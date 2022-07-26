Обзор грузинской прессы

В Абхазии пытаются перенести внимание общественности с ситуации в Пицунде на другие проблемы, так комментирует задержание гражданки Грузии Кристине Такаландзе экс-омбудсмен Уча Нануашвили. Уроженка города Зугдиди была задержана 20 июля по обвинению в «незаконной разведывательной деятельности». Она занималась сбором и передачей представителям спецслужб Грузии сведений, «составляющих государственную, военную и иную тайну», заявляют в СГБ самопровозглашенной республики.

Абхазские СМИ распространили кадры задержания гражданки Грузии, а также показали письмо, в котором якобы записаны директивы от спецслужб. Впрочем, в этом письме буквы прописаны нехарактерно для грузинского алфавита, не учитывается их размер и расположение, слова написаны с ошибками, что вызывает подозрение того, что письмо поддельное, пишет информационное интернет-агентство netgazeti. Потому важно, чтобы грузинская сторона получила доступ ко всем документам этого расследования, говорит Нануашвили.

«В Абхазии в целом очень напряженная ситуация в связи с событиями в Пицунде. И это (задержание гражданки Грузии), мне кажется, – провокация и попытка отвлечь внимание. Вообще, Россия известна такими провокациями, подобные запланированные провокации имели место и раньше, когда в обществе поднимались острые и чувствительные темы. Как и сейчас, определенные силы пытаются отвлечь общество от тем, решения которых требует как грузинское, так и абхазское общество. Это также попытка создать образ врага. Власти должны сделать все, чтобы освободить этого человека, очень важно придать этому делу огласку на международном уровне», – сказал Нануашвили в интервью изданию.

Данный арест незаконен и сейчас задействована горячая линия, заявили в Службе государственной безопасности Грузии изданию.

Случаи заражения «обезьяньей оспой» уже зафиксированы в 75 странах мира. Всего зарегистрировано около 17 000 случаев, однако, по утверждениям экспертов в сфере здравоохранения, – это достаточно высокий показатель, почему Всемирная организация здравоохранения и объявила вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией. В ВОЗ «осторожничают», поскольку боятся повторения событий с коронавирусом, заявил в интервью газете «Резонанси» инфекционист Ираклий Хмаладзе:

«Весь мир напуган после пандемии коронавируса. Вроде сначала был простой вирус, но после его мутации мы получили сложную картину. В случае со вспышкой любой вирусной инфекции необходима осторожность, ведь изобрести препарат против вирусной инфекции очень сложно. С одной стороны, ВОЗ излишне осторожен, но, с другой, совершенно прав, поскольку число зараженных немалое. Нам на данном этапе пока ничего не грозит. Главное, чтобы заболевание не проникло в страну, а государство более или менее контролирует границы».

Впрочем, это не отменяет того факта, что граждане должны быть не менее ответственны за свою безопасность, продолжает Хмаладзе:

«Я как-то сказал, что нам, возможно, придется снова носить маски, и реакция общества была достаточно негативной. Но разве маски придумали вчера или сегодня? Мы ведь говорим о простом их использовании, людям не нужно ходить в маске в ванную. Пока мы находимся в режиме ожидания, посмотрим, что будет. На данной стадии заболевание мало беспокоит и не столь вирулентное. Продолжим жить, как живем, но давайте соблюдать элементарные правила гигиены и хотя бы носить маски в больницах».

«Обезьянья оспа» распространяется не так быстро, как другие респираторные вирусные заболевания, говорит глава Национального центра контроля над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, впрочем, в случае необходимости, Грузия готова начать процесс активной диагностики и обнаружения болезни.

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Хвича Кварацхелия рассказывает о своем переходе в «Наполи». В первом большом интервью неаполитанской газете Il Mattino вингер клуба поделился с читателями своими впечатлениями от первых недель, проведенных в новой команде.

«Мои товарищи по команде встретили меня очень тепло, все меня любят. Я чувствую себя как дома, меня приняли, как члена семьи… Комфортнее всего я чувствую себя на левом фланге, но ради команды буду играть на любой позиции. Люблю исполнять стандартные положения, но здесь в этом плане большая конкуренция. Если Спаллетти (Лучано Спаллетти – главный тренер «Наполи») поручит эту миссию мне, буду счастлив… Он отличный учитель и каждый день учит меня чему-то новому, как, в принципе, и всех. До начала сезона осталось мало времени, и тренер делает все возможное, чтобы донести свои идеи до игроков», – цитирует Хвичу Кварацхелия информационное интернет-агентство sportall.

Ближайший товарищеский матч «Наполи» проведет 27 июля против турецкого клуба «Адана Демирспор».

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