Освобождением гражданки Грузии, 22-летней Кристине Такаландзе, задержанной в Абхазии по обвинению в шпионаже, должны заниматься компетентные органы, заявляют грузинские власти. Спикер парламента Шалва Папуашвили призывает неправительственный сектор и СМИ не поднимать ажиотаж вокруг этой темы, но некоторые молчать не намерены и вслух говорят о своих версиях произошедшего.

Родители задержанной в Абхазии 22-летней Кристине Такаландзе арест дочери не комментируют, на связь с журналистами не выходят и другие ее родственники. Особых подробностей о произошедшем и о самой задержанной не удалось получить и от соседей отца девушки, с которым она проживала в Набакеви, говорит корреспондент грузинской службы Радио Свобода Тамар Зантарая:

«Родители этой девушки долгие годы живут в Набакеви, и она в последний период проживала у отца, очень часто приезжала в Зугдиди, там у нее родственники, однако они не делают комментариев. У соседей Кристине в Набакеви нет информации о том, чем она занималась, во всяком случае, так говорят в разговоре со мной. Они рассказывают, что задержание произошло в ночное время. Сейчас девушку перевели в здание Службы безопасности в Сухуми. Но какие еще доказательства есть у т.н. следствия, пока не известно».

Пока что единственное сомнительное «доказательство» связи Такаландзе с грузинскими спецслужбами, о котором известно общественности, – это записка с указаниями. На частично сожженном листке бумаги, показанном в кадрах, распространенных Службой безопасности самопровозглашенной республики, можно прочитать следующие слова: «вы должны войти в доверие и получить важную для нас информацию… переведем на нашу, вашу землю в тайные места…». У бывшего госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Грузии Пааты Закареишвили вызывает удивление, что абхазская сторона действительно пытается убедить общество в том, что представители грузинских спецслужб пишут письма на бумаге своим агентам, причем с ошибками:

«По всем параметрам видно (что письмо – подделка) – письмо примитивно написано. Вообще, в 21-м веке, когда есть интернет, тысяча разных платформ, мессенджеров, закрытых и открытых, любых, вот так, средневековыми методами, с голубями передавать информацию – это абсурд какой-то. Явно видно, что сделано это с целью повлиять на обывателя, и я надеюсь, что в абхазском обществе это не «проглотят» и поймут, что это фейк, постановка, и, скорее всего, здесь речь идет о том, чтобы перенести внимание на Грузию».

В части неправительственного сектора считают так же. Правозащитники напоминают, что недавно Аслан Бжания заявлял, что ожидает диверсий со стороны недружественных стран, и вот спустя несколько дней после этого произошло задержание гражданки Грузии. Представляющая Центр социальной справедливости Тамта Микеладзе уверена, что в Абхазии таким образом пытаются перенести внимание общества с вопроса передачи Пицундской государственной дачи российской стороне:

«Системе, и в первую очередь я здесь подразумеваю Россию, потребовался козел отпущения. Она попыталась создать ситуацию, благодаря которой можно было бы перенести все внимание на новые выдуманные опасности. Можно посмотреть на задержание Кристине Такаландзе именно в контексте этой политической стратегии. Сейчас очень важно, чтобы власти Грузии работали эффективно. Наша организация также готова помочь в вопросе освобождения задержанной девушки и использовать международные дипломатические механизмы».

Власти тем временем призывают СМИ и неправительственный сектор сохранять спокойствие. Комментируя задержание Кристине Такаландзе, спикер парламента Шалва Папуашвили сказал:

«Это не новый вызов, а итог оккупации части Грузии. Ответить на это мы можем усилением международного давления, которое мы оказываем с помощью наших друзей. Также мы пытаемся сделать все, чтобы как можно скорее освободить задержанных людей, и у этого есть свой результат. Что же касается методов, то это работа соответствующих служб, и мы должны доверять им. Чем больше ажиотажа будет поднято вокруг этого дела, тем меньше мы получим результатов. Грузия – государство с соответствующими структурами, и они работают достаточно профессионально и достигают результатов».

Прецеденты действительно были, в 2016 году, говорит Паата Закареишвили:

«Тогда были освобождены семь человек из Абхазии, которые тоже обвинялись в шпионской деятельности. Тогда было очень интересное трехстороннее освобождение заключенных, – с участием грузинской, югоосетинской и абхазской сторон. Тогда абхазы освободили нескольких людей, обвиняемых в шпионаже. Но они уже отсидели какое-то время, и в знак мирного процесса они (абхазские де-факто власти) пошли на такой гуманитарный шаг».

Сейчас обстановка иная, и властям придется идти другим путем, ставку нужно делать на помощь международных партнеров, считают в третьем секторе.

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