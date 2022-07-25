Провальное хождение в народ Аслана Бжания

Вернувшись из Уфы и Казани, где абхазский президент непонятно зачем провел целую неделю, Аслан Бжания на автопилоте, не делая паузы, отправился путешествовать по районам Абхазии. Можно было подумать, что он спешил сообщить сенсационную новость, как «брал» Казань и Уфу. Но на выходе оказалось, что президент задумал силой своего авторитета убедить крестьян, что земля не принадлежит народу и очень важно передать в собственность ФСО России пицундскую госдачу вместе с заповедником, морской акваторией и святилищем.

С оценкой своего авторитета он, очевидно, погорячился. Агитация не удалась даже в Гудауте, где его охрана отсеяла неблагонадежную часть населения, а премьер-министр Анкваб бросил все свои ресурсы на подготовку согласного с любым его мнением электората. Здесь победному маршу президента и правительства помешали в основном женщины с обостренным чувством справедливости. Забавно было видеть мужчин, с изумлением взирающих на старушку, которая дала бы фору любому оппозиционеру. Таких старушек бы побольше – они научили бы власть, как надо любить страну и народ.

Но я не буду останавливаться на описательной части, а лишь подведу итоги провальной идеи хождения в народ, так как не уверена, что помощники и советники президента будут столь же откровенны и безжалостны.

Вывод первый. За эту неделю руководство страны публично расписалось не только в своей ненужности и некомпетентности, но и в неуверенности в завтрашнем дне. Президент и правительство признались в том, что у них ничего не получается: в бюджете нет средств на ремонт дорог, мостов, линий электропередач, на школы и детские сады, на культуру и образование, и они не знают, что делать. Во всем виновата пандемия. Единственное, чего хочет президент и его команда, чтобы им не мешали отдавать и продавать землю, дендропарки и заповедники, энергетику и природные ресурсы. Во время самой скандальной встречи в Гулрыпшском районе возник вопрос о судьбе Агудзерского дендропарка, который был передан в собственность (язык не поворачивается назвать эти гроши продажей) гражданам Абхазии. Агудзерский и пицундский скандалы возникли одновременно, и это еще один вывод: абхазов возмущает закрытость власти в вопросах, связанных с землей, и несправедливость происходящего. О том, что никакой, даже всенародно избранный князек не имеет право распоряжаться тем, что принадлежит народу, люди говорили открыто.

Во время этих встреч невозможно было не заметить, что глава государства Аслан Бжания боится не только оппозиции, но и простых людей. Жалкое зрелище, когда президент небольшой страны, словно заключенный в сопровождении огромного количества охранников, ездит по стране и заполняет залы милицией, ГСО и СГБ, позволяет своей охране перебивать людей, задающих ему вопросы, выводить активистов из зала. Добавим еще и угрозы со стороны прокуратуры и МВД, публично озвученные в адрес общественности после встречи, давление на журналистов, обыски в залах, и мой вывод станет очевиден.

Ко всему прочему встречи подтвердили, что власть и народ живут в параллельных мирах. В их мире хватает денег на содержание армии охранников, дорогие машины, рестораны и чартерные рейсы, и они не понимают, почему люди, живущие на маленькую зарплату и пенсию, возмущены поднятием цен на продукты и товары первой необходимости, электричество и топливо.

Раздражающим фактором выступало и полное отсутствие аргументов у власти. Аслан Бжания не убеждал, не приводил экономических прогнозов, не называл выгод – он угрожал. «Хотите охлаждения отношений между Россией и Абхазией?», остаться без пенсий и зарплат, без гарантий безопасности? В какой-то момент его угрозы стали звучать просто неприлично: унизительно для нашей страны и оскорбительно для руководства России, на которое постоянно ссылался президент.

Неудивительно, что вскоре после этого появилась неофициальная информация о том, что Россия не настаивает на ратификации соглашения по пицундской даче. А затем, на встрече в МИД с представителями общественно-политических организаций посол России Михаил Шургалин заявил, что отношения России и Абхазии не зависят от ратификации соглашения. Встреча была закрытой, но герой Абхазии, председатель Общественного союза ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» Вианор Ашба сообщил СМИ, что посол ответил прямо и недвусмысленно: обязательства российской стороны регулируются международными договорами между Российской Федерацией и Республикой Абхазия и никоим образом не зависят от ратификации соглашения по Пицунде. А это означало, что Аслан Бжания дезинформировал общественность.

Похоже, что это кто-то понял и в администрации президента. Но «слон» продолжал движение по посудной лавке, и на свет родилось сюрреалистичное заявление лидера провластной партии «Амцахара» Алексея Цугба, который, пытаясь защитить президента, умудрился выступить против интересов собственного государства. Оскорблять героя войны он не осмелился и по партийной традиции решил отыграться на СМИ, в котором появилось данное сообщение. «Не надо будоражить общество враньем», – говорится в заявлении, сделанном от имени председателя партии Алексея Цугба, а не, как обычно, от имени партии. «Слон» не вписался в поворот – если Вианор Ашба лжет, то, значит, посол заявил, что отношения между двумя странами низведены до госдачи в Пицунде?

Кто-то в нашей стране ищет иноагентов? Похоже, что не там ищет. Мало нам было президента и премьера, которые хотят все отдать за условный рубль, так добавился лидер партии – пока в единственном числе.

И что мы имеем в сухом остатке? Пицундский скандал окончательно обрушил и без того весьма невысокий рейтинг президента Абхазии.

Повлиял ли он на рейтинг России? С учетом заявлений посла – разве что в положительную сторону. Отмечу интересную деталь: за все это время в нашем обществе не возникло полемики о необходимости пересмотра соглашения по этой госдаче, подписанного до признания Абхазии на весьма невыгодных для нас условиях – бессрочная и безвозмездная аренда. Это я к тому, что народу немного надо: чтобы признавали страну, его право на землю и недра и уважали святилища, в которых молились их предки. Если бы эти простые истины в свое время поняли в Грузии, то и войны бы у нас не было.

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