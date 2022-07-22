Станислав Лакоба: «Вечером 22 числа мне позвонил Владислав Ардзинба…»

Завтра, в субботу, в Абхазии День государственного флага. Этот праздничный рабочий день отмечается в республике с 2005 года, но особенно широко и красочно это стало делаться в последнее десятилетие.

Впрочем, в абхазском обществе хорошо известно, что хотя праздник назван в честь флага, но отмечают в этот день не только его утверждение. Ведь 23 июля 1992 года на заседании сессии Верховного Совета Абхазии в Сухуме, как говорится, пакетом был принят ряд важнейших решений: утверждены современное название государства – Республика Абхазия, а по эскизам художника Валерия Гамгия – ее государственные герб и флаг. А еще, наверное, самое главное для дальнейшего развития событий: на том заседании было принято постановление о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановлении Конституции 1925 года, согласно которой Абхазия была суверенной республикой, находящейся с Грузией в договорных отношениях.

Собственно говоря, не приняв этого постановления, невозможно было бы утвердить и названные атрибуты государства. Дело в том, что по Конституции 1978 года для их утверждения требовалось две трети из 65 депутатов ВС, то есть не менее 44; между тем 26 парламентариев грузинской национальности и пара примкнувших к ним на протяжении полугода блокировали принятие этих предложенных Владиславом Ардзинба атрибутов (кроме герба, эскиз которого их устраивал). При этом заседание ВС прошло достаточно спокойно, так как грузинская «фракция» уже несколько месяцев заседала отдельно от остальной, большей части депутатского корпуса.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с известным абхазским историком и общественно-политическим деятелем Станиславом Лакоба, который в те судьбоносные дни был одним из самых заметных абхазских парламентариев и находился в гуще событий. Вот что он рассказал:

«Важно было переименование – чтобы называлась не «Абхазская АССР». Ведь СССР прекратил существование еще в декабре 1991 года, но грузинская сторона предлагала назвать АРА (Автономная Республика Абхазия). На это никто из нас не мог пойти, тем более, ты хорошо помнишь, что и в России многие бывшие автономии стали называться республиками. Но грузинская сторона уперлась по этому поводу, категорически была против. Тогда мы выбрали другой путь, учитывая, что в Тбилиси фактически перешли к Конституции Грузинской Демократической Республики так называемой, принятой 21 февраля 1921 года, за четыре дня практически до падения этого режима. Причем там, по сути дела, никак не предусматривалась политическая автономия Абхазии. Там говорилось о Сухумском округе, потом говорилось, что положение об автономии будет разработано позже. Практически она и не вступила в действие, эта Конституция… Однако, как вы помните, когда вначале к власти в Грузии пришел путем вооруженного переворота и изгнания Звиада Гамсахурдиа Военный совет, а затем Госсовет, и вот они, нелегитимные органы власти, взяли на вооружение эту Конституцию 1921 года. Если вы помните, символом Грузии того времени был так называемый кизиловый флаг, под которым были оккупированы Абхазия и Южная Осетия, просто ужасы там творились в 1918-21 годах. Естественно, Абхазия никак не могла это принять, тем более распространить на территорию Абхазии такую Конституцию».

Когда я попросил Станислава Зосимовича поделиться личными воспоминаниями, он сказал:

«Вечером 22 числа мне позвонил Владислав Ардзинба и сказал: «Приди, если можешь, завтра пораньше, надо переговорить». Я подошел утром, мы уединились где-то в коридоре, и он сообщил мне некоторые подробности, что и как это будет. Я, единственное, высказал опасение, что реакция, конечно, будет сильнейшая. Он согласился, что, возможно, это произойдет, но другого, мол, выхода нет. И затем на заседании сессии было принято такое решение. И эта Конституция наша 25-го просуществовала до 26 ноября 1994 года, когда была принята уже действующая Конституция. Но от грузинских историков часто приходилось слышать такое: «Что это за ваша конституция 1925 года? Она фактически неверно была принята. Ее не утвердили высшие органы государственной власти Грузии». Но Конституция 25-го года была принята на съезде Советов Абхазии, это был высший орган ее власти. Тогда была «ССР Абхазия». Хоть и на договорных началах, но это была «ССР Абхазия». И если она была неверно принята, зачем тогда пытались несколько раз принудить отменить эту Конституцию 25-го года на соответствующих партийных форумах Грузии? И она просуществовала до 1927 года, когда уже были приняты новые конституции Грузии и Абхазии».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия