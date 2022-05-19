«Невстроенным» в рыночную экономику Абхазии выживать намного труднее

Буря негодования, которая возникает всякий раз после новостей о повышении цен на те или иные товары и услуги (бензин, общественный транспорт, продукты питания, тарифы на электроэнергию и т. д.), характерна, конечно, не только для абхазского сегмента соцсетей; она – обычное явление для многих стран. И хотя встречаются там среди негативных откликов и справедливые, разумные критические замечания, в основной массе их очевидно преобладание эмоционального над рациональным и непонимание элементарных законов рыночной экономики. Например, того, что «рывок вверх» цен в той или иной отрасли влечет за собой их повышение и в других, смежных. Классическая связка здесь – ГСМ и проезд на общественном транспорте.

Примечательно, что даже во времена плановой экономики в СССР рынок – в форме так называемых колхозных рынков, базаров – частично диктовал свои правила. «Ужас, что за цены! Столько потратила – и что купила?» – вот типичная фраза домохозяек, кочующая из поколения в поколение. А многим жителям Сухума старшего поколения памятно, как в перестроечные годы совпарторганы не раз пытались установить на городском рынке предельные цены на мясо, домашний сыр и другие продукты, но это неизменно заканчивалось одним – продавцы уходили с рынка и начинали за свои цены торговать в прилегающих к нему улочках…

А в послевоенное время у автора этих строк выработалась традиция – из года в год фиксировать цены на Сухумском центральном рынке и публиковать таблицы с ними в газете. В последние годы некоторые интернет-издания в Абхазии стали регулярно публиковать подобные таблицы, да еще и с использованием инфографики, мне все равно предпочтительнее бывает время от времени самому пройтись по торговым рядам и записать цены в блокнотик. Нет, не потому что не доверяю коллегам, а просто увиденное «вживую» дает представление не только о средней цене за товар, но и о «ножницах» между максимальной и минимальной ценами в соответствии с его качеством.

На днях зафиксировал цены на рынке, самое основное, и сравнил их с теми, что были в 2000-м. Итак, 22 года назад килограмм говядины стоил 50-60 рублей, сейчас – 720 (но на этот раз взял самый дорогой вид, мякоть), свинины – 50 и 410, копченого сыра – 50 и 800, огурцов – 10 и 100, помидоров – 17 и 160, картофеля – 7 и 100 (но это молодой, намного дороже прошлогоднего), десяток домашних яиц – 18 и 180. В среднем, как видим, за эти годы цены выросли на порядок, то есть в десять раз. Отдельно скажу о лимонах и клубнике, цены на которые на рубеже веков не фиксировал; сейчас же килограмм первых стоил 50-60 рублей, а второй – 180-200.

Сравнивать же доходы населения тогда и теперь гораздо сложнее. Вспоминается, что в канун президентских выборов 2004 года одна из боровшихся за власть команд пообещала поднять зарплаты бюджетников в ближайшее время до пяти тысяч рублей в месяц. Тогда эта сумма казалась в Абхазии несусветно большой, но многие избиратели поверили. И, конечно, оказались обмануты; то есть эта цифра, конечно, была достигнута, но только через много лет.

Ну, а если заглянуть в минувшее еще дальше, то можно вспомнить, как сухумцы выживали в самые первые годы после войны, в 90-е. Масса старушек тогда занялась торговлей мелочевкой, стоя на тротуарах в центральной части проспекта Мира, а возле коммунальных домов на месте цветников и лужаек появились огородики с заборами из всяких подручных материалов типа спинок выброшенных железных кроватей. Спустя годы о многих из этих уродливых сооружений на окраинах просто забыли и вспомнили, когда лишь в бытность нынешнего парламентария Кана Кварчия мэром столицы он развернул кампанию по их «выкорчевыванию», то есть сносу.

Но вернемся в наши дни. Экономисты сходятся в том, что год назад инфляцию в Абхазии начало разгонять повышение цен на нефтепродукты. С 2018-го по лето 2021 года они были стабильными и более низкими, чем в соседнем сочинском регионе РФ. До прошлого июля цена за литр бензина АИ-92 была 41 рубль, затем за месяц повысилась до 43-х, а еще за месяц – до 53 рублей. В марте нынешнего года она составляла уже 57 рублей.

После начала российской военной спецоперации на Украине и ввода западных санкций против РФ произошли резкие изменения на валютном рынке, что повлекло за собой скачок цен на многие товары. Потом курсы доллара и евро после роста в рублях примерно в полтора раза вернулись к своим прежним котировкам, и многие наивно полагали, что и с ценами на товары, завозимыми в Абхазию из России, произойдет то же самое. Но не тут-то было! Неделю назад «Эхо Кавказа» приводило слова коммерческого директора крупнейшей в республике оптовой компании «Премиум» Адгура Нанба о том, что цены на завозимые продукты питания поднялись на 30-60 процентов, но только в последние дней десять наблюдается небольшое снижение цен на некоторые их группы.

Ясно, что люди, так или иначе «встроенные» в рыночную экономику, – предприниматели, работники торговли и частных предприятий, фермеры, транспортники и так далее, – все равно удержатся «на плаву», повысив соответственно цены на свои товары и услуги. Но как быть бюджетникам, если учесть, что заработная плата им давно уже не повышалась? (Конечно, бюджетники бюджетникам рознь, как подчеркивает директор Института экономики и права АНА академик Заур Шалашаа, правоохранителям в последние годы грех жаловаться.) Многим, знаю, приходится числиться сразу на нескольких штатах в разных организациях, что тоже совсем не хорошо. А что тогда говорить об одиноких стариках-пенсионерах…

Решил сегодня поговорить не с экономистом, а просто с представителем той массы людей, которую называют покупателями. Олеся Маланка работает психологом в сухумской 3-й средней школе, она же – блогер, активист соцсети «Фейсбук». Самой ей облегчает, впрочем, жизнь то, что у них в семье только она бюджетница, а муж трудится в коммерческой сфере. Это характерно и для многих других семей в Абхазии. В общем, она – не из бедствующих слоев населения, но скачок цен на продукты питания все равно оказался ощутим для семейного бюджета:

– Конечно, при походе на рынок, в магазин поднятие цен очень чувствуется. Если раньше за раз, допустим, в Сочи, в Адлере мы ездили закупаться, продуктовая корзина составляла 5-6 тысяч рублей, и это мы брали действительно хорошо: мясо, сыр, колбасы, крупы, молоко, конфеты… В общем, хорошо брали. Сегодня же… вот мы недавно были в Адлере, практически также закупились, но заплатили уже около восьми тысяч. Что касается Абхазии… Ну, понятно, что все такие продукты у нас привозные, но в больших магазинах разница в ценах с Сочи и Адлером незначительная. Что касается продуктов питания местного производства, то клубника сейчас упала до 180 рублей, огурцы можно взять за 150-180…

– Почему? За сто я брал в воскресенье.

– Да? Ну, вот видите, даже за сто… Людям не стоит обижаться на других… Вот я часто вижу комментарии в соцсетях, что поднялась цена, скажем, на зелень… Но они ведь тоже зависят от поднятия других цен. Ну, никак не может человек, который занимается торговлей и выращивает ту же зелень… Он же покупает продукты по новой цене, вот и на свою продукцию цену поднимет, чтобы выживать. Не нужно обижаться и на водителей. Водители сейчас больше страдают, потому что цены на бензин плюс запчасти. А запчасти сейчас стали очень дорогие. Мой муж занимается автомашинами, и я вижу, и сам он говорит: вот два года покупал что-то по одной цене, а сейчас она взлетела в два раза… И вот я всегда пишу: мы можем изменить эту ситуацию? Нет, не можем. Значит, мы должны найти для себя какие-то решения, чтобы подстроиться под эту ситуацию, подумать, где найти дополнительный заработок. Среди моих коллег-педагогов немало тех, кто занимается репетиторством.

– Но еще, знаю, многие учителя идут летом работать экскурсоводами.

– Да, да. Учителя очень часто подрабатывают и экскурсоводами, и в сфере обслуживания. А в принципе, конечно, я думаю, у учителей должна быть достойная зарплата, чтобы не было необходимости подрабатывать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия