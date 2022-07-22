«В свое время завозили через Ленингор, и человек мог себе позволить больше»

В Южной Осетии продолжается рост цен. «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала, на что они выросли в первую очередь.

Зарема: Цены очень сильно выросли. Допустим, мыло. Оно стоило какие-то копейки, а сейчас хвойное мыло – 90 рублей! Например, вот это. Лосьон после бритья я как-то покупала брату. Цена стала 480. Овощи и фрукты тоже очень сильно подорожали. Если киви мы раньше покупали за 90 рублей, то сейчас по 180 рублей.

Ирина: Я заметила, конечно, стоимость минимальной корзины, продуктового набора в разы поднялась. Начиная с минимального – это сахар, мука, молоко и молочная продукция… Все. Это ненормально, покупать сахар за 85 рублей. Естественно, покупать это в таких объемах уже проблематично, а ведь сезон такой, что люди заготовки делают – компоты, варенья, и я не исключение… И что еще чаще всего мы покупаем летом – это мороженое. Мороженое, которое мы раньше покупали за 35 рублей, сейчас стоит 70 рублей. И хочу отметить, что при всем при этом заработная плата остается прежней. Про овощи и фрукты я вообще молчу. В свое время завозили через Ленингор. И тогда доступность овощей и фруктов была в разы выше, и человек мог себе позволить больше, хотя бы в сезон накормить своих детей и запасы сделать на зиму. Я только за (возобновление ввоза), и этот момент бы я поддержала.

Маргарита: Вот неделю назад ходила по магазинам и просто поражалась. Те продукты, которые я покупала еще месяц назад, снова выросли в цене. На бытовую химию выросли цены, на все… Сейчас сезон закруток, заготовок, крышки подорожали. Конечно, незначительно, но все равно отражается. Сахар подорожал, мука, масло подсолнечное, фрукты, овощи – все.

Элла: Да, конечно, заметили. Еще как заметили. На продукты, на бытовую химию. Я наблюдаю этот рост цен с каждым разом, когда захожу в магазин.

Вилена: Я просто прихожу в ужас, иногда вообще не хочется ничего покупать. Как дальше будем жить, я не знаю. А зарплаты те же. Все, и продукты, и вещи, все подорожало. Я не знаю, на что мы будем одевать своих детей к 1 сентября. У меня трое детей, я пока должна походить по магазинам, сравнить цены, потом покупать. И цены продолжают расти. Они не везде одинаковые, где-то подешевле, где-то подороже.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия