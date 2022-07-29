НПО призывают власти начать расследование по фактам, обнародованным Сосо Гогашвили

Неправительственные организации обращаются к Министерству юстиции Грузии с просьбой взять на себя полную ответственность за охрану жизни и физической безопасности бывшего заместителя главы СГБ Сосо Гогашвили.

НПО также призывают суд исполнить правосудие в отношении заключенного, а Генеральную прокуратуру - немедленно начать расследование всех фактов и сведений, содержащих признаки преступлений, о которых сообщает Гогашвили.

«Следует отметить, что имя Сосо Гогашвили связано с рядом системных преступлений и грубых нарушений прав конкретных граждан в прошлом. Указанные факты нуждаются в эффективном и полном расследовании, однако в то же время критически важно защитить права Гогашвили как разоблачителя и гарантировать его безопасность. После ареста Сосо Гогашвили заявил о системных преступлениях», - сказано в заявлении.

НПО опубликовали отчет на основании информации, предоставленной Гогашвили. В нем говорится о масштабном использовании административного ресурса, подкупе избирателей, незаконной мобилизации граждан и сборе личных данных правящей партией и исполнительной властью на выборах 2018 и 2020 годов. Гогашвили также рассказал о получении незаконных заданий от основателя правящей партии Бидзины Иванишвили, причастности его охранника к похищению Афгана Мухтарлы и его последующей передаче Азербайджану, возможном совершении преступлений действующими и.о. министра внутренних дел и главы Службы безопасности.

Заявление подписали следующие НПО: Демократическая инициатива Грузии (GDI); Transparency International - Грузия (TI); Международное общество за честные выборы и демократию (ISFED); Центр социальной справедливости (SJC); САПАРИ; Права - Грузия; Грузинская ассоциация реформ (GRASS); Ассоциация молодых юристов Грузии (GYLA); Атлантический совет Грузии; Центр по правам человека (HRC); Фонд развития СМИ (MDF); Европейско-грузинский институт (EGI).