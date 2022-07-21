Встреча президента с общественностью переросла в беспорядки

Встречи президента Абхазии Аслана Бжания с активами районов проходят в эти дни в нервозной обстановке. Сегодня встреча в Гулрыпшском районе закончилась перепалками в зале и потасовками на улице.

Рабочие совещания президента Абхазии Аслана Бжания с руководством и представителями общественности районов республики начались в накаленной атмосфере протестов многих, в основном оппозиционно настроенных граждан против ратификации соглашения правительств РФ и РА по госдаче «Пицунда». В результате после вчерашней встречи в Очамчыре, когда правоохранители вывели из зала ряд участников, не устававших возвращаться к данной теме, то совещание некоторые стали называть скандальным. И можно не сомневаться, что организаторы сегодняшней встречи с активом Гулрыпшского района, которая проходила во Дворце культуры в селе Мачара, надеялись такого избежать. Но в итоге получилось еще хуже…

Хотя поначалу все в переполненном зале ДК, куда кроме главы государства приехали также вице-президент Бадра Гунба, заместитель руководителя администрации президента Зураб Каджая, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, министр иностранных дел Инал Ардзинба и другие госчиновники, начиналось вполне благопристойно. Глава администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия отчитался о ее деятельности за первую половину 2022 года. По его словам, доходная часть бюджета выполнена на 106,4% при плане в 96,4 миллиона рублей, доходы составили 102,5 миллиона рублей, что на шесть миллионов больше, чем за аналогичный период 2021 года. Расходная часть выполнена на 98,8 % при плане в 106,4 миллиона, было израсходовано 105 миллионов рублей, основная часть расходов, 47%, направлена на сферу образования.

Население района насчитывает 18 729 человек, из них более 14 тысяч – это сельские жители, 3,4 тысячи человек – пенсионеры, которые получают абхазскую пенсию в размере 1256 рублей и российскую – 10 100 рублей. За полугодие из резервного фонда президента в районный бюджет поступило 2 млн 398 тыс. рублей, которые были направлены на выплату материальной помощи жителям Гулрыпшского района, пострадавшим в результате стихийных бедствий. Из средств местного бюджета 85 жителей района получили 533 тысячи рублей. 12 семей из Гулрыпшского района получили сертификаты на приобретение жилья по программе «Жилище-2020-2022».

Большинство жителей Гулрыпшского района занимаются растениеводством, птицеводством, животноводством, пчеловодством.

Барателия отчитался и о собираемости платы за электроэнергию. За пять месяцев 2022 года было потреблено электричества на 32,9 миллиона рублей, а собрано более 10,8 миллиона рублей.

В соответствии с Инвестпрограммой, с 2020 по 2022 год в Гулрыпшском районе запланировано 25 объектов на общую сумму 395,6 миллиона рублей. Уже введено в эксплуатацию 24 объекта на общую сумму 282,8 миллиона рублей.

Семьям погибших во время Отечественной войны народа Абхазии и инвалидов в этом году помогли вспахать 55 гектаров.

Аслан Бжания отметил, что все приведенные данные в докладе соответствуют реальному положению дел. Вместе с тем он подчеркнул, что району необходимо привлечение дополнительных инвестиций. Президент отметил, что ведется активная работа по введению в эксплуатацию международного аэропорта «Сухум» им. В. Ардзинба. «Завершаются исследовательские работы, подписан проект. Мы рассчитываем на то, что в 2024 году аэропорт будет запущен», – отметил президент. Он также подчеркнул важность строительства в районе полигона твердых бытовых отходов, которое планируется закончить до конца года, и что это будет объект, который соответствует современным требованиям. Президент сказал и о том, что воплощение в жизнь ряда проектов позволит увеличить количество рабочих мест в Гулрыпшском районе на одну тысячу.

Очень многих пришедших на эту встречу волновала судьба дендропарка Николая Смецкого в поселке городского типа Агудзера. Этот вопрос всколыхнул общественность республики около полутора месяцев назад. 13 июня в Агудзере прошел митинг, созванный по инициативе местных жителей, возмущенных тем, что в парковой зоне на берегу моря, любимом месте отдыха многих жителей Абхазии, вырубаются деревья под строительство гостиницы. После этого было немало выступлений в СМИ, но имя владельца участка до сих пор для общественности покрыто завесой тайны. И неслучайно первый вопрос, прозвучавший на встрече, был именно о судьбе парка. Задал его известный в Абхазии и России человек, актер и режиссер Тимур Тания. Президент сообщил, что этим вопросом занимаются компетентные органы. «Идет прокурорская проверка. По ее окончании будет дан ответ». Он обратился к прокурору района, сидевшему в середине зала, и от того удалось добиться, что проверка будет завершена через неделю. К сожалению, он, как и Тания, говорил без микрофона.

Зато другой известный в Абхазии человек, дизайнер-модельер Русудан Кобякова говорила в микрофон, установленный в зале. Она остановилась на ряде проблем, волнующих агудзерцев, и в завершение своего выступления вернулась к парку:

«Большая просьба еще раз обратить внимание с политической точки зрения на наш парк. Это вопрос не только прокуратуры, это вопрос историко-культурного наследия. И это очень важно для всех».

Аслан Барателия, вступив с ней в полемику, начал доказывать, что он не уклонился от участия в митинге:

«Вы говорите огульно. Жители Агудзеры, которые там были, знают, что я был на данной встрече. Что, я не был на встрече с вами? Я не был на встрече? Я был на встрече, просто задержался. Начнем с того, что, когда жители Агудзеры обратились, я послал туда своего заместителя и попросил его: скажи им, что есть карты этой местности, но они большие. Пусть, если возможно, в администрацию приедет человек 15-20, и мы эти карты рассмотрим. Когда сказали: «Нет, мы хотим видеть главу», я поехал. И что, если опоздал на 15 минут, что-то страшное случилось?»

Вопросы задавались самые разные – об асфальтировании дорог, восстановлении моста через реку, мандаринах, геополитической ситуации и так далее. Когда поднялся задавать свой вопрос о снижении цен на горючее общественный активист Джансух Адлейба, в зале многие зааплодировали, так как он, проведший недавно на сухумской площади многодневную голодовку, стал известен как «абхазский Дон Кихот». Аслан Бжания, отвечая и ему, и женщине, которая до этого жаловалась на рост цен на продукты питания, лекарства и другое, объяснил, что в условиях рыночной экономики государство может регулировать цены лишь на отдельные социально значимые товары, такие как хлеб.

Не обошлось, разумеется, и без вопроса о госдаче «Пицунда», который затрагивался рядом выступающих. Президент решил ответить всем сразу и подчеркнул, что эта тема не нынче возникла, что обсуждение ее началось в 2010 году. Но он так долго листал бумаги в папке, называя и цитируя соответствующие официальные письма разных лет, что тот же Джансух Адлейба вышел к микрофону в зале:

«У меня вопрос. Позвольте задать вопрос. Меня интересует, значит, такой вопрос. Озвучьте, пожалуйста. 19 января 2022 года соглашение ваше, подписанное с Российской Федерацией. Озвучьте, глава государства, этот вопрос, пожалуйста. Существует такое соглашение?

– Послушай, Джансух, ты моим уважением к тебе не злоупотребляй. Я отвечаю на вопрос, который мне задал человек. Будь добр, сядь на свое место.

– Я еще раз повторяю – стоять мне или что-то еще делать…»

Далее было уже трудно что-то разобрать, так как президент и активист говорили одновременно. Надо полагать, что Аслан Бжания дошел бы, конечно, до упомянутого соглашения, которое в последние дни множество раз упоминалось в СМИ. Но Джансух упорно не хотел отходить от микрофона. К нему решительно направился какой-то парень, но ему крикнули: «Не поддавайся на провокации», и его кто-то отвел к сцене. Потом сзади к Джансуху подошли милиционеры в форме, наперерез которым бросилась группа молодых людей. Вокруг Адлейба и микрофона образовалось многослойное кольцо людей, за которым более пяти минут ничего не было видно. Стояли только шум и выкрики. И все это время перед теми, кто сидел в президиуме, стояла шеренга сотрудников ГСО. Президент порывался в какой-то момент покинуть встречу, но его, видно, убедили остаться.

Спустя время «живое кольцо» наконец распалось, и внутри его уже не было ни Джансуха, ни микрофона.

Между тем у главного микрофона на трибуне начал выступать Ерцаху Адлейба, тот самый представитель оппозиционной ветеранской организации «Абааш», неожиданно для общества поддержавшей ратификацию соглашения, который позавчера участвовал во встрече у президента лидеров партий и ветеранских организаций. Как и большинство выступавших в этом зале, он переходил с абхазского на русский и наоборот. Суть же его возмущенной речи сводилась к тому, что его принялись очернять после занятой ветеранской организацией «Абааш» позиции. Кое-кто в зале принял его слова на свой счет, и завязалась громкая перепалка. Обстановка в зале стала совершенно неуправляемой, и президиум в полном составе покинул зал.

В это время на улице шел проливной дождь, но он не мог охладить пыл сторонников власти и оппозиции, между которыми возникали потасовки.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия