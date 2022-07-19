Говорят пушки

Россия и Украина начали войну артиллерий. Москва бьет по населенным пунктам, утверждая, что уничтожает западное оружие, Киев наносит точечные удары при помощи американских систем HIMARS. При этом полноценные боевые действия, по мнению специалистов, ограничены в связи с истощением ресурсов. Но Москва при этом не намерена останавливаться.

Россия и Украина обмениваются ракетными ударами – в Киеве подтвердили удар по Херсонской области. А точнее по Антоновскому мосту через Днепр. Тому самому, подрыв которого в начале вторжения, по мнению многих в украинском руководстве, мог бы помешать захвату российскими войсками Херсона в самом начале войны. Это важный стратегический объект – единственная переправа на сотню километров. Ближайший от него мост находится в Новой Каховке, которая в последние дни стала местом постоянных атак ВСУ.

Местная пророссийская администрация утверждает, что удар по мосту был нанесен из американской ракетной системы залпового огня HIMARS. Насколько сильны повреждения, не сообщается. Что касается Новой Каховки, то в России утверждают, что целями обстрелов являются ГЭС и Северо-Крымский канал, посредством которого идет водоснабжение оккупированного Крыма. В Киеве настаивают, что ударам подвергаются склады с боеприпасами и укрепленные позиции российской армии. По неподтвержденным данным, в результате последнего обстрела могли погибнуть высокопоставленные офицеры российской армии. В том числе генерал. Также сообщалось, что под удар в Новой Каховке якобы попал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, который встречался с представителями военно-гражданской администрации Херсонской области и представителями российских регионов, взявших над ней шефство.

Российские войска в ответ обстреливают украинские населенные пункты. Минобороны в лице своего официального представителя Игоря Конашенкова отчиталось об ударах по Одесской области:

«Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на территории Украины. В районе поселка Беленькое Одесской области уничтожены склады высокоточного оружия с боеприпасами для оружия, поставляемого Соединенными Штатами и европейскими странами».

Число жертв подобного «уничтожения западных вооружений» среди гражданского населения в Виннице уже достигло 25 человек.

Очередной аналитический отчет британской разведки гласит: Россия задействовала для своего наступления в Донбассе шесть отдельных армий. В полном составе перед вторжением эти формирования насчитывали до 150 тысяч человек личного состава. Но поддерживать эффективную наступательную мощь с каждым днем становится все более серьезной проблемой. По мнению военных аналитиков, помимо того, что российское командование сталкивается с серьезной нехваткой личного состава, оно также сталкивается с дилеммой: развертывать резервы в Донбассе или защищаться от украинских контратак на юго-западном херсонском направлении.

Заявленная Россией ближайшая политическая цель состоит в том, чтобы захватить всю Донецкую область. В то время как Россия все еще может добиться дальнейших территориальных завоеваний, оперативный темп и скорость продвижения, вероятно, будут очень медленными без значительной оперативной паузы для реорганизации и перевооружения, считают в Лондоне.

В свою очередь, аналитики американского Института изучения войны (ISW) предполагают, что российские войска сейчас не будут отдавать приоритет захвату Славянска, сосредоточившись вместо этого на штурме Северска и Бахмута в Донецкой области. Это, по их мнению, подтверждает встреча министра обороны России Сергея Шойгу с командующим группировкой войск «Восток» генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым. Шойгу поручил Мурадову уделить первоочередное внимание уничтожению украинских ракет большой дальности и артиллерийских систем. Приказа отдавать приоритет захвату территории не было, обращают внимание эксперты. Сейчас, уверены на Западе, российские военные заинтересованы в уничтожении пресловутых американских HIMARS, так как дальнобойное оружие создает серьезные проблемы логистическим коридорам, поражая склады с боеприпасами в глубоком тылу российских войск.

В Вашингтоне при этом не скрывают, что американская разведка активно помогает украинским артиллеристам. Об этом, в частности, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс:

«У нас есть отношения по обмену разведданными с нашими украинскими коллегами, то есть мы продолжаем это делать, это важный элемент помощи, которую мы оказываем нашим украинским партнерам, чтобы помочь им защитить себя».

При этом, если верить американскому изданию The New York Times, российский президент Владимир Путин по итогам пяти месяцев боев все еще верит в победу в Украине в долгосрочной перспективе, и у него есть четкий план действий в трех направлениях. Первая цель – взятие под контроль Донецкой и Луганской областей Украины, а также обеспечение сухопутного коридора в Крым. Второй пункт плана – капитуляция Киева, третий - построение «нового миропорядка». И Западу, утверждает The New York Times, стоит наконец осознать, насколько далеко готов зайти российский президент.

США и Европа постепенно усиливают давление на Россию. В частности, по словам главного европейского дипломата Жозепа Борреля, ЕС утвердил дополнительную военную помощь Украине на 500 миллионов евро:

«Война будет продолжаться. Мы продолжим поддерживать Украину, и поэтому я предложил следующий транш Европейского фонда мира с выделением еще 500 миллионов евро. Было достигнуто политическое соглашение о поддержке этого предложения. Решение будет принято в ближайшие дни. Сегодня министры договорились об этом».

В Киеве тоже не сидят сложа руки. Пока президент Зеленский проводит серьезную чистку в органах безопасности, его супруга Елена Зеленская находится с дипломатической миссией в США. Она уже провела встречу с госсекретарем Энтони Блинкеном и готовится выступить перед Конгрессом. Прибывшая в Вашингтон по приглашению первой леди США Джилл Байден Елена Зеленская, по мнению западной прессы, выступает в роли украинской «мягкой силы». Но ее миссия вполне может принести Украине не менее серьезные политические и военные дивиденды, чем напористость и жесткость ее супруга.