«Цены настолько повысились, что мне сложно понять, как живут люди на 500-600 лари»

За последние полгода цены на разные продукты и услуги в Грузии выросли в несколько раз. Пользователи социальных сетей рассказали «Эху Кавказа», как справляются с тотальным подорожанием.

– На сколько выросли ваши ежемесячные траты?

Каха: На моем кармане, естественно, серьезно отразился рост цен на продукты, наверное, как и на кошельке любого жителя Грузии. Я, например, раньше выезжал летом на отдых с семьей на пару недель, в этом году на те же деньги, которые тратил в прошлом, смогу отдохнуть лишь неделю или даже меньше. Цены выросли и на продукты питания, и на услуги, и на технику, и на обслуживание автомобиля в 2-3 раза, соответственно, выросли и расходы. Причем цены продолжают расти, и непонятно, сколько это будет продолжаться. А зарплата остается прежней.

Лара: Практически в два раза за последние полгода. Если на набор базовых продуктов полгода назад уходило 100 лари, то сейчас уже под 200 лари. Причем есть много таких продуктов, необходимых, от которых приходится отказываться, потому что они не по карману, – это сливочное масло, за которое не отдашь семь лари за маленький кусочек, это сыр, который нереально подорожал, это творог, в общем, продукты необходимые, но они вычеркнуты из рациона.

Малхаз: Мои расходы возросли, наверное, в два раза. Раньше я не обращал внимания на цены продуктов в магазине, брал все, что нужно, и расплачивался, но постепенно начал замечать, что за те же самые покупки плачу все больше и больше. Теперь, бывает, выбираю продукты подешевле, обращаю внимание на скидки. Цены выросли на все, хлеб стоит в три раза дороже, чем полгода назад, я не говорю уже про мясо. Мы вообще привыкли к тому, что цены растут ежегодно, но то, что происходит после начала войны в Украине, – это невероятно. Приходится во многом себе отказывать, а эксперты в области экономики еще и говорят, что рос цен будет продолжаться.

Дато: Я не знаю, насколько повысились цены на продукты в последние месяцы, но за последние два года в 4-5 раз увеличились, ну, соответственно, во столько раз больше я трачу ежемесячно. Хотя много от чего пришлось отказаться, от сигарет, например. Удивительно то, что цены растут не только на импортные продукты, но и на местные, причем несмотря на то, что лари «крепнет». Почему так происходит? В общем, да, и траты, и цены на продукты чувствительно увеличились.

Като: Цены настолько повысились, что мне сложно понять, как живут люди, которые получают среднюю зарплату в размере 500-600 лари. Я трачу на продукты в два раза больше этого, больше, чем пару лет назад, или даже в прошлом году. Причем цены растут, а заработная плата остается прежней, как всегда.

Бека: Многие люди вынуждены искать альтернативный источник дохода из-за возросших расходов, я – не исключение, пока справляюсь, но уже начал подумывать о второй работе. На продукты питания, обслуживание автомобиля и разные услуги я трачу раза в три больше, чем тратил в прошлом году. Мне и моей семье уже не хватает зарплаты, а я получаю больше 2000 лари. Я думаю, что на одного человека в семье в месяц нужно как минимум 500 лари. Меня возмущает и то, что лари стабилизируется, а цены все равно остаются прежними или даже продолжают расти. Я думаю, эту ситуацию в Грузии нельзя назвать иначе как кризисной.