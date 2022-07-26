В Абхазии, как и в других странах, за последние месяцы наблюдается рост цен на продукты, товары первой необходимости, топливо и т.д. Мы поинтересовались у жителей республики, достаточно ли они зарабатывают и на что тратят деньги.

– Достаточно ли вы зарабатываете, на ваш взгляд, и на что вы сейчас в основном тратите деньги с учетом роста цен?

Илона: Нет, конечно. Я – бюджетник, работаю в университете. Моя зарплата составляет 4700 рублей, а если со всеми факультетскими – чуть более 8 тысяч рублей. Учитывая минимальную корзину сегодня прожиточного минимума, она более 9 тысяч рублей. Получается, что я никак не могу прожить на эти средства. Более того, я уже живу в долг. Мы живем все в Абхазии, нам помогают родственники и т.д. И мы ведем свое хозяйство, это как-то помогает нам выживать.

– Рост цен как на вас повлиял?

Илона: Рост цен значительно повлиял на нас. Раньше если я могла себе позволить отложить деньги, теперь это просто не получается, потому что откладывать нечего. Буквально перед вашим звонком я приехала домой с рынка. Потратила около 8 тысяч рублей на бытовую химию и т.д. Не говоря уже о лекарствах. Все настолько подорожало и значительно.

Роберт: С нынешним ростом цен, конечно, не хватает, зарабатываем мало. В летний период, конечно, можно заработать, сдавать квартиру отдыхающим. В сезон более или менее заработок позволяет жить в достатке, а в остальное время года, конечно, мало. С ростом цен на бензин все дорожает, естественно, и продукты, и все остальное. В прошлом году был COVID-19, наша семья с этим столкнулась, курс лечения мне обошелся где-то в 120-130 тысяч рублей. Основное лекарство дали, но, помимо этого, все равно были расходы. Для меня это были большие деньги, чтобы сразу их выложить. Пришлось занимать и потом потихоньку уже расплачиваться.

Татьяна: У нас в семье достаточный заработок. Мы с мужем оба работаем. Тратим деньги на продукты, на бензин, на обслуживание автомобиля. Также на репетиторов для ребенка.

– Рост цен как отразился на вашей потребительской корзине?

Татьяна: Рост цен, безусловно, отразился. Стали больше тратить на продукты.

– Нежели на что-то другое…

Татьяна: Да, в принципе, все так же, как и было раньше, просто чувствуется, что продукты стали дороже, вещи стали дороже.

Альдона: Зарплата недостаточна для достойного проживания. Но так как живем в семье, заработка двух взрослых людей хватает на совершенно определенные текущие, рядовые нужды: на еду, на какой-то минимум одежды, но не больше. Мы с последним ростом цен стали меньше, значительно, ходить в кафе. Если мы раньше регулярно это делали, с семьей, с детьми, то мы это давно не практикуем, потому что уже цены кусаются в кафе и ресторанах. Меньше одежды стали покупать. Зарплата не повысилась, цены, если был какой-то ощутимый скачок, потом немного они вернулись в какое-то русло, но не на прежний уровень. Рост цен ощущается спустя несколько месяцев.

Даниил: Хватает на то, чтобы заправить машину, хватает на продукты питания, продовольственную корзину и хватает раз в неделю, может быть, сходить с друзьями в пацху. А что касается цен, очень непонятно, почему доллар практически в полтора-два раза стал дешевле, а цены в полтора-два раза стали выше. Это просто алогично, непонятно. В принципе, жить можно, я думаю, что сейчас пока идет депрессия после пандемии. Я думаю, что еще пару лет она продлится, а дальше, я думаю, что все будет хорошо. Надо верить в будущее и быть оптимистом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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