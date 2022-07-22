Суд признал незаконным увольнение главы информационной службы Гостелекомпании Аджарии

Батумский городской суд признал незаконным увольнение руководителя информационной службы Общественного вещателя Аджарии Шорены Глонти. Суд постановил, что государственная телерадиокомпания – Общественный вещатель - должна выплатить Шорене Глонти компенсацию в размере 20 тысяч лари (около 7 тысяч долларов), а также по 2500 лари (около 900 долларов) за каждый месяц со дня ее увольнения до вынесения судебного постановления.

Интересы журналиста в суде представляла правозащитная организация «Центр социальной справедливости», сообщает агентство «Новости-Грузия».

Шорена Глонти занимала должность руководителя информационной службы Общественного вещателя Аджарии с 2014 года по 2020 год.

«После того, как в 2020 году директором гостелерадиокомпании Аджарии был назначен Георгий Кохреидзе, с учетом провластной позиции и лояльности нового менеджмента, Глонти целенаправленно сделали субъектом дисциплинарного взыскания и она была уволена с занимаемой должности», - отмечает НПО.

По приказу нового директора телекомпании Глонти была переведена на внештатную должность консультанта сайта и социальных сетей гостелекомпании. А после того, как она пожаловалась в суд на увольнение с должности главы информационной службы, ее уволили и с внештатной должности, сообщает «Центр социальной справедливости».

В иске Шорена Глонти требовала признать незаконным решение об ее увольнении из Общественной телерадиокомпании Аджарии. Она также хотела, чтобы ее восстановили в должности руководителя информационной службы и выплатили компенсацию.

В итоге суд удовлетворил ее иск лишь частично - признал увольнение Глонти незаконным, обязал выплатить ей компенсацию, но отказался восстановить ее на должности руководителя информационной службы.