный суд. Я ничего этого не исключаю, для меня суть в другом – надо идти на это соглашение. Я сейчас скажу одну вещь, которая, знаю, не понравится очень многим, но, к сожалению, жизнь показала, что мы, когда нам очень плохо, готовы идти на очень многое. Напомню, что в 1995 году, когда бессрочно отдавалась эта дача, нам было очень плохо. Потом стало еще хуже. А лучше стало начиная с 1999 года. Наше неумение отдавать дань хорошему, мне кажется, у нас историческое. По крайней мере, в новейшей истории. Еще раз повторю: когда нам очень плохо, мы готовы на все, готовы отдать все. Но когда нам хорошо, мы почему-то это забываем».

Леонид Лакербая ничего не мог сказать относительно перспектив обсуждения этого вопроса на заседании парламентской сессии, но отметил:

«Я могу сказать о себе: вот у меня завтра в Гудауте встреча с моими избирателями. А в пятницу я провожу расширенный политсовет партии «Айтайра», потому что… Даже мне самому потребовалось определенное время, чтобы разобраться во всех вопросах, сомнениях, которые звучали в эти дни в Абхазии. Сейчас я к ним готов, документально готов. И я вот эти встречи проведу».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия