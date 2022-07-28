Антиамериканская риторика и травля посла США в Грузии Келли Дегнан стали объединяющими факторами: ряд бывших членов «Грузинской мечты» намерены на этой основе создать новое общественное движение. К этому их побудило письмо Бидзины Иванишвили, в котором он подтвердил факт своей встречи с Келли Дегнан. Теперь от нее требуют ответить, добивалась ли она от него открытия второго фронта в Грузии?

Теперь это не «тройка отщепенцев», как иронично называли оппоненты трех бывших депутатов «Грузинской мечты» Созара Субари, Дмитрия Хундадзе и Михаила Кавелашвили, а целое общественное движение. Вдохновило их на объединение усилий для того, чтобы добиться ответов от посла США Келли Дегнан, а значит, как они утверждают, уберечь Грузию от втягивания в войну, вчерашнее письмо Бидзины Иванишвили. В нем он повторил заявления бывших и действующих представителей партии власти, – или, впрочем, может быть, они сами цитировали его, – о том, что определенные силы пытаются Грузию втянуть в войну. Там же одним предложением Иванишвили подтвердил, что 21 марта по просьбе посла Дегнан он встретился с ней, и встреча длилась около трех часов. И больше ни слова.

Впрочем, упомянутым трем депутатам (сегодня к ним присоединился еще один – Гурам Мачарашвили) и без слов понятно, что, конечно же, речь на этой встрече шла об открытии второго фронта в Грузии. Сменяя друг друга на трибуне в парламентском фойе, депутаты задавали вопрос не бывшему партийному лидеру Иванишвили, а послу Келли Дегнан, при этом каждый начинал одинаково, как, например, Созар Субари:

«А не было ли давления (со стороны посла) на Иванишвили, чтобы он повлиял на власть, или же вернулся в политику, или же воспользовался бы своим влиянием, чтобы Грузия еще больше присоединялась к санкциям (против России), чтобы Грузия сделала какие-то шаги в направлении войны».

Там же Субари дал понять, что ответы на эти вопросы ему известны, и со словами «не дай бог, если понадобится», то обязательно об этом расскажет. Другие стоящие рядом с Субари единомышленники, коих было более десяти, которые не поленились приехать из регионов, также напоминали, что ради правды и раскрытия тайн политического закулисья и покинули до сих пор идейно близкую «Грузинскую мечту».

Дальнейший сценарий критикам власти известен: после того, как покровы будут сорваны, на сцену опять выйдет, возможно, опять в эпистолярном жанре, Бидзина Иванишвили. И, в зависимости от ситуации с его судебной тяжбой со швейцарским банком о компенсации своих многомиллионных убытков, сделает заявление. И все это будет длиться, возможно, до окончания войны в Украине, ведь в своем вчерашнем письме Иванишвили предостерегал, что, несмотря на нейтрализацию первой опасности командой «Грузинской мечты», риски втянуть Грузию в войну остаются.

Но у оппонентов власти есть и более риторический вопрос: зачем нужно было покидать партию ее депутатам и региональным представителям, когда те, кто в ней остается, также активно развивают эту тему. К примеру, депутат Ираклий Заркуа сегодня, также призывая посла Дегнан ответить на вопросы бывших однопартийцев по поводу второго фронта, парировал, отвечая журналистам о темах разговора во время встречи Дегнан с Иванишвили:

– Ну, о чем еще было им говорить, не о развитии же спорта?

А министр культуры Тея Цулукиани в ночном эфире ТВ «Имеди» накануне недоумевала: она, министр, не то что трех часов – трех минут у нее не было для встречи с Бидзиной Иванишвили после того, как он ушел из политики, «а некая просит с ним встречи». «Некая» для министра культуры Цулукиани – посол США в Грузии Келли Дегнан. Но письмо Иванишвили министра Цулукиани все-таки успокоило, он ведь в нем сообщил, что, несмотря на то, что возникшие финансовые проблемы со швейцарским банком Иванишвили связывает с позицией Грузии по украинскому вопросу, он все-таки предпочел это дело рассматривать как «личную финансовую проблему».

Можно предположить, что теперь премьер-министру Ираклию Гарибашвили не придется писать открытые письма главе Еврокомиссии Урсуле фон де Ляйен о том, что Бидзина Иванишвили меценат, борец за демократию и не следует его называть олигархом и тем более привязывать его имя к условию ЕС о «деолигархизации» для получения Грузии статуса кандидата к концу года.

О том, что в пункте о деолигархизации не подразумеваются конкретные лица и что Грузии следует сконцентрироваться в этой части на реформах судебной системы и борьбе с коррупцией, заявила и сама посол США Келли Дегнан. В интервью «ИнтерпрессНьюс» еще раз повторила, уже в ответ на письмо Иванишвили, что она, а значит, власть США, не заинтересована в открытии второго фронта в Грузии, что с ее стороны никогда не было давления и шантажа во время давних встреч с Иванишвили. Американский дипломат задается вопросом:

«Почему столько времени и энергии тратят некоторые на обсуждение санкций или вопросов, связанных с чужими деньгами, вместо того, чтобы сконцентрироваться на четком руководстве по вступлению в ЕС».

Там же посол дважды поднимает вопрос о мотивах тех людей, которые переключают внимание от главного приоритета Грузии – приобретения статуса кандидата (на членство в ЕС) и настойчиво повторяют то, о чем многократно было сказано, – что это дезинформация».

Дипломат предполагает, что целью может быть неправильное представление усилий США для сохранения мира в регионе и развития демократии в Грузии. Кроме этого:

«Те, кто предполагает, что Грузия получила бы статус кандидата, если бы ввязалась в войну, или использует нарратив о «втором фронте», распространяют дезинформацию, которая ставит целью породить страх и растерянность. Еще более тревожно, когда эти заявления повторяют члены правящей партии. Они оказывают плохую услугу грузинскому народу и переносят внимание от важного дела, которое нужно сделать для объединения народа и продвижения Грузии».

Но, видимо, это не то, чего хотели услышать в «Грузинской мечте» и покинувшие ее ряды депутаты. В этой настойчивости сторонников Иванишвили оппоненты власти, кроме попытки бывшего премьер-министра сохранить влияние и защитить свои финансовые интересы, увидели и подготовку к запланированным в 2024-м парламентским выборам. Депутат «Лело» Саломе Самадашвили называет депутатов, ушедших из «Мечты» и создавших сегодня общественное движение, «сателлитным подразделением «Грузинской мечты»:

«Как видно, эту группировку Иванишвили создал, чтобы разговаривать с обществом открытыми антизападными посланиями. Тем самыми сплотить вокруг себя те антизападные силы, тех избирателей, которые голосовали за «Альянс патриотов» или сторонников «Альт-инфо». Это подготовка своего антизападного сателлита к выборам».

Вся эта кампания, как отмечают многие наблюдатели, серьезно отбрасывает Грузию назад в ее продвижении на пути к ЕС. Появляются и опасения, что после заявления Госдепа США о поддержке Келли Дегнан для разъяснений на ковер во внешнеполитическое ведомство в Вашингтоне скоро вызовут и посла Грузии в США.

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