США выделили очередной пакет военной помощи Украине

Анонимный информатор, передавший в 2015 году журналистам материалы так называемого «панамского архива» - одной из крупнейших утечек данных о реальных бенефициарах офшорных кампаниях - впервые за 6 лет дал интервью. Помимо прочего, в нем он упомянул о президенте России Владимире Путине, предположив, что деньги, ранее размещенные его окружением в офшорных компаниях, сейчас используются для финансирования войны в Украине.

Интервью, взятое двумя журналистами германского издания Der Spiegel, опубликовано на сайте международного расследовательского проекта OCCRP, объединяющего журналистов из разных стран. Десятки журналистов проекта, сотрудничая друг с другом, в 2016 году опубликовали множество материалов на основе данных, содержащихся в «панамских бумагах». Речь идет об архиве компании Massack Fonseca, клиентами которой было множество бизнесменов, политиков, общественных деятелей и знаменитостей из десятков стран, включая Россию.

Информатор по-прежнему не называет своего настоящего имени, он говорит о себе как о «Джоне Доу». Он отметил, что офшорные компании продолжают играть важнейшую роль для авторитарных режимов. По оценке собеседника журналистов, президент России Владимир Путин «представляет собой большую угрозу для Соединенных Штатов, чем в свое время был Гитлер», а подставные компании назвал его «лучшими друзьями», через которые идет финансирование российской армии. «Это именно то, что убивает ни в чем не повинных людей в Украине», - заявил он.. Каким именно образом эти компании финансируют российскую армию, информатор не сказал.

Он также упомянул о виолончелисте Сергее Ролдугине, которого Путин называл своим другом. Из «панамского архива» следовало, что через офшорные компании на его имя проходили крупные суммы. По словам информатора, он рад, что Ролдугин попал под санкции.

Информатор также призвал страны Запада сосредоточить усилия на раскрытии офшорных активов окружения Путина. Он сравнил эту задачу с «Манхэттенским проектом» (проект США по созданию атомной бомбы в годы Второй мировой войны), отметив, что для этого есть возможности, но не хватает политической воли. Он отметил, что западные правительства не должны сосредотачивать внимание на символических активах вроде яхт, а перенести его именно на раскрытие владельцев офшоров.

Путин и ряд высокопоставленных российских чиновников неоднократно заявляли, что у них нет никаких активов в офшорах. Практически все российское руководство сейчас под санкциями Запада, предусматривающими, что их активы во введших санкции страны должны замораживаться.