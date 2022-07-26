Украина продолжает получать западное вооружение и анонсирует скорый переход в контрнаступление. Власти в Киеве все чаще упоминают Херсонскую область в качестве стратегической цели. Россия в ответ усиливает ракетные обстрелы южной части Украины и пытается укрепиться на захваченных территориях.

Украина начала получать системы ПВО от стран Запада – первые шесть британских комплексов Stormer и германских Gepard уже находятся в Украине. Об этом сообщили представители киевских властей. В частности, старший советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал у себя в Twitter небольшой ролик оперативного командования «Юг» о работе этих систем.

Министр обороны Алексей Резников, со своей стороны, отмечает, что отныне украинское небо будет куда менее проницаемым для российских ракет:

«Наши возможности по защите нашего неба будут усилены. В Украину начали поступать самоходные зенитные комплексы Gepard. Я хотел бы поблагодарить наших немецких партнеров и лично министра обороны Кристин Ламбрехт за поддержку нашей страны. С нетерпением жду получения IRIS-T».

Но прибывших комплексов слишком мало, чтобы закрыть все небо. В ночь на 26 июля российские военные нанесли ракетный удар по южному побережью Украины. В Генштабе ВСУ утверждают, что в Одесской области пострадал частный сектор, а в Николаевской – портовая инфраструктура. Украинские власти также заявляют об ударе по Харькову. Обстрелы прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский:

«Утро. Обычная деревня Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из РФ захотелось пострелять. За все будут отвечать».

Последние обстрелы украинских портов Москва объясняет необходимостью уничтожения складов с вооружениями, особенно противокорабельных ракет Harpoon. Об этом заявлял официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков:

«В морском порту Одесса на территории судоремонтного завода уничтожены пришвартованное украинское военное судно и склад с противокорабельными ракетами американского производства «Гарпун».

В связи с этим Минобороны Великобритании опубликовало очередной аналитический отчет, в котором отмечается, что Россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота, что значительно подорвало общий план вторжения, поскольку Россия не может реально попытаться морским десантом захватить Одессу:

«Россия и впредь будет уделять первоочередное внимание усилиям по ослаблению и уничтожению противокорабельного потенциала Украины. Однако эти усилия подрываются устаревшей разведывательной информацией, плохим планированием и подготовкой к операциям».

Западные спецслужбы не раз отмечали, что у России серьезные проблемы с наступательным потенциалом. Развить успех на донбасском направлении не удается из-за необходимости удерживать захваченные территории на юге страны, где украинские власти анонсируют скорое наступление. ВСУ сумели серьезно повредить все три моста через Днепр, ведущие к Херсону. В Киеве заявляют, что украинские военные взяли их «под огневой контроль». Это означает, что реактивная артиллерия может обеспечить точное поражение целей на этих переправах или вовсе вывести мосты из строя. Если они будут уничтожены, то российская группировка в Херсоне фактически окажется отрезанной от тылового обеспечения из Крыма и территории России. В первую очередь от поставок тяжелого вооружения и бронетехники. А президент Зеленский все чаще заявляет о приближающейся дате наступления на южном направлении:

«Видно, как мы продвинулись к нашей победе. Она будет! Прежде всего, можно сказать сейчас о Херсонской области. Оккупанты пытались там закрепиться, их коллаборанты наделали разных наглых заявлений, которые на русском языке называются очень метким словом «шапкозакидательство»... Но чем это помогло им? Вооруженные силы Украины шаг за шагом продвигаются в области».

В России тем временем возбуждены уголовные дела в отношении иностранных граждан, воюющих на стороне Украины. В их числе есть добровольцы из Грузии. По утверждению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, «имеются факты участия наемников в преступной деятельности на территории Украины»:

«Еще есть дела по фактам участия наемников в совершении преступных действий на территории Украины. Они расследуются в отношении граждан Великобритании, США, Канады, Нидерландов и Грузии. Еще возбуждено пять уголовных дел о посягательствах представителей украинских националистических формирований на жизнь военнослужащих Российской Федерации, а также шесть уголовных дел по фактам издевательств над российскими военнослужащими», – заявил чиновник в интервью «Российской газете» – официальному органу печати правительства России.

В Украине настаивают на том, что все находящиеся в российском плену – военнослужащие украинской армии и добровольцы и, следовательно, имеют статус комбатантов. Их права регулируются Женевской конвенцией и другими международными документами. Но российские власти пытаются представить большинство пленных, особенно из числа оборонявших Мариуполь, в качестве наемников, что позволяет применять к ним российское законодательство, игнорируя международное право.

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