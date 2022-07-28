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Американские сенаторы осудили нападки на посла Дегнан
Нападки на посла США в Грузии Келли Дегнан, американское посольство и посла Евросоюза в Грузии Карла Харцеля совершенно неуместны и должны прекратиться. Об этом заявил сенатор Джеймс Риш в беседе с грузинской редакцией «Голоса Америки».
По словам Риша, вызывает разочарование, что такая политизированная риторика занимает столько времени в грузинских СМИ.
«Посол Дегнан и наша команда в посольстве не раз выразили поддержку устремлений грузинского народа от имени Соединенных Штатов, чтобы его будущее было в трансатлантическом сообществе и ЕС. Эти нападки на посла Дегнан, американское посольство и Карла Харцеля совершенно неуместны и должны прекратиться», - заявил сенатор Риш.
По его словам, противостоянию между политическими группами в СМИ уделяется много времени, и такого рода политические разногласия могут быть разрешены лишь посредством добросовестного диалога.
«Это не первый случай, когда политические разногласия выносятся публично в СМИ. Такого рода политические разногласия могут быть разрешены лишь путем добросовестного диалога, а не посредством провоцирующей публичной риторики. Все стороны должны рассмотреть свои различные позиции и найти точки соприкосновения, чтобы добиться реального прогресса. Целенаправленная политическая поляризация грозит грузинскому обществу и меня все более беспокоит будущее Грузии, если она не сможет преодолеть эту дилемму», - заявил сенатор Риш.
Это те же неоригинальные методы из учебника, которыми часто пользуется Путин, - в свою очередь, отметила сенатор Джин Шахин. По ее мнению, депутаты парламента Грузии должны стать той силой, которая противостоит попыткам посеять недоверие в отношениях между двумя странами.
«К сожалению, мы и раньше видели такого рода тактику, указывающую на сильную волю России распространить свое пагубное влияние на всю Восточную Европу и конкретно помешать Грузии в достижении собственных демократических и евроатлантических устремлений. Я призываю законодателей Грузии решительно противостоять распространению этой опасной дезинформации теми, кто хочет подорвать демократию в Грузии и поставить под угрозу создание более справедливого и равноправного будущего для грузинского народа. Это те же неоригинальные методы из учебника, которыми часто пользуется Путин. Грузинские законодатели должны исполнять ведущую роль в борьбе с попытками посеять разногласия и недоверие. Соединенные Штаты остаются приверженными поддержке наших демократических партнеров, чтобы Грузия сохранила этот курс», - заявила сенатор Джин Шахин.
Другие новости дня
США предлагают $10 млн за информацию о Пригожине и «фабрике троллей»
Госдепартамент США предложил вознаграждение в размере до 10 млн долларов за информацию об иностранном вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах. В таком вмешательстве ранее обвиняли российские власти и связанных с ними людей и компании.
Как говорится в сообщении на сайте Госдепартамента, вознаграждаться будет информация, которая будет способствовать идентификации лиц и структур, участвовавших во вмешательстве в выборы, определению их местонахождения, а также информация, которая позволит помешать будущим попыткам вмешательства.
В сообщении прямо говорится, что власти США ищут информацию о предпринимателе Евгении Пригожине и Агентстве интернет-исследований (известном «фабрика троллей»), предположительно с ним связанным. Их обвиняют в США во вмешательстве в выборы президента в 2016 году. В сообщении сказано, что Пригожин финансировал агентство и связанные с ним структуры через свои компании. Перечислены также около 10 российских граждан, предположительно участвовавших в деятельности «фабрики троллей».
- Масштабное расследование спецпрокурора Роберта Мюллера установило, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года, причем вмешательство было, очевидно, санкционировано руководством страны. Главной целью вмешательства было названо сеяние раздора в американском обществе. Вмешательство осуществлялось, главным образом, через интернет; российские «тролли», как правило, поддерживали кандидатуру республиканца Дональда Трампа. Кроме того, российская военная разведка, как утверждается, взломала сервер Демократической партии и способствовала публикации конфиденциальных материалов. Расследование не установило, что члены предвыборного штаба Трампа вступили в сговор с Россией. Российские власти отрицали вмешательство.
- Пригожину и ряду других граждан России в США заочно предъявлены обвинения.
Почти 200 заключенных в СИЗО Владикавказа объявили голодовку
Около 200 заключенных в СИЗО-1 города Владикавказа объявили голодовку в знак протеста против плохих условий содержания в изоляторе. 176 человек написали коллективную жалобу в Генеральную прокуратуру РФ и прокуратуру региона, а также уполномоченному по правам человека.
Как сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, заключенные отказались от еды 22 июля, сейчас руководство ФСИН региона пытается уговорить бунтующих вернуться к приему пищи. При этом представители управления ФСИН по Северной Осетии 28 июля заявили, что информация о бунте в колонии ложная. Заявление ведомства приводит портал "15-й Регион".
В прошлом году бунт заключенных произошел в исправительной колонии №1 Владикавказа - в нем участвовали около 200 из 600 человек. Протест был жестоко подавлен в результате спецоперации. Ущерб от беспорядков ФСИН оценила более чем в три миллиона рублей. Причиной бунта заключенные назвали ужесточение условий содержания, связанное с приходом нового начальника ИК Евгения Шишкина.
- Также сообщалось, что 16 октября 36 активных участников бунта перевели в колонию строгого режима в Дагестане.
- В январе родственники заключённых, подозреваемых в участии в бунте в октябре прошлого года, пожаловались, что уже три месяца ничего не знают о судьбе своих близких. Они обратились с просьбой о помощи к главе Северной Осетии Сергея Меняйло.
- Кавказ.Реалии сообщал о суде над 30-летним уроженцем Дагестана, которого судят в Северной Осетии по обвинению в участии в бунте в этой колонии. Расследование по его делу завершено и передано в суд, сообщили в СКР по Северной Осетии. Дагестанец якобы пытался "оказать давление на руководство учреждения и добиться ослабления условий режима отбывания наказания".
Демна Гвасалия стал послом по сбору средств Украине
Гвасалия будет заниматься помощью временно перемещённым лицам. Компания Balenciaga создала специальный свитшот, 100% прибыли от продаж которого пойдут в UNITED24 на направление "Восстановление Украины".
В начале марта Balenciaga удалил все публикации со своего аккаунта в Instagram и опубликовал фото украинского флага. Дом моды также сделал пожертвование во Всемирную продовольственную программу ООН, чтобы поддержать беженцев из Украины.
20-летний житель Тбилиси убит на вечеринке на загородной даче
20-летний парень убит в селе Цхваричамия Мцхетского муниципалитета, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на телеканал «Пирвели».
Случай произошел поздно ночью на загородной даче, где компания школьных друзей отмечала день рождения. Гостями вечеринки были до полусотни человек, многие из которых несовершеннолетние.
Убитый – Мириан Кукава, сын известного в Тбилиси врача Нино Вашакидзе. Известно, что ранения ему были нанесены холодным оружием в область сердца.
О задержании нападавшего до сих пор не сообщалось. По предварительной информации, он скрылся с места преступления.
В течение всего дня в отделении полиции Мцхета продолжаются допросы свидетелей и их родителей. Следствие начато по факту умышленного убийства.
Эстония прекращает выдавать россиянам визы и ВНЖ
Эстония прекращает выдавать гражданам России и Беларуси краткосрочные визы и виды на жительство для обучения. Об этом сообщает издание Delfi.
Власти Эстонии также запретили россиянам и белорусам устраиваться на сезонные работы, если у них нет долгосрочной национальной визы. Ранее это можно было сделать с помощью туристической визы от любой из стран Шенгенского соглашения.
Эстония после начала российского вторжения в Украину приостановила выдачу туристических виз россиянам. Так же поступили власти Латвии, Литвы и Чехии. Визы в эти страны могут получить только особые категории граждан (например, родственники граждан ЕС). В эти страны, однако, можно въехать по шенгенским визам, выданным другими государствами ЕС.
В ряде стран Евросоюза идёт дискуссия о возможности запрета на выдачу виз гражданам России в целом. Как говорится в ответе Еврокомиссии на запрос крупнейшей финской газеты Helsingin Sanomat, который цитирует "Медуза", визовые правила Евросоюза не позволяют полностью прекратить выдачу виз гражданам той или иной страны. "Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семей [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты", — заявили в комиссии. В Еврокомиссии подчеркнули, что санкции Брюсселя направлены не против простых россиян, а "в первую очередь и главным образом" против властей и российских элит, чтобы не допустить финансирования войны в Украине.
Большинство стран ЕС сейчас выдаёт россиянам туристические визы; при этом поток туристов существенно сократился в сравнении с временами до начала пандемии. Между странами ЕС и Россией нет прямого авиасообщения - оно прекратилось в первые дни после начала войны в Украине.
Сухумской прокуратурой возбуждено уголовное дело по факту убийства Рамина Хмаил
Абхазские правоохранители подтверждают факт убийства Рамина Хмаил, также известного как Масик Хмаил, одного из осужденных по делу об убийстве Клемантовича и Скаредновой.
Как сообщает сайт Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия, Сухумской прокуратурой возбуждено уголовное дело в отношении Вадима Воуба и неустановленного следствием лица, по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «е» и «ж» части 2 статьи 99, пунктом «а» части 3 статьи 105 и частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса РА.
По версии органа предварительного следствия, "27 июля 2022 года, примерно в 23:25, Воуба Вадим Виталиевич, действуя совместно и по предварительному сговору с неустановленным следствием лицом, с целью умышленного убийства Хмаил Рамина Нуриевича, на почве ранее сложившихся неприязненных взаимоотношений, вооруженные огнестрельным оружием, предположительно, автоматом системы «Калашников», калибра 5,45 мм, которое незаконно приобрели, хранили, перевозили группой лиц по предварительному сговору, следуя с центральной части Сухуми на автомашине марки «БМВ», с регистрационным знаком «О809ТТ АВН», совершили остановку на участке проезжей части улицы Эшба, расположенном напротив многоквартирного дома №175, где из указанного огнестрельного оружия, общеопасным способом, осознавая общественную опасность своих действий, и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий для окружающих, произвели не менее 10 выстрелов в Хмаил Р.Н., находящегося на переднем правом пассажирском сидении автомашины марки «Лексус GS250», совместно с водителем Джумутия Д.Р. В результате произведенных выстрелов последний был госпитализирован в Республиканскую больницу с диагнозом «сквозное пулевое огнестрельное ранение правого лучезапястного сустава с переломом костей запястья», а Хмаил Р.Н., от полученных ранений скончался на месте".
В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших данное преступление.
Рамин Хмаил был одним из осужденных по делу об убийстве российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его спутницы Оксаны Скаредновой, он был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.
В ходе судебного процесса было установлено, что "Хмаил совершил похищение двух лиц по предварительному сговору с применением оружия из корыстных побуждений, совершил пособничество в убийстве, то есть умышленном лишении жизни, сопряженное с похищением по найму, а также незаконное хранение боеприпасов".
Ранее сообщалось, что 2 февраля 2019 года в связи с наличием тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, на основании судебного решения, Хмаил Рамин Нуриевич был освобожден от наказания, "до выздоровления".
- Сергей Клемантович возглавлял компанию «ЕЛ Петролеум-Абхазия», занимавшуюся заготовкой и обработкой металлолома, а также заготовкой щебня. Он и его спутница Оксана Скареднова пропали вскоре после приезда в Абхазию в сентябре 2012 года. Тела российского бизнесмена и его подруги были найдены только спустя год, 14 октября 2013 года, в колодце в заброшенном селе Адзюбжа.
- Заказчиком убийства был депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Нодик Квициния. Сначала он совершил похищение Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой с целью получения выкупа в два миллиона долларов. Получив отказ от Клемантовича, Квициния предложил Ахре Гопия, Рамину Хмаил, Джумберу Бигвава и Аслану Цвижба с целью сокрытия похищения устранить потерпевших.
В Абхазии возобновили ПЦР-диагностику COVID-19. Александр Анкваб ревакцинировался
Министр здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия Эдуард Бутба проинформировал членов Кабинета министров о ситуации с коронавирусной инфекцией.
Бутба назвал ситуацию контролируемой: «Вы знаете, в мире ситуация такая, что COVID начал свой рост. К сожалению, Абхазия не осталась в стороне от этого роста. Мы ранее докладывали, что за сутки было выявленных 23 человека с коронавирусом, правда, все они на амбулаторном лечении, течение болезни легкое. На сегодняшний день в Гудаутском госпитале 11 пациентов, но уже планируется выписка четверых пациентов. В районах тоже наблюдается рост заболеваемости. Мы ПЦР-диагностику возобновили практически во всех районах, ситуацию мониторим», – сказал министр.
Он также сообщил о возобновлении работы оперативного штаба по защите населения от коронавируса. «Будем информировать население в том же формате, как и раньше», – отметил Бутба.
В ходе заседания кабмина премьер-министр Александр Анкваб сообщил, что он уже ревакцинировался. «Неделю назад я снова вакцинировался. Охрана, приемная уже вакцинировались. Рекомендую аппарату Кабмина сделать то же самое», - сказал он.
Марину Овсянникову оштрафовали по статье о "дискредитации" армии РФ
Мещанский районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову по статье о "дискредитации" армии РФ (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП) за выступление около Басманного суда во время ареста политика Ильи Яшина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда.
"Я вообще не понимаю, зачем мы все здесь собрались и тратим свое время. Все, что сейчас здесь происходит, – настоящий абсурд. Я просто высказала свою антивоенную позицию. Вы выхватили мою фразу из интервью в защиту Ильи Яшина, где я сказала, что война – это самое ужасное преступление XXI века", – прокомментировала процесс Овсянникова на своей странице в фейсбуке.
Она считает, что ее судебный процесс "полностью сфабрикован" и организован "с целью запугивания" самой журналистки и "всех людей в России, которые выступают против войны".
Протокол по статье о "дискредитации" на Овсянникову составили 17 июля. В тот день ее задержали полицейские и увезли в ОВД "Красносельский" в Москве.
Илью Яшина обвиняют по уголовной статье о "фейках" о российской армии, сейчас он находится в СИЗО.
- Журналистка стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время", в которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр, когда ведущая читала новости. После акции Овсянникова уволилась с Первого канала и уехала из страны. В июле стало известно, что она вернулась в Москву для участия в судебном заседании по вопросу определения места жительства ее детей: бывший муж журналистки требует оставить их с ним.
- В июле Овсянникова заявила, что за ней следит полиция. После того как решение Мещанского суда вступит в силу, против нее, по закону, могут возбудить уголовное дело о "дискредитации".
Вышедшие из «Грузинской мечты» депутаты парламента и сакребуло создают общественное движение
Покинувшие «Грузинскую мечту» депутаты парламента и муниципальных собраний (сакребуло) намерены создать общественное движение. Как заявил депутат Созар Субари на проведенном в парламенте Грузии брифинге, на это их побудили вчерашнее письмо бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили и ответ на него посла США в Грузии Келли Дегнан.
По словам Субари, цель нового движения – отвечать на существующие в публичной политике вопросы, а также предотвращение войны и способствование необратимой европейской интеграции Грузии.
Субари отметил, что если в Грузии случится война, то ни о каких ЕС и НАТО не будет речи, поскольку государственность Грузии на какое-то время будет упразднена.
«В опубликованном вчера Бидзиной Иванишвили письме подтвердилось то, о чем мы говорили все это время, что существовала угроза втягивания Грузии в войну. Сегодня эта угроза уменьшилась, но не устранена полностью – угроза существует! Когда в нашем регионе идет такая тяжелая битва – самая большая война на европейском континенте после Второй мировой войны, каждый год есть опасность того, что Грузия может быть вовлечена в эту войну. Мы должны сделать все, чтобы отвратить от страны и народа эту войну. Для этого необходимо выносить на суд общественности то, что происходит за кулисами, и то, что происходит вне публичной политики, рассказать обществу больше правды и предоставить больше информации. То, что является закрытым в политике, представляет собой наибольшую угрозу принятия таких решений, которые пойдут не на пользу стране, а наоборот будут разрушительными», – цитирует Субари «ИнтерпрессНьюс».
О том, как будет называться новое движение, пока не сообщается.
В Абхазии убит Масик Хмаил, предположительно осужденный по делу об убийстве Клемантовича
Вчера ночью в Сухуми было совершено убийство. По информации телеграм-канала DNAbkhazia, был обстрелян автомобиль, в результате был убит Хмаил Масик Нуриевич.
По неподтвержденным данным, еще один человек ранен. Официальной информации от правоохранительных органов до сих пор нет.
Масик Хмаил - вероятно, является одним из осужденных по делу об убийстве российского бизнесмена Сергея Клемантовича и его спутницы Оксаны Скаредновой. Среди осужденных по этому делу был Рамин Нуриевич Хмаил, также известный как "Масик", который был приговорен к 13 годам колонии строгого режима.
В ходе судебного процесса было установлено, что "Хмаил совершил похищение двух лиц по предварительному сговору с применением оружия из корыстных побуждений, совершил пособничество в убийстве, то есть умышленном лишении жизни, сопряженное с похищением по найму, а также незаконное хранение боеприпасов".
Ранее сообщалось, что 02.02.2019 года в связи с наличием тяжелых заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, на основании судебного решения, Хмаил Рамин Нуриевич был освобожден от наказания, "до выздоровления".
- Сергей Клемантович возглавлял компанию «ЕЛ Петролеум-Абхазия», занимавшуюся заготовкой и обработкой металлолома, а также заготовкой щебня. Он и его спутница Оксана Скареднова пропали вскоре после приезда в Абхазию в сентябре 2012 года. Тела российского бизнесмена и его подруги были найдены только спустя год, 14 октября 2013 года, в колодце в заброшенном селе Адзюбжа.
- Заказчиком убийства был депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Нодик Квициния. Сначала он совершил похищение Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой с целью получения выкупа в два миллиона долларов. Получив отказ от Клемантовича, Квициния предложил Ахре Гопия, Рамину Хмаил, Джумберу Бигвава и Аслану Цвижба с целью сокрытия похищения устранить потерпевших.
Минобороны России передало военную технику югоосетинской армии
В четверг Министерству обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия была передана инженерно-военная техника и пункт технического обслуживания от российского оборонного ведомства.
Она будет использована в первую очередь по назначению, заявил президент Алан Гаглоев на митинге, посвященном данному событию.
«При необходимости народ Южной Осетии всегда готов отстаивать свою территорию, интересы и безопасность своей республики. Мы сегодня являемся свидетелями очередного результата, который, достигнут в рамках взаимодействия и реализации тех соглашений, которые прежде были подписаны с Россией», - сказал Гаглоев.
И.о министра обороны, полковник Владимир Пухаев, в свою очередь, отметил, что благодаря поступающей технике югоосетинское Министерство обороны сможет повысить боевую и мобилизационную готовность вооруженных сил, и «уверенно планировать свою дальнейшую работу в целях решения задач, стоящих перед министерством».
«Некоторые образцы инженерной техники по указанию верховного главнокомандующего вооруженными силами республики Южная Осетия Алана Гаглоева уже нашли свое практическое применение», - заявил Пухаев, сообщает агентство «РЕС».
Бывший митрополит Чкондидской епархии Петре (Цаава) ответил на письмо Гогашвили
Бывший замглавы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Сосо Гогашвили добивался, чтобы должность патриарха занял кандидат, приемлемый для силовиков и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Об этом заявил бывший митрополит Чкондидской епархии Петре (Цаава), полномочия которого были приостановлены после громкого скандала в патриархии в 2019 году.
Вчера Гогашвили рассказал об отставке патриарха Грузии, планируемой «агентами Кремля». Бывший силовик, задержанный за разглашение данных спецслужб, пишет, что Каталикос-Патриарха всея Грузии Илию Второго планировали заменить приемлемым для Кремля кандидатом. По словам Гогашвили, «агенты ФСБ и путинского окружения» продвигали назначение митрополита Сенакского и Чхороцкуйского, местоблюстителя патриаршего престола Шио (Муджири).
«Он пытается все связать только с Шио и русским сценарием, что, конечно, полуправда… У Гогашвили был свой кандидат, можно сказать, по согласованию с Бидзиной Иванишвили. Конечно же, Шио не был приемлемым кандидатом для них», — сказал Цаава в интервью «Мтавари», передает «Грузия Online».
Бывший митрополит полагает, что наиболее приемлемым кандидатом для власти был архиепископ Бодбийский Иаков (Якобашвили), поскольку он активно сотрудничал с силовиками, обмениваясь с ними информацией.
«Со дня назначения на должность в Службе безопасности он [Гогашвили] начал снабжать желательных для него иерархов, а именно владыку Иакова, церковными компроматами, компроматами на высоких иерархов, и начал копаться в церкви», — говорит Цаава.
По его словам, замглавы СГБ также поддерживал связь с секретарем-референтом патриарха Шореной Тетруашвили. Скандально известная по «делу о цианиде», она считается самой влиятельной женщиной в Грузинской православной церкви (ГПЦ).
До сих пор действующие члены Священного синода ГПЦ не комментировали заявления Гогашвили. Воздерживаются от оценок и в патриархии Грузии.
Гурам Мачарашвили покидает «Грузинскую мечту»
Депутат парламента Грузии Гурам Мачарашвили покинул «Грузинскую мечту». Он присоединится к трем депутатам, также покинувшим «Грузинскую мечту» — Дмитрию Хундадзе, Созару Субари и Михаилу Кавелашвили.
«Я не буду первым, кто скажет, что в мире происходят достаточно сложные политические процессы, поэтому, естественно, Грузия не может быть исключением. Есть вызовы и в Грузии, особенно после публикации письма Бидзины Иванишвили и, соответственно, адекватной реакции со стороны общества на это письмо. Я еще раз убедился, что политика предоставления необходимой информации общественности является правильной, потому что основополагающий принцип демократии заключается в том, что общественность должна знать политические процессы, исходя из этого, решение принимает именно общество», — объяснил Мачарашвили.
По словам депутата, его нынешняя позиция — членство в «Грузинской мечте» — может быть определенным сдерживающим фактором для предоставления необходимой информации общественности.
«На данном этапе я посчитал необходимым, как и мои коллеги, чтобы команда не попала в неловкое положение из-за политической конъюнктуры, поэтому мы будем самостоятельно продолжать предоставлять информацию общественности, которая необходима, чтобы они самостоятельно принимали решения», — заявил Мачарашвили, передает Общественный вещатель Грузии.
Сенат призвал Белый дом признать Россию страной-спонсором терроризма
Сенат конгресса США призвал Белый дом признать Россию страной-спонсором терроризма. Резолюцию приняли единогласно на голосовании в среду вечером (четверг, 28 июля по московскому времени), передаёт The New York Times.
В тексте сенаторы призывают Госдепартамент признать Россию спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, приведшие к гибели "бесчисленного количества невинных мужчин, детей и женщин".
Аналогичная резолюция внесена на рассмотрение Конгресса — нижней палаты американского парламента, The New York Times сообщает, что её, как ожидается, должна поддержать спикер палаты Нэнси Пелоси, обладающая значительным влиянием в Демократической партии.
Однако конгрессмены и сенаторы не могут принять это решение самостоятельно, его должен вынести Госдепартамент, выполняющий в США функции министерства иностранных дел.
- 3 мая к обеим палатам Конгресса с просьбой признать Россию страной-спонсором терроризма обратилась Верховная рада Украины. С призывами к мировому сообществу сделать это регулярно обращаются президент Украины Владимир Зеленский и глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил в интервью в июле, что администрация Зеленского видит это одной из своих главных внешнеполитических целей.
- Сейчас в американском списке стран-спонсоров четыре страны: Сирия, Иран, Куба и Северная Корея. Внесение в список означает практически полное прекращение дипломатического общения между странами и введение жёстких санкций против них.
В Абхазии вводят минимальный размер оплаты труда
Кабинет министров самопровозглашенной республики Абхазия принял постановление «Об установлении минимального размера месячной заработной платы».
Проект постановления представила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
Минимальный размер месячной заработной платы устанавливается в размере 10 000 рублей. Но этот пункт постановления не распространяется на органы государственной власти и бюджетные учреждения.
Как сообщает Апсныпресс, Министерству социального обеспечения и демографической политики поручается совместно с Минфином до 1 января 2024 года подготовить и представить на рассмотрение в Кабмин РА порядок и источник финансирования расходов, необходимых для повышения минимального размера месячной заработной платы в отношении работников органов власти и бюджетной сферы.
Новые исследования подтвердили начало COVID-19 на рынке в Ухане
Пандемия коронавируса началась с мокрого рынка в китайском городе Ухань. К такому выводу пришли две группы учёных. Они провели два исследования, используя разные методы. Об этом сообщает научный журнал Science.
В первом исследовании учёные использовали картографические инструменты и сообщения в соцсетях, чтобы понять, как распространялась болезнь. Они сделали вывод, что в конце 2019 года вирус уже присутствовал в организмах животных, которых продавали на рынке. Вид животных не называется, но говорится, что они находились в тесноте.
На 20 декабря 2019 года были зафиксированы восемь заразившихся COVID-19. Все они или продавали, или покупали товары в западном крыле рынка. Ещё несколько человек из числа первых инфицированных не посещали рынок, но жили рядом с ним.
Авторы второго исследования использовали молекулярный метод для выяснения, когда вирус передался от животного к человеку. Учёные пришли к выводу, что на ранней стадии коронавирус имел два варианта. Первый передался от животного человеку в районе 18 ноября 2019 года. Через несколько недель произошла передача человеку второго варианта вируса.
Первый вариант выявили у тех, кто был напрямую связан с рынком, второй – только у тех, кто жил по соседству.
Вскоре после обнаружения COVID-19 учёные предположили, что распространителями вируса были летучие мыши, мясо которых продавали на рынке. Позднее также появились гипотезы об утечке вируса из лаборатории, но эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) её не подтвердили. ВОЗ рекомендовала учёным продолжить исследования для выяснения природы заболевания.
На днях в 12-миллионном Ухане вновь объявили локдаун после выявления четверых бессимптомных носителей COVID-19.
По последним данным, с начала пандемии коронавируса в мире вирус выявили почти у 579 миллионов человек. Число погибших от COVID-19 приближается к шести с половиной миллионам.
Заявившего о пытках чеченца депортируют из Швеции в Россию
Швеция готовит депортацию попросившего в стране политического убежища чеченца в Россию. Он заявил, что подвергся пыткам в Чеченской республике, правозащитники считают, что ему опасно возвращаться на родину. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Согласно сообщению правозащитной организации "Вайфонд", чеченец, полное имя которого не раскрывается, "чудом смог сбежать" из страны после пыток представителей правоохранительных органов. Шведские власти, как утверждается, отказали предоставить ему защиту, так как он не помнил детали пыток, которым подвергся.
Комитет против пыток ООН отказал ему в приостановке депортации из Швеции. Миграционные власти уже приобрели билеты и готовятся передать его в Россию через третью страну, которая согласилась стать транзитной.
- 20 мая в центре шведского города Векше состоялся митинг против экстрадиции чеченца в Россию, сообщил "Вайфонд". Его участниками стали более 50 представителей чеченской диаспоры.
В России возбуждено третье дело за «фейки об армии» против ингушской журналистки
Главный редактор издания «Фортанга» Изабелла Евлоева стала подозреваемой по третьему уголовному делу о «распространении фейков о российской армии».
Евлоева находится за границей, в родной Ингушетии власти давят на ее родителей. Об этом сообщает «Кавказ.Реалии».
Ранее ряд СМИ распространили сообщение, что власти объявили журналистку в международный розыск. Ее адвокат Андрей Сабинин этого не подтвердил. В то же время она находится в базе федерального розыска.
Поводом для нового уголовного дела стал рапорт управления ФСБ по Ингушетии о публикации в телеграм-канале «Фортанги» от 26 июня — в этот день там размещались новости об атаке на торговый центр в Кременчуге и потерях российской армии, сообщает телеграм-канал «Сетевые свободы».
После начала войны в Украине, в начале марта этого года, президент России Владимир Путин подписал закон, лишающий свободы до 15 лет за «фейки о российской армии».
Келли Дегнан: Никогда не было речи о вовлечении Грузии в войну
Посол США в Грузии Келли Дегнан сделала первое заявление относительно содержания встречи с бывшим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили.
В эксклюзивном интервью «ИнтерпрессНьюс» Дегнан сообщает, что на встрече с Бидзиной Иванишвили не было речи о «вовлечении Грузии в войну против России» или «шантаже», или действиях, связанных с задержкой перечисления денег Иванишвили.
«Как правило, мы не говорим с прессой о личных встречах. Однако, как подтвердил Бидзина Иванишвили, с ним в последний раз я встречалась 21 марта, и с тех пор прошло много времени. Наши встречи всегда касались стратегического партнерства США и Грузии, а также усилий США по поддержке экономики, безопасности и развития демократии Грузии. Давайте я скажу очень четко, чтобы ни у кого не оставалось вопросов – никогда не было речи о вовлечении Грузии в войну против России или «шантаже», или действиях, связанных с задержкой перечисления денег г-на Иванишвили. По этим вопросам вам нужно обращаться к нему, либо к тем конкретным банкам.
Когда США вводят финансовые санкции, мы об этом объявляем публично. На сайте Департамента казначейства есть поисковой список, по которому СМИ и широкая общественность могут проверить, кто подпадает под санкции, а кто – нет. Любые обсуждения швейцарских банковских счетов, откровенно, это перенос внимания с важной работы. Как отметил г-н Иванишвили в заявлении 27 июля, это частное дело между ним и финансовым институтом», - заявила Келли Дегнан.
Посол США также отметила, что «немного сбивает с толку, сколько времени и энергии тратят некоторые на обсуждение санкций или вопросов, связанных с чужими деньгами, вместо того, чтобы сконцентрироваться на четком руководстве по вступлению в ЕС», - заявила Келли Дегнан.
- Вчера Бидзина Иванишвили выпустил заявление, в котором подтвердил факт проведения встречи между ним и американским послом после начала войны в Украине. «...я хотел бы разъяснить общественности, что такая встреча действительно состоялась по просьбе посла 21 марта, и продолжалась около трех часов», - говорится в заявлении Иванишвили.
- Встреча с послом была расценена политическими оппонентами правящей партии как факт, указывающий на теневое правление Иванишвили страной.
- В своем заявлении Иванишвили заявил, что определенные силы пытались втянуть Грузию в войну, но не уточнил, что это за силы. С аналогичными туманными заявлениями ранее выступали многие представители правящей партии.
Армянская сторона начала работы по проектированию дороги в обход Лачина
Армянская сторона начала работы по проектированию дороги в обход Лачина: около месяца назад жители Корнидзора заметили проектировщиков на полях близ села.
Член администрации общины Севада Даниелян предполагает, что, вероятно, они ждали, пока жители села закончат уборку урожая, прежде чем приступить к работам.
«Пока ничего нет, потому что люди только начинают заниматься уборкой с полей, может быть, они ждали окончания всех сельскохозяйственных работ, чтобы потом заняться своими делами. Я не могу сказать, что именно они делали, то ли занимались съемкой, то ли измерениями, я в этом не специалист», - отметил Даниелян в беседе с Радио Азатутюн.
На заседании правительства Армении в конце июня было принято решение, согласно которому выделяются деньги на геодезические и картографические работы ряда дорог, в том числе на перестройку автодороги М-12 Корнидзор-Нагорный Карабах. Подготовкой проекта занимаются несколько компаний, в том числе институты «Чаннахагиц» и «Арцахчан».
Новая дорога, которая соединит Армению с Нагорным Карабахом и заменит Лачинский коридор, идет в Нагорный Карабах через села Тех и Корнидзор Сюникской области Армении, а также через села Хин Шен и Мец Шен Бердадзорского подрайона (Лачинский район).
На участках возле этих армянских сел турецкие и азербайджанские строители уже находятся на завершающей стадии строительства дороги, а армянская сторона только приступает к проектным работам.
«Они завершают укладку первого слоя асфальтового покрытия, остался четырехкилометровый участок, чтобы их вместе соединить», - отметил глава общины Хин Шен Самвел Саргсян.
По его словам, земляные работы завершены, но летом азербайджанская сторона вряд ли закончит асфальтирование.
Ранее председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов сообщил, что дорога будет готова в июле.
В официальных армянских кругах не говорят о сроках строительства новой дороги, которая заменит Лачинский коридор и соединит Армению с Нагорным Карабахом.
Азербайджанская сторона несколько месяцев назад завершила строительство моста под Корнидзором на реке Агавно, верхней частью которого должны пользоваться армяне, а нижней частью – азербайджанцы, которые передвигаются по Лачинскому району.
Бывшие республиканцы и демократы основали новую партию в США
В среду несколько видных республиканцев и демократов объявили о создании в Соединенных Штатах новой центристской политической партии, сообщает информационное агентство Reuters.
Председателями новой партии, получившей название "Вперед" будут бывшая член Республиканской партии губернатор Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман и бывший кандидат в президенты от Демократической партии предприниматель Эндрю Янг. Создание новой партии, по их словам, - попытка предложить альтернативу тем американцам, кто разочарован в способности Республиканской и Демократической партий ответить на запросы общества. Программы у партии пока нет, но ее организаторы говорят, что она будет придерживаться центристских позиций, ее основные цели - создать "справедливую, процветающую экономику" и "дать американцам больше выбора во время выборов, больше веры в работоспособное государство и более громкий голос в принятии решений о будущем страны".
Основой новой партии станут несколько общественных движений, сформированных в последние два-три года бывшими республиканцами и демократами, в том числе, сотрудниками республиканских и демократических администраций. Они считают, что у новой партии есть будущее, поскольку больше двух третей американцев - рекордное число - считают, что Соединенным Штатами необходима третья партия. К следующим президентским выборам в 2024 году партия рассчитывает получить регистрацию во всех пятидесяти штатах и выставить как своего кандидата в президенты, так и кандидатов в федеральные и местные органы власти.
До сих пор попытки создания третьей крупной партии в США заканчивались неудачей. Наиболее успешной была попытка миллиардера Росса Перо, который в 1995 году создал Партию реформ и набрал около девяти процентов голосов избирателей, будучи ее кандидатом в президенты США. Обычно, видные кандидаты мелких партий набирают доли процента голосов американского электората. Тем не менее, как пишет Reuters, некоторые политики-демократы уже выступили с критикой идеи создания новой партии, считая, что она поможет республиканцам одержать победу на выборах, будучи более привлекательной для демократов, чем республиканцев и тем самым, лишив Демократическую партии части ее избирателей.
CNN рассказал об одобренном Байденом плане обмена американцев на Виктора Бута
Президент США Джо Байден поддержал план своей администрации обменять двух арестованных в России американцев на осужденного в США за торговлю оружием россиянина Виктора Бута. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на анонимные источники, знакомые с темой. Белый дом это официально не комментировал.
По данным канала, Бут, который был приговорен в 2012 году к 25 годам тюрьмы за подготовку продажи оружия колумбийским повстанцам, может быть обменян на двукратную олимпийскую чемпионку, баскетболистку WNBA Бриттни Грайнер и бывшего морского пехотинца Пола Уилана. Грайнер была арестована в марте в Подмосковье по обвинению в перевозке наркотиков через границу. Уилан осужден в июне 2020 года в Москве за шпионаж.
Ранее 27 июля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон передал Москве «существенное предложение» в отношении Уилана и Грайнер, которых американские власти считают неправомерно задержанными. Он сказал, что планирует обсудить этот вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Грайнер ранее обращалась с письмом к Байдену и просила принять все меры для ее освобождения. Обменять Уилана просили от американских властей его родственники. В феврале о переговорах об обмене осужденных в России американцев заявлял российский адвокат Уилана Сергей Жеребенков.
В США осуждены последние обвиняемые по делу Джорджа Флойда
В США осуждены два последних обвиняемых по делу Джорджа Флойда, погибшего в 2020 году при задержании полицией. Бывшие сотрудники полиции Миннеаполиса Ту Тао и Джей Александр Куэнг, участвовавшие в задержании Флойда, признаны виновными в неоказании помощи и приговорены к лишению свободы. Куэнг проведет в тюрьме три года, Тао - 42 месяца.
Оба бывших полицейских входили в наряд, задержавший Флойда. Сами они к Флойду не прикасались, но находились рядом и бездействовали, когда Флойд просил о помощи.
Афроамериканец Джордж Флойд был задержан нарядом полиции в Миннеаполисе по подозрению, что он расплатился в магазине фальшивой купюрой. При задержании полицейские повалили Флойда на асфальт, несмотря на то, что он, по словам очевидцев, не оказывал сопротивления. Один из полицейских, Дерек Шовин, наступил коленом ему на шею, второй - Томас Лейн - держал за ноги. Несмотря на просьбы Флойда о помощи и жалобы на нехватку воздуха, Шовин не отпустил его; Флойд скончался от удушья.
Гибель Джорджа Флойда вызвала бурную реакцию в американском обществе, прежде всего среди чернокожих жителей США. В сотнях городов США прошли массовые акции протеста против расизма под лозунгом Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»). Эти события оказали существенное влияние на общественно-политические процессы в стране и запустили множество дискуссий о системном расизме в США и мире.
В июне 2021 года суд признал Дерека Шовина виновным в непреднамеренном убийстве и приговорил его к 22,5 годам лишения свободы. Сам Шовин вину не признал. Томас Лейн приговорен к 2,5 годам тюрьмы. Семье Джорджа Флойда власти Миннеаполиса согласились выплатить 27 млн долларов - это самая крупная сумма, которая когда-либо выплачивалась в штате Миннесота в связи с гражданским иском о возмещении ущерба за смерть человека.
Германия вложит 180 млрд долларов в переход на «зеленую» энергию
Правительство Германии намерено вложить 177,5 миллиарда евро (180 млрд долларов) в развитие экологически чистой энергетики. Инвестиционный план на четыре года одобрил в среду кабинет министров; теперь его должен утвердить парламент. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что переход на возобновляемые источники энергии не только станет важным шагом с изменениями климата, но и поможет Германии преодолеть нефтегазовую зависимость от России.
Средства на осуществление плана не затронут федеральный бюджет. Они будут поступать из специально созданного «Фонда климата и трансформации», а также из штрафных отчислений за выбросы выхлопных газов. Правительство будет субсидировать ремонт старых зданий и модернизацию инфраструктуры, направленные на то, чтобы сделать их более энергоэффективными. Также оно намерено развивать водородный сектор энергетики и снижать эмиссию парниковых газов в атмосферу.
Субсидии на производство электрических транспортных средств, напротив, будут снижены почти вдвое: по словам Линднера, они уже достигли своей цели. Электромобили приобрели популярность, их производители получают многомиллиардные прибыли, и правительство больше не видит необходимости в их широкомасштабной поддержке. Та часть субсидий, которую Минфин готов сохранить, будет касаться в основном производства более компактных и дешевых моделей электромашин, чтобы сделать их доступными более широким слоям покупателей.
Линднер подчеркнул, что вторжение России в Украину сделало необходимость перехода на новые возобновляемые источники энергии еще более настоятельной, чем раньше.
До начала войны России в Украине российский газ составлял 55% всего газа, потребляемого в Германии. К концу июня зависимость от него была снижена до 26%. Германия и Евросоюз в целом активно ищут замену российским энергоносителям, учитывая в том числе и освоение альтернативных источников энергии.
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