«Современная Грузия использует средневековый абхазский флаг»

В Абхазии 23 июля отметили День Государственного флага. 30 лет назад, 23 июля 1992 года, на заседании сессии Верховного Совета Абхазии в Сухуме принято современное название государства – Республика Абхазия, утверждены герб и флаг, после принятия решения о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978 года и восстановлении Конституции ССР Абхазии 1925 года. На территории Абхазии использовалось несколько флагов. Историк Сослан Салакая в интервью «Эху Кавказа» рассказал об истории средневековых абхазских флагов, которые схожи с современным флагом Грузии.

В День Государственного флага на набережную Махаджиров в Сухуме многие люди пришли в национальных костюмах с абхазскими флагами в руках. По сложившейся традиции здесь прошли праздничные мероприятия: зрелищное конное шествие с национальными флагами в сопровождении духового оркестра Министерства обороны Абхазии. В этом году среди всадников была и девушка.

Молодежные организации AbkhazDesk и «Амч» организовали на площади у Драмтеатра абхазский этнокультурный вечер: народные абхазские танцы и игры.

На площади им. С. В. Багапш вечером прошел праздничный концерт. Над набережной кружил вертолет с флагом Абхазии. Президент Аслан Бжания поздравил всех сограждан с праздником, он сказал:

«23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии под председательством Владислава Григорьевича Ардзинба, несмотря на сложные условия общественно-политической обстановки, утвердил символику Республики Абхазия – Государственный флаг и Государственный герб. Эта дата является одной из важнейших в современной истории государства. Государственный флаг символизирует суверенитет и независимость нашей страны, ее великую историю и богатое наследие, укрепляет духовную связь поколений, объединяет наш многонациональный народ. Под флагом шли в бой защитники отечества ради мира и свободы родной земли. Он овеян ратными подвигами и победой в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. Самые важные события и достижения свершаются под государственным флагом, который помогает нам достойно отвечать на вызовы времени».

В истории Абхазии было несколько флагов. Раскрытая белая ладонь на красном фоне – символ Абхазской государственности еще со времен Абхазского царства (VIII-X вв.). Такое изображение зафиксировано на генуэзских морских картах XIII-XIV веков. Пурпурный флаг с белой ладонью в первых веках нашей эры развевался над городом Себастополисом, на месте которого находится город Сухум.

Автор современного абхазского флага – художник Валерий Гамгия. Он создал его в 1992 году. Историк, доцент АГУ, кандидат исторических наук Сослан Салакая отметил, что государственный флаг Абхазии во многом солидарен с флагом Горской республики. Он уточнил:

«Но если у флага Горской республики в верхнем углу были перекрещены стрелы, у нас изображена ладонь. Это один из древнейших абхазских флагов, который зафиксирован еще в XIV веке, во времена генуэзцев».

Грузинские комментаторы в соцсетях пишут, что якобы в День Государственного флага в Сухуме выносят, в том числе, и пятикрестный флаг Грузии. Сослан Салакая прокомментировал подобные высказывания:

«Что касается флага с крестами, белый флаг и красный крест, – это вообще крест святого Георгия. Он на самом деле достаточно широко распространен, и распространен был в Абхазии тоже. Когда они говорят, что это флаг Грузинского царства, не надо забывать, что Грузинское царство – это исторический миф, созданный грузинскими историками. Ни один источник не знает такого государства – «Грузинское царство». Ни русский, ни грузинский, ни армянский, ни арабский, ни иранский, никакой. Оно называлось Абхазским царством, то есть на основании этого мы смело можем сказать, что это флаг Абхазского царства. Современная Грузия, веря собственным историческим мифам, использует абхазский флаг, средневековый абхазский флаг».

– Почему были изображены кресты?

– Красный крест на белом фоне – это флаг святого Георгия. До того как Баграт III стал абхазским царем, в роду Багратионов вообще не было распространенное имя Георгий. Имя Георгий было широко почитаемо в Византии и в Абхазии. И от нас перешло и к ним. Широко было распространено. Вот, например, флаг Англии – это флаг Генуи. В Абхазии наши цари Георгий и т.д. Это было одно из почетных имен и вполне могло использоваться именно в таком виде».

По его словам, сказать, что это исторический грузинский флаг, могут люди, которые не знают историю или специально ее искажают. Абхазские флаги имеют отношение к грузинским флагам. Сослан Салакая пояснил, какое именно:

«Во времена Багратидов территория Грузии входила в состав этого государства, потому можно сказать, что в то время это был флаг и Грузии тоже. Исходя их этого, как скажем, красное полотнище, советское, мы можем сказать, было и абхазским флагом, поскольку мы жили в Советском Союзе. Но это флаг, как сами же грузинские авторы пишут, относится к X-XI и т.д. векам, то есть по времени существования Абхазского царства, и потому это абхазский флаг, который использовался на территории, в том числе, и современной Грузии».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия