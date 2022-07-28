В Абхазии возобновили ПЦР-диагностику COVID-19. Александр Анкваб ревакцинировался

Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба проинформировал членов Кабинета министров о ситуации с коронавирусной инфекцией.

Бутба назвал ситуацию контролируемой: «Вы знаете, в мире ситуация такая, что COVID начал свой рост. К сожалению, Абхазия не осталась в стороне от этого роста. Мы ранее докладывали, что за сутки было выявленных 23 человека с коронавирусом, правда, все они на амбулаторном лечении, течение болезни легкое. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале 11 пациентов, но уже планируется выписка четверых пациентов. В районах тоже наблюдается рост заболеваемости. Мы ПЦР-диагностику возобновили практически во всех районах, ситуацию мониторим», – сказал министр.

Он также сообщил о возобновлении работы оперативного штаба по защите населения от коронавируса. «Будем информировать население в том же формате, как и раньше», – отметил Бутба.

В ходе заседания кабмина премьер-министр Александр Анкваб сообщил, что он уже ревакцинировался. «Неделю назад я снова вакцинировался. Охрана, приемная уже вакцинировались. Рекомендую аппарату Кабмина сделать то же самое», - сказал он.