В Цхинвали по делу о смерти Сармата Кумаритова задержан сотрудник госохраны

Сотрудник госохраны Южной Осетии задержан по факту смерти жителя Цхинвали, еще два сотрудника МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия подозреваются в превышении должностных полномочий, сообщает генпрокуратура.

"Следственным управлением Генеральной прокуратуры Южной Осетии 3 июня возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего Кумаритова Сармата Феликсовича, 1992 года рождения. По подозрению в совершении вышеуказанного преступного деяния Следственным управлением генпрокуратуры 15 июля в порядке статей 91 и 92 УПК РФ был задержан сотрудник Государственной службы охраны. В отношении подозреваемого Цхинвальским городским судом избрана мера пресечения – заключение под стражу сроком на 2 месяца", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры.

Также в рамках расследования данного уголовного дела в отношении двух сотрудников Министерства внутренних дел возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что житель Цхинвали Сармат Кумаритов 29 мая текущего года «находился в гостях и вместе с другими гостями употреблял во дворе дома спиртные напитки». Ночью Кумаритова обнаружили «в бессознательном состоянии, с закрытой черепно-мозговой травмой, с ушибом головного мозга, кровоподтеками в области правового глаза, переносицы, затылка левого плеча и ключицы и иными телесными повреждениями».

По информации прокуратуры, прибывшая на вызов служба скорой помощи оказала медицинскую помощь Кумаритову. Он был доставлен в коматозном состоянии в приемное отделение Республиканского медцентра и прооперирован, но позже скончался, не приходя в сознание.